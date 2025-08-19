Challenger Sofia 2, Augsburg e Hersonissos 4: I risultati completi con il dettaglio del Day 2 (LIVE)

CHALLENGER Augsburg 🇩🇪 – 1° Turno, terra battuta
Centre Court – ore 10:30
Daniel Masur
vs Benito Sanchez Martinez
ATP Augsburg
Daniel Masur•
40
1
Benito Sanchez Martinez
A
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Masur
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
B. Sanchez Martinez
1-1 → 1-2
D. Masur
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
ace
0-1 → 1-1
B. Sanchez Martinez
15-0
15-15
df
30-15
40-15
0-0 → 0-1
Mili Poljicak vs Cedrik-Marcel Stebe
Il match deve ancora iniziare
Nino Ehrenschneider vs Stefan Popovic
Il match deve ancora iniziare
Maximilian Marterer vs Christoph Negritu (Non prima 17:30)
Il match deve ancora iniziare
Court 1 – ore 10:30
Juan Bautista Torres vs Henri Squire
ATP Augsburg
Juan Bautista Torres
15
3
Henri Squire•
30
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Bautista Torres
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
3-1 → 3-2
J. Bautista Torres
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
2-0 → 3-0
H. Squire
0-15
0-30
df
0-40
df
15-40
30-40
1-0 → 2-0
J. Bautista Torres
15-0
30-0
30-15
40-15
ace
0-0 → 1-0
Zdenek Kolar vs Luka Mikrut
Il match deve ancora iniziare
Jacopo Berrettini vs Buvaysar Gadamauri
Il match deve ancora iniziare
Nikolai Barsukov / Luca Wiedenmann vs Jiri Barnat / Filip Duda (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
Court 5 – ore 10:30
Juan Carlos Prado Angelo vs Gilles Arnaud Bailly
ATP Augsburg
Juan Carlos Prado Angelo [1]•
40
1
Gilles Arnaud Bailly
0
2
Servizio
Svolgimento
Set 1
G. Arnaud Bailly
1-1 → 1-2
J. Carlos Prado Angelo
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
0-1 → 1-1
G. Arnaud Bailly
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Tadeas Paroulek vs Corentin Denolly
Il match deve ancora iniziare
Robert Strombachs vs Matyas Cerny
Il match deve ancora iniziare
Corentin Denolly / Andrej Martin vs Max Schoenhaus / Henri Squire (Non prima 16:00)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Hersonissos 4 🇬🇷 – 1° Turno, cemento
Center Court – ore 09:00
Aristotelis Thanos
vs Mats Rosenkranz
ATP Hersonissos
Aristotelis Thanos
15
6
3
Mats Rosenkranz•
0
4
5
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Thanos
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-4 → 3-5
M. Rosenkranz
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
3-3 → 3-4
M. Rosenkranz
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
2-2 → 2-3
A. Thanos
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
ace
ace
1-2 → 2-2
A. Thanos
0-15
df
15-15
30-15
30-30
40-30
0-1 → 1-1
M. Rosenkranz
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
M. Rosenkranz
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-2 → 4-3
A. Thanos
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
40-40
40-A
4-1 → 4-2
M. Rosenkranz
0-15
15-15
15-30
15-40
df
df
3-1 → 4-1
A. Thanos
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
2-1 → 3-1
M. Rosenkranz
0-15
df
0-30
15-30
15-40
df
0-0 → 1-0
Dimitris Azoidis vs Robin Bertrand (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Stefanos Sakellaridis vs Massimo Giunta
Il match deve ancora iniziare
Luca Castagnola vs Pavlos Tsitsipas
Il match deve ancora iniziare
Court 20 – ore 09:00
Rafael Jodar vs Enzo Wallart
ATP Hersonissos
Rafael Jodar
6
6
Enzo Wallart
3
3
Vincitore: Jodar
Servizio
Svolgimento
Set 2
E. Wallart
0-15
0-30
15-30
ace
30-30
30-40
4-3 → 5-3
R. Jodar
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
2-0 → 2-1
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
30-30
30-40
df
40-40
40-A
40-40
40-A
40-40
ace
40-A
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
30-30
df
40-30
4-2 → 4-3
E. Wallart
15-0
30-0
30-15
30-30
40-30
3-1 → 3-2
E. Wallart
15-0
15-15
30-15
30-30
30-40
40-40
40-A
1-1 → 2-1
R. Jodar
15-0
15-15
df
15-30
15-40
df
30-40
ace
40-40
40-A
df
1-0 → 1-1
E. Wallart
15-0
15-15
15-30
df
30-30
30-40
df
0-0 → 1-0
Max Wiskandt vs Maximus Jones (Non prima 10:30)
Il match deve ancora iniziare
Filippo Moroni vs Fabrizio Andaloro
Il match deve ancora iniziare
Dan Added vs Pietro Fellin
Il match deve ancora iniziare
Court 21 – ore 09:00
Jakub Paul vs Harry Wendelken
ATP Hersonissos
Jakub Paul [4]
6
6
Harry Wendelken
2
2
Vincitore: Paul
Servizio
Svolgimento
Set 2
J. Paul
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
4-1 → 5-1
H. Wendelken
15-0
15-15
15-30
15-40
df
3-1 → 4-1
J. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
2-1 → 3-1
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
2-0 → 2-1
J. Paul
0-15
0-30
15-30
30-30
40-30
40-40
df
40-A
40-40
A-40
1-0 → 2-0
Servizio
Svolgimento
Set 1
J. Paul
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
5-2 → 6-2
H. Wendelken
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-2 → 5-2
J. Paul
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
3-2 → 4-2
H. Wendelken
0-15
15-15
30-15
ace
30-30
40-30
40-40
40-A
2-2 → 3-2
H. Wendelken
0-15
df
15-15
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
Blaise Bicknell vs Luca Potenza (Non prima 10:30)
ATP Hersonissos
Blaise Bicknell
40
1
Luca Potenza•
A
0
Servizio
Svolgimento
Set 1
L. Potenza
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
40-40
A-40
B. Bicknell
0-15
df
15-15
15-30
df
30-30
40-30
ace
40-40
A-40
0-0 → 1-0
Henry Searle vs Arthur Reymond
Il match deve ancora iniziare
Marek Gengel / Jan Jermar vs Stuart Parker / Vadym Ursu (Non prima 13:30)
Il match deve ancora iniziare
CHALLENGER Sofia 2 🇧🇬 – 1° Turno, terra battuta
Center Court – ore 09:00
Daniel Rincon
vs Marco Cecchinato
ATP Sofia
Daniel Rincon
3
5
Marco Cecchinato
6
7
Vincitore: Cecchinato
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
df
30-30
40-30
5-6 → 5-7
D. Rincon
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
4-4 → 5-4
M. Cecchinato
15-0
15-15
df
30-15
30-30
df
40-30
40-40
40-A
3-4 → 4-4
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-3 → 3-3
D. Rincon
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
df
0-2 → 1-2
M. Cecchinato
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
0-1 → 0-2
D. Rincon
0-15
15-15
30-15
30-30
df
30-40
0-0 → 0-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Rincon
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-5 → 3-5
D. Rincon
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
40-40
A-40
40-40
A-40
1-4 → 2-4
M. Cecchinato
15-0
30-0
ace
30-15
30-30
30-40
40-40
A-40
1-3 → 1-4
D. Rincon
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
1-2 → 1-3
M. Cecchinato
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
D. Rincon
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
0-1 → 1-1
Federico Coria vs Sumit Nagal
Il match deve ancora iniziare
Franco Roncadelli vs Dimitar Kuzmanov
Il match deve ancora iniziare
Alex Molcan vs Ivan Ivanov
Il match deve ancora iniziare
S D Prajwal Dev / Nitin Kumar Sinha vs Alexander Donski / Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Court 6 – ore 09:00
Dali Blanch vs Mika Brunold
ATP Sofia
Dali Blanch•
40
5
7
0
Mika Brunold
A
7
5
1
Servizio
Svolgimento
Set 3
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
40-40
40-A
df
40-40
40-A
40-40
40-A
Servizio
Svolgimento
Set 2
M. Brunold
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
df
5-5 → 6-5
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
4-5 → 5-5
M. Brunold
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
4-4 → 4-5
D. Blanch
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
4-3 → 4-4
D. Blanch
0-15
df
15-15
30-15
40-15
2-3 → 3-3
M. Brunold
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
2-2 → 2-3
D. Blanch
15-0
30-0
ace
30-15
40-15
1-2 → 2-2
Servizio
Svolgimento
Set 1
D. Blanch
30-40
40-40
A-40
40-40
40-A
40-40
40-A
5-6 → 5-7
M. Brunold
0-15
15-15
15-30
30-30
40-30
5-5 → 5-6
D. Blanch
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
A-40
4-5 → 5-5
M. Brunold
0-15
0-30
15-30
15-40
30-40
3-5 → 4-5
D. Blanch
15-0
15-15
40-30
40-40
40-A
40-40
A-40
2-5 → 3-5
M. Brunold
15-0
15-15
15-30
30-30
30-40
df
1-3 → 2-3
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
30-30
40-30
40-40
A-40
0-3 → 1-3
M. Brunold
15-0
15-15
15-30
15-40
30-40
40-40
40-A
40-40
A-40
0-2 → 0-3
D. Blanch
15-0
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
0-1 → 0-2
M. Brunold
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
A-40
ace
0-0 → 0-1
Federico Bondioli vs Milos Karol
Il match deve ancora iniziare
Stefan Latinovic / Marat Sharipov vs Szymon Kielan / Filip Pieczonka (Non prima 12:00)
Il match deve ancora iniziare
Mats Hermans / Tiago Pereira vs Yanaki Milev / Petr Nesterov
Il match deve ancora iniziare
Duje Ajdukovic / Admir Kalender vs Alexandru Jecan / Bogdan Pavel
Il match deve ancora iniziare
Court 3 – ore 09:00
Murkel Dellien
vs Alvaro Guillen Meza
ATP Sofia
Murkel Dellien
3
4
Alvaro Guillen Meza [2]
6
6
Vincitore: Guillen Meza
Servizio
Svolgimento
Set 2
A. Guillen Meza
0-15
15-15
30-15
ace
40-15
4-5 → 4-6
A. Guillen Meza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
40-40
40-A
df
2-5 → 3-5
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
15-40
30-40
2-4 → 2-5
A. Guillen Meza
15-0
15-15
df
15-30
30-30
40-30
2-3 → 2-4
A. Guillen Meza
0-15
15-15
30-15
30-30
30-40
1-2 → 2-2
M. Dellien
15-0
15-15
15-30
30-30
40-30
40-40
40-A
1-1 → 1-2
A. Guillen Meza
0-15
0-30
15-30
30-30
30-40
40-40
A-40
1-0 → 1-1
Servizio
Svolgimento
Set 1
A. Guillen Meza
0-15
df
0-30
15-30
30-30
40-30
ace
3-5 → 3-6
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
A-40
1-4 → 2-4
A. Guillen Meza
15-0
30-0
40-0
40-15
40-30
1-3 → 1-4
M. Dellien
0-15
15-15
15-30
30-30
30-40
1-2 → 1-3
A. Guillen Meza
15-0
30-0
30-15
40-15
40-30
1-1 → 1-2
M. Dellien
15-0
15-15
df
30-15
40-15
ace
0-1 → 1-1
A. Guillen Meza
0-15
15-15
30-15
40-15
40-30
df
40-40
A-40
0-0 → 0-1
Naoya Honda vs David Jorda Sanchis
ATP Sofia
Naoya Honda
0
0
David Jorda Sanchis
0
0
Lautaro Midon vs Franco Agamenone
Il match deve ancora iniziare
Nino Serdarusic vs Andrej Nedic
Il match deve ancora iniziare
