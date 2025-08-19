Da Cincinnati ATP, Copertina

Sinner, ritiro amaro a Cincinnati: “Ora l’obiettivo è recuperare per lo US Open” (Video)

19/08/2025 00:11 12 commenti
Jannik Sinner nella foto - Foto Getty Images
Jannik Sinner è stato costretto ad abbandonare la finale del Cincinnati Open contro Carlos Alcaraz dopo appena 23 minuti di gioco. Il numero uno del mondo, visibilmente provato da un malessere, ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo, lasciando l’amaro in bocca ai tanti tifosi che attendevano un nuovo capitolo della rivalità più intensa del tennis attuale. Nel post-partita, ai microfoni dell’ATP, l’azzurro ha spiegato le proprie condizioni e guardato subito avanti allo US Open, ormai imminente.

“È stata una giornata molto dura, sono ovviamente deluso”, ha ammesso Sinner, raccontando di non essersi sentito bene già dalla vigilia. “Durante la notte pensavo di recuperare, ma non è stato così. Ho solo cercato di scendere in campo per i fan e provare a dare una partita, ma oggi non era giornata per me. Succede. Non voglio però togliere nulla a Carlos, che ha fatto una grande settimana. Adesso la priorità è recuperare e arrivare pronto allo US Open”.

Nonostante la finale finita in anticipo, Sinner ha tratto un bilancio positivo della sua campagna a Cincinnati: “È stata una settimana molto positiva. Arrivare in finale in un Masters 1000 è sempre un grande risultato. Sento che sto giocando una stagione incredibile, ma ho già in mente aspetti da migliorare per andare fino in fondo a New York. Questa settimana è stata un buon test per capire a che punto è il mio livello: è buono, ma so che posso crescere ancora”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo Slam, che partirà tra pochi giorni. “Gli Slam sono i tornei principali della mia stagione. Lo US Open sarà tosto, ma non vedo l’ora di giocarlo. Dovrò farmi trovare pronto fisicamente e mentalmente per spingere al massimo. Ora mi prenderò un paio di giorni per recuperare e poi tornerò a lavorare. New York è l’obiettivo principale della stagione americana sul cemento”.

Sinner ha poi indicato le aree su cui concentrarsi in vista dell’appuntamento di Flushing Meadows: “Probabilmente lavoreremo molto sul servizio e sulla percentuale di prime in campo. E ovviamente sulla parte fisica: ho bisogno di recuperare, ma anche di migliorare. Cerchiamo sempre di curare ogni dettaglio, anche lo zero virgola, per crescere. Proveremo a mettere tutto insieme per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Speriamo di essere pronti”.

Per Sinner, dunque, Cincinnati si chiude con una nota amara, ma senza spegnere l’entusiasmo e la determinazione di continuare a migliorare in vista del torneo più atteso dell’estate.



Francesco Paolo Villarico

12 commenti. Lasciane uno!

matl 19-08-2025 01:35

Forza campione, siamo con te!

piper (Guest) 19-08-2025 01:09

Sperem ben, non so cosa aspettarmi.

pablito 19-08-2025 00:54

Bravo Jan.

Ottima scelta ! 😉

Max66 (Guest) 19-08-2025 00:40

Mah, ribadisco quanto ho già ripetutamente detto: folle cacciare Panichi, che ha reso immortale Djokovic, per riprendere Ferrara, che gli ha fatto rischiare due anni di squalifica… poi voi sfogate le vostre frustrazioni con i pollici verso, ma la realtà quella è

Silvy__89 (Guest) 19-08-2025 00:33

Forza Jannik, rimettiti!

Mi Manna Rino (Guest) 19-08-2025 00:33

Non l’ho ancora letto da nessuna parte, ma facciamo finta che scenda al n.2. Poi però nella primavera del 2026 ci sono Indian Wells e Miami dove può mettere dentro anche 2000 punti vincendoli tutti e due, ma anche se facesse due finali sono 1300 punti in più da aggiungere al bottino dei punti ATP che potrebbero permettere a Sinner di tornare al n.1 al mondo.
Credo che per vincere gli US Open debba sperare che qualcuno gli mandi fuori Alcaraz prima della finale, quindi rimarrebbe n.1 anche dopo gli US OPEN. In finale la vedo dura superare Alcaraz, dove negli scontri diretti recenti subisce parecchio. E soprattutto passare i turni faticando il meno possibile con partite non lunghe, perchè l’avversario n.1 di Sinner ormai è consolidato, lo sappiamo tutti chi è : Il suo fisico.

Daniele (Guest) 19-08-2025 00:24

Forza Jannik, c’è tutto il tempo per recuperare e lottare per difendere al meglio il tuo titolo.

A Ziz & Dou Gaz (Guest) 19-08-2025 00:22

In bocca al lupo.

Givaldo Barbosa (Guest) 19-08-2025 00:21

Non sottovalutiamo il mago Otelma. Incollo ciò che il Sommo aveva previsto ieri:

Givaldo Barbosa (Guest)11
Fresca fresca, una previsione del sommo Otelma, sviluppata dopo un feroce cocktail composto da tavernello rosso invecchiato al sole sul balcone di casa, gassosa da discount prendi tre paghi uno, foglia di menta lacerata dai parassiti.
Ebbene, ecco la previsione del Mago, caduto in trance sui tacchi alti mentre scendeva le scale. Da qui a fine anno Sinner vincerà tutti gli scontri diretti contro Alcaraz, tranne uno: ciò accadrà proprio domani a Cincinnati.

ReplicaQuota 0 17-08-2025 16:52

andrewthefirst 19-08-2025 00:21

Bene dai! Nulla di grave..

Murakami 19-08-2025 00:19

Vai Jannik, rimettiti in fretta che ti aspettiamo per un grande US Open.

Pippoanzighi (Guest) 19-08-2025 00:18

Sono ottimista per gli US Open che non sono certo a rischio….

