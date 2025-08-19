Circuito Challenger Challenger, Copertina

Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

Luca Potenza nella foto
CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 1° Turno, terra battuta

Centre Court – ore 10:30
Daniel Masur GER vs Benito Sanchez Martinez GER
ATP Augsburg
Daniel Masur
40
1
Benito Sanchez Martinez
A
2
Mostra dettagli

Mili Poljicak CRO vs Cedrik-Marcel Stebe GER

Il match deve ancora iniziare

Nino Ehrenschneider GER vs Stefan Popovic SRB

Il match deve ancora iniziare

Maximilian Marterer GER vs Christoph Negritu GER (Non prima 17:30)

Il match deve ancora iniziare



Court 1 – ore 10:30
Juan Bautista Torres ARG vs Henri Squire GER

ATP Augsburg
Juan Bautista Torres
15
3
Henri Squire
30
2
Mostra dettagli

Zdenek Kolar CZE vs Luka Mikrut CRO

Il match deve ancora iniziare

Jacopo Berrettini ITA vs Buvaysar Gadamauri BEL

Il match deve ancora iniziare

Nikolai Barsukov GER / Luca Wiedenmann GER vs Jiri Barnat CZE / Filip Duda CZE (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare



Court 5 – ore 10:30
Juan Carlos Prado Angelo BOL vs Gilles Arnaud Bailly BEL

ATP Augsburg
Juan Carlos Prado Angelo [1]
40
1
Gilles Arnaud Bailly
0
2
Mostra dettagli

Tadeas Paroulek CZE vs Corentin Denolly FRA

Il match deve ancora iniziare

Robert Strombachs LAT vs Matyas Cerny CZE

Il match deve ancora iniziare

Corentin Denolly FRA / Andrej Martin SVK vs Max Schoenhaus GER / Henri Squire GER (Non prima 16:00)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – 1° Turno, cemento

Center Court – ore 09:00
Aristotelis Thanos GRE vs Mats Rosenkranz GER
ATP Hersonissos
Aristotelis Thanos
15
6
3
Mats Rosenkranz
0
4
5
Mostra dettagli

Dimitris Azoidis GRE vs Robin Bertrand FRA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Stefanos Sakellaridis GRE vs Massimo Giunta ITA

Il match deve ancora iniziare

Luca Castagnola ITA vs Pavlos Tsitsipas GRE

Il match deve ancora iniziare



Court 20 – ore 09:00
Rafael Jodar ESP vs Enzo Wallart FRA

ATP Hersonissos
Rafael Jodar
6
6
Enzo Wallart
3
3
Vincitore: Jodar
Mostra dettagli

Max Wiskandt GER vs Maximus Jones THA (Non prima 10:30)

Il match deve ancora iniziare

Filippo Moroni ITA vs Fabrizio Andaloro ITA

Il match deve ancora iniziare

Dan Added FRA vs Pietro Fellin ITA

Il match deve ancora iniziare



Court 21 – ore 09:00
Jakub Paul SUI vs Harry Wendelken GBR

ATP Hersonissos
Jakub Paul [4]
6
6
Harry Wendelken
2
2
Vincitore: Paul
Mostra dettagli

Blaise Bicknell JAM vs Luca Potenza ITA (Non prima 10:30)

ATP Hersonissos
Blaise Bicknell
40
1
Luca Potenza
A
0
Mostra dettagli

Henry Searle GBR vs Arthur Reymond FRA

Il match deve ancora iniziare

Marek Gengel CZE / Jan Jermar CZE vs Stuart Parker GBR / Vadym Ursu UKR (Non prima 13:30)

Il match deve ancora iniziare






CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – 1° Turno, terra battuta

Center Court – ore 09:00
Daniel Rincon ESP vs Marco Cecchinato ITA
ATP Sofia
Daniel Rincon
3
5
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Cecchinato
Mostra dettagli

Federico Coria ARG vs Sumit Nagal IND

Il match deve ancora iniziare

Franco Roncadelli URU vs Dimitar Kuzmanov BUL

Il match deve ancora iniziare

Alex Molcan SVK vs Ivan Ivanov BUL

Il match deve ancora iniziare

S D Prajwal Dev IND / Nitin Kumar Sinha IND vs Alexander Donski BUL / Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare



Court 6 – ore 09:00
Dali Blanch USA vs Mika Brunold SUI

ATP Sofia
Dali Blanch
40
5
7
0
Mika Brunold
A
7
5
1
Mostra dettagli

Federico Bondioli ITA vs Milos Karol SVK

Il match deve ancora iniziare

Stefan Latinovic SRB / Marat Sharipov RUS vs Szymon Kielan POL / Filip Pieczonka POL (Non prima 12:00)

Il match deve ancora iniziare

Mats Hermans NED / Tiago Pereira POR vs Yanaki Milev BUL / Petr Nesterov BUL

Il match deve ancora iniziare

Duje Ajdukovic CRO / Admir Kalender CRO vs Alexandru Jecan ROU / Bogdan Pavel ROU

Il match deve ancora iniziare




Court 3 – ore 09:00
Murkel Dellien BOL vs Alvaro Guillen Meza ECU
ATP Sofia
Murkel Dellien
3
4
Alvaro Guillen Meza [2]
6
6
Vincitore: Guillen Meza
Mostra dettagli

Naoya Honda JPN vs David Jorda Sanchis ESP

ATP Sofia
Naoya Honda
0
0
David Jorda Sanchis
0
0
Mostra dettagli

Lautaro Midon ARG vs Franco Agamenone ITA

Il match deve ancora iniziare

Nino Serdarusic CRO vs Andrej Nedic BIH

Il match deve ancora iniziare

