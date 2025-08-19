Bellucci parte col piede giusto a Winston-Salem: superato Comesana in due set

Avanza Mattia Bellucci, numero 63 del ranking ATP, che al debutto nel torneo di Winston-Salem ha superato con autorevolezza l’argentino Francisco Comesana (n.54) col punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 21 minuti di gioco. L’azzurro, reduce dal trionfo nel Challenger 125 di Sumter, ha confermato l’ottimo stato di forma imponendosi con autorità e conquistando l’accesso al secondo turno, dove affronterà lo spagnolo Jaume Munar, testa di serie numero 14 del seeding.

Nel primo set Bellucci è partito con grande decisione, sorprendendo l’argentino con le sue variazioni di ritmo e salendo subito sul 3-0. Un vantaggio che però non è riuscito a consolidare: Comesana ha approfittato di un passaggio a vuoto dell’azzurro e ha trovato il contro-break. Nonostante qualche difficoltà al servizio, Bellucci è riuscito a piazzare lo strappo decisivo nel settimo gioco, anche se ha concesso subito il nuovo contro-break. Nel finale, però, il lombardo ha mantenuto sangue freddo e ha chiuso la prima frazione per 6-4.

Molto più solido il secondo set, dove Bellucci ha alzato i giri del motore mostrando equilibrio nei turni di battuta e incisività in risposta. Non ha concesso palle break e ha saputo piazzare due accelerazioni decisive, nel quinto e nel nono game, che gli hanno permesso di sigillare il match con un netto 6-3.

Con questa vittoria, Bellucci conferma il momento d’oro e si prepara ad affrontare un test più complicato contro Munar, con l’obiettivo di proseguire il suo cammino a Winston-Salem e accumulare fiducia in vista dello US Open.

ATP Winston-Salem Francisco Comesana Francisco Comesana 4 3 Mattia Bellucci Mattia Bellucci 6 6 Vincitore: Bellucci Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 F. Comesana 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 3-4 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 F. Comesana 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 2-2 → 2-3 M. Bellucci 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 F. Comesana 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Bellucci 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 F. Comesana 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Bellucci 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 F. Comesana 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-5 → 4-5 M. Bellucci 0-15 0-30 0-40 df 2-5 → 3-5 F. Comesana 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-4 → 2-5 M. Bellucci 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 F. Comesana 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Bellucci 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 1-3 F. Comesana 0-15 0-30 df 0-40 0-2 → 0-3 M. Bellucci 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 F. Comesana 0-15 0-30 0-40 0-0 → 0-1





Marco Rossi