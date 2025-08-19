Sinner, ritiro amaro a Cincinnati: “Ora l’obiettivo è recuperare per lo US Open” (Video)

Jannik Sinner è stato costretto ad abbandonare la finale del Cincinnati Open contro Carlos Alcaraz dopo appena 23 minuti di gioco. Il numero uno del mondo, visibilmente provato da un malessere, ha alzato bandiera bianca sul punteggio di 5-0 per lo spagnolo, lasciando l’amaro in bocca ai tanti tifosi che attendevano un nuovo capitolo della rivalità più intensa del tennis attuale. Nel post-partita, ai microfoni dell’ATP, l’azzurro ha spiegato le proprie condizioni e guardato subito avanti allo US Open, ormai imminente.

“È stata una giornata molto dura, sono ovviamente deluso”, ha ammesso Sinner, raccontando di non essersi sentito bene già dalla vigilia. “Durante la notte pensavo di recuperare, ma non è stato così. Ho solo cercato di scendere in campo per i fan e provare a dare una partita, ma oggi non era giornata per me. Succede. Non voglio però togliere nulla a Carlos, che ha fatto una grande settimana. Adesso la priorità è recuperare e arrivare pronto allo US Open”.

Nonostante la finale finita in anticipo, Sinner ha tratto un bilancio positivo della sua campagna a Cincinnati: “È stata una settimana molto positiva. Arrivare in finale in un Masters 1000 è sempre un grande risultato. Sento che sto giocando una stagione incredibile, ma ho già in mente aspetti da migliorare per andare fino in fondo a New York. Questa settimana è stata un buon test per capire a che punto è il mio livello: è buono, ma so che posso crescere ancora”.

Lo sguardo è già rivolto al prossimo Slam, che partirà tra pochi giorni. “Gli Slam sono i tornei principali della mia stagione. Lo US Open sarà tosto, ma non vedo l’ora di giocarlo. Dovrò farmi trovare pronto fisicamente e mentalmente per spingere al massimo. Ora mi prenderò un paio di giorni per recuperare e poi tornerò a lavorare. New York è l’obiettivo principale della stagione americana sul cemento”.

Sinner ha poi indicato le aree su cui concentrarsi in vista dell’appuntamento di Flushing Meadows: “Probabilmente lavoreremo molto sul servizio e sulla percentuale di prime in campo. E ovviamente sulla parte fisica: ho bisogno di recuperare, ma anche di migliorare. Cerchiamo sempre di curare ogni dettaglio, anche lo zero virgola, per crescere. Proveremo a mettere tutto insieme per uno degli appuntamenti più importanti dell’anno. Speriamo di essere pronti”.

Per Sinner, dunque, Cincinnati si chiude con una nota amara, ma senza spegnere l’entusiasmo e la determinazione di continuare a migliorare in vista del torneo più atteso dell’estate.





Francesco Paolo Villarico