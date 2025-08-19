Bellucci parte col piede giusto a Winston-Salem: superato Comesana in due set
Avanza Mattia Bellucci, numero 63 del ranking ATP, che al debutto nel torneo di Winston-Salem ha superato con autorevolezza l’argentino Francisco Comesana (n.54) col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. L’azzurro, reduce dal trionfo nel Challenger 125 di Sumter, ha confermato l’ottimo stato di forma imponendosi con autorità e conquistando l’accesso al secondo turno, dove affronterà lo spagnolo Jaume Munar, testa di serie numero 14 del seeding.
Nel primo set Bellucci è partito con grande decisione, sorprendendo l’argentino con le sue variazioni di ritmo e salendo subito sul 3-0. Un vantaggio che però non è riuscito a consolidare: Comesana ha approfittato di un passaggio a vuoto dell’azzurro e ha trovato il contro-break. Nonostante qualche difficoltà al servizio, Bellucci è riuscito a piazzare lo strappo decisivo nel settimo gioco, anche se ha concesso subito il nuovo contro-break. Nel finale, però, il lombardo ha mantenuto sangue freddo e ha chiuso la prima frazione per 6-4.
Molto più solido il secondo set, dove Bellucci ha alzato i giri del motore mostrando equilibrio nei turni di battuta e incisività in risposta. Non ha concesso palle break e ha saputo piazzare due accelerazioni decisive, nel quinto e nel nono game, che gli hanno permesso di sigillare il match con un netto 6-3.
Con questa vittoria, Bellucci conferma il momento d’oro e si prepara ad affrontare un test più complicato contro Munar, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino a Winston-Salem e accumulare fiducia in vista dello US Open.
Marco Rossi
Bellucci onfire! Con Munar sarà dura, ma ha tutte le carte in regola per giocarsela. Forza.
Iutti a parlare del ritiro di Sinner, certo dispiace molto, e nessuno a parlare del nuovo crack del tennis italiano: Bellucci!