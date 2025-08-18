Sinner K.O: l’azzurro è costretto al ritiro dopo 23 minuti nella finale di Cincinnati. “Stavo male dai ieri, speravo di migliorare nella notte ma invece sono peggiorato”
“Sono entrato in campo per i fans, ma non ce la faccio, sto male”. Seduto mestamente sulla sua panchina, questo Jannik Sinner sussurra a Carlos Alcaraz dopo l’amarissima conclusione di una partita che non è mai iniziata. Dura solo 23 minuti l’attesissima finale del Masters 1000 di Cincinnati, con l’italiano costretto a gettare la spugna quando lo score era 5-0 per lo spagnolo, con 3 break concessi da un Jannik invisibile. Fin dai primi punti è stato evidente che Sinner aveva qualcosa che non andava: bloccato, zero reattivo, sguardo perso nel vuoto, i suoi piedi non si muovevano e gli errori sono arrivati dopo l’altro, senza che Alcaraz facesse chissà cosa se non una manciata di risposte aggressive ma nemmeno clamorose.
Sinner c’ha provato. È sceso in campo, ha tirato una manciata di bordate delle sue, cercando di raschiare il fondo del barile nelle sue pochissime energie e dare qualcosa al pubblico, con due – tre vincenti di qualità col diritto. Ma subito tutti hanno capito che le cose si stavano mettendo molto male, e dopo una manciata di minuti. Non è plausibile vedere Jannik tirare out un rovescio di tre metri con i piedi bloccati, o nemmeno vederlo scattare sulle risposte del rivale, subendo la palla invece di cercarla. Enorme delusione, e anche preoccupazione. Che cosa sta accadendo? Si è infortunato? O è solo un malessere? Fino alla decisione di ritirarsi nel corso del cambio di campo sul 5-0, dopo un brevissimo consulto con il medico e fisioterapista, accorsi inutilmente all’angolo dell’azzurro. “Non ce la faccio” afferma uno sconsolato Jannik in panchina ai medici, nemmeno il ghiaccio in testa è servito a nulla. Tutto scorreva lentamente, l’atmosfera era surreale sotto il sole cocente di Mason. Sinner molto probabilmente prima dell’avvio dell’incontro aveva avvisato della sua condizione, tanto che pure Alcaraz dopo alcuni punti strappati senza fatica esultava appena, consapevole di cosa stava accadendo.
Il momento più importante di questa terribile finale praticamente nemmeno iniziata sono state le parole a caldo di Sinner, pronunciate durante la premiazione di rito: “In genere parto con l’avversario ma stavolta devo iniziare per voi… Sono terribilmente dispiaciuto per tutti voi. Da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nel corso della notte ma invece sono addirittura peggiorato. C’ho provato, è una finale, ma è stata una partita troppo breve, non sono riuscito a dare di più… Mi dispiace tanto, è lunedì, magari molti di voi si sono presi un giorno dal lavoro o dovevano far altro… Carlos, congratulazioni. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, stai facendo una grande stagione, ti auguro il meglio per il resto dell’anno. È stato uno dei tornei più ‘bollenti’ in cui abbia mai giocato, ma grazie per l’organizzazione, con la ristrutturazione è un bellissimo torneo e tanti lavorano davvero bene”.
Come è nelle sue consuetudini, Jannik al momento non è entrato nel dettaglio del suo malessere, vediamo se ne parlerà con più dettagli nella press conference che terrà a breve. La speranza è che sia un malanno banale, come uno stato influenzale o una conseguenza del caldo sofferto nei giorni scorsi in quest’edizione davvero impegnativa per il fisico degli atleti. Soprattutto che sia una cosa lieve e che non comprometta l’avvicinamento e US Open, al via solo tra una settimana.
Visto l’accaduto, sembra scontato che non giocherà il doppio misto di US Open (dovrebbe giocare già domani con Siniakova!), ma soprattutto speriamo che riesca riprendersi al 100% e preparare al meglio possibile lo Slam di New York, dove Carlos grazie ai 1000 punti conquistati a Cincinnati e lo scarto dei punti di US24, sarà sempre più minaccioso nella lotta per il n.1. Forza Jannik!!!
Marco Mazzoni
La cronaca
Sinner vince il sorteggio e sceglie di servire. Chiaro il messaggio: voglio comandare io. Però non gli entra la prima palla e nello scambio è Jannik a steccare col diritto. Fulminante la sbracciata di rovescio di Alcaraz che gli vale lo 0-30. Niente, altra grande risposta di Carlos, stavolta sulla prima palla, e Sinner termina in rete. 0-40, subito 3 PB. Spinge lo spagnolo, esce il diritto dell’italiano. Inedito BREAK a zero per Alcaraz. Scegliere di iniziare al servizio forse è stato un azzardo… 5 punti di fila verso Murcia, poi la serie si rompe con un rovescio out di Carlos. Smorfia di Sinner dopo un rovescio tirato fuori 3 metri, impattato quasi da fermo. Tensione… ma si riscatta con una risposta ottima, finalmente un buon impatto, gli vale il 30 pari. Jannik alterna grandi colpi ad errori, eccellente la sbracciata col diritto che forza il game ai vantaggi. 2-0 Alcaraz. 5 errori di Sinner in due game, ultimamente li commette in un set… E pur doppio fallo come primo punto del terzo game, e poi un diritto malamente in rete. Terribile l’errore di Jannik sullo 0-30, comanda e con tre passi avanti cerca una volée improbabile da tre quarti campo, affossandola in rete. 0-40, altre tre palle break. Cancella la prima, finalmente fa un punto al servizio (il primo del match!). Sevizio e diritto sul 15-40, ma ne resta una; il Doppio BREAK arriva con una risposta con tanta parabola di Alcaraz e Sinner che arriva molto pesante a destra, il suo diritto quasi non arriva a rete. Inizio pessimo di Sinner, talmente lento di reazione che viene il dubbio che qualcosa non funzioni in lui. 3-0 Alcaraz. Finalmente Sinner trova uno schema e impatto da JS nel primo punto, da sinistra grande impatto e vincente lungo linea, imprendibile. Carlos non si scompone, rimonta e vince il quarto game con un bel servizio, 4-0. Muto il team Sinner, basito da quest’inizio shock in negativo. Non c’è Sinner, qualcosa NON va. L’evidenza nel primo punto del quinto game, si sposta lentissimo su di una risposta di Alcaraz discreta ma niente di che, e ovviamente la palla non passa la rete. Altro 0-30. Sul 15-30 Sinner non prova nemmeno ad andare sulla palla corta, si gira… 15-40. Un Ace, poi un doppio fallo. Lo score è impietoso, 5-0, con tre BREAK, nel silenzio dello stadio che capisce benissimo come non ci sia una partita. Al cambio di cambio arrivano medico e fisioterapista, non serve a niente un po’ di ghiaccio in testa… “Non ce la faccio, sto male”. E così la partita finisce con un Alcaraz incredulo mentre abbraccia il rivale sulla rete e poi va al suo angolo a sincerarsi della sua condizione. “Sei un grande campione e tornerai ancor più forte come hai sempre fatto, come fanno i grandi campioni a cui appartieni”, così Carlos nella premiazione.
Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz
Volevo scrivere qualcosa sui disperati e i mentecatti che frequentano queste pagine con il solo scopo di non perdere l’occasione per mostrare il proprio squallore. Poi ho pensato che nessuno può essere più efficace di chi si squalifica con ciò che dice o che fa.
Per venire a quello che volevo davvero osservare, mi è sembrato subito strano che Jannik, vinto il sorteggio, decidesse di servire. Un ‘risponditore’ come lui fa sempre partire l’avversario al servizio per mettergli pressione. Ecco, mi è parsa un’anomalia che mi ha messo sull’avviso, mi ha dato la sensazione che avesse ‘fretta’
Carota, gli infelici ci servono per capire che abbiamo avuto una vita fortunata..quindi, esercizio di compassione verso persone sfortunate…
Ho un brutto presentimento enzo
«C’ho provato»? Forse volevate dire ci ho provato. Perché c’ho si legge cò.
Sono veramente dispiaciuto, purtroppo contro il malore che lo ha colpito non poteva fare altrimenti. Giocare ancora fino alla fine e perdere probabilmente 6-0 6-0 non sarebbe servito a nulla.
CI RIFAREMO ALLO SLAM DEGLI STATI UNITI
FORZA CAMPIONE, RIMETTITI ALLA SVELTA!
Certo, ma quando giochi in condizioni estreme per giorni e giorni poi ci sta che sul piano organico vai incontro ad effetti collaterali. Zverev ha cominciato a stare male con Shelton ed è arrivato distrutto già prima della semifinale. Diciamo che Alcaraz non sarà molto fortunato in amore perché nel gioco…
Non è stato per il caldo! È stato male già dalla notte di ieri! Eppure lo ha detto e nonostante ciò centinaia di commenti a lamentarsi delle condizioni come causa del malanno…
Era da tempo (dal Wimbledon dell‘anno scorso) che non capitava una cosa del genere, tempo fa c‘eravamo un po‘ abituati, poi ci ha abituati solo a (quasi) perfezione assoluta.
Speriamo non sia nulla di grave e che si senta già domani meglio.
Deretano sfondato lo spagnolo!
Qui due incontri senza praticamente gli avversari! A Parigi era gia negli spogliatoi e poi miracolosamente vince!
Il caldo ha dato problemi anche a te a quanto pare
Grazie Jannik. Il fato è tante, troppe volte maledetto, ma da oggi è anche maledettamente debitore nei tuoi confronti. Prima o poi dovrà girare a tuo favore…..prima possibilmente, molto prima. Spero solo non sia nulla di grave o di debilitante per lo USO.
io addirittura consiglierei un suicidio di sinner ma spettacolare….non so soffocarsi con quella coppa orribile ad esempio…..
atleti come Sinner le condizioni climatiche (così estreme) debilitano, vedasi il malore avuto nel match contro Rune in Astralia
E allora? Madonna santissima, non è la fine del mondo, considerando poi i 3 mesi di stop. Si equivalgono come qualità, è anche normale che si alterneranno al numero 1
A te invece il cagotto alla “lingua” in questo caso dita, non avviene mai nevvero??
È vero, ed è giusto che ognuno sia libero di dire la propria, ma queste perculare a “gratis” non lo sopporto.
Ma non si fa prima a dire: Mi dispiace per come sia andata la non partita, però personalmente sono contento!
A me Sinner non piace, non lo sopporto e se perde non mi dispiace affatto!
Ecco, molto più condivisibile che leggere questi post, volti più che altro a provocare gli utenti che hanno a cuore il benessere sportivo dei propri connazionali.
A voi anti, festeggiate pure, stasera è la vostra giornata, ma la ruota gira sempre…. è bene ricordarlo 😉
Certo! uno tira le cuoie per il pubblico perchè ha pagato, modello Arena con i gladiatori…fino alla fine… ma va va!!!
@ marco (#4462949)
Perché?
Gomblotto….col cagotto….?!?!?
Secondo me Jannik dovrebbe essere meno morigerato e uscire la sera con Carlos. Bere birra, mangiare hot dog, ballare e fare tardi. Lui sta sempre bene!!
Accedo solo ora dopo un assalto dovuto alla riapertura dalle ferie…
Speravo di leggere “vittoria in due set”…
Tutto avrei pensato tranne questo epilogo, davvero un peccato per il nostro e sempre una bella dose di fortuna per Carlos.
Speriamo si riprenda bene per l’Open, magari i punti persi stasera li recupera con gli interessi…
@ zedarioz (#4462854)
Scusa ma ancora sinner ha quasi 2000 punti di vantaggio sul murciano ho capito che nella live la prossima settimana quando inizierà lo us open jan sarà dietro ma per superarlo dovrebbe “bastare” ottenere un piazzamenti migliore dello spagnolo sicuramente difficile ma non impossibile e quindi tutto sommato ancora dipende tutto da jannik,fatto sta che anche interrompendo la serie subito dopo lo us open nella sua prima serie da numero 1 arriverebbe a ben 66 settimane che è la quarta migliore della storia e sono assai certo che se lo riprenderà anche se tutto sommato non è nemmeno detto che lo perda
Se vogliamo essere sportivi, ricordiamo l’affare Dimitrov a Wimbledon, in quel caso a favore di Sinner che poi ha vinto il torneo. Certo i 3 mesi di squalifica pesano sui punti, quello si
Il doppio misto cambiato all ultimo.
Qualche gufata nostrana.
Pressione da favorito per la prima volta contro Alcaraz.
ci sta ragazzi, è un essere umano anche lui.
Forza Jannik!
Ci chiarirà cosa è successo, per l’anno prossimo magari meglio il Canada che questa fornace, che è per tutti è vero, ma non si gioca alle tre sia per gli atleti che per gli spettatori
Guarda che lo ha scritto apposta…mica perchè lo pensa…ma esclusivamente per trollare
@ Ivan (#4462875)
Io temo che Alcaraz tanto pulito non sarà.
Cmq un appunto lo devo fare e sarebbe che anche gli altri tennisti e oggi Alcaraz giocano in quelle condizioni ma non patiscono come patisce lui!! Forse sarebbe il caso che si allenasse per un certo periodo in zone climatiche calde e umide di modo che quando si ritrova a giocare in quelle condizioni lui sia già preparato.
Ma sei serio????
@ robi01 (#4462957)
Ci può stare, magari non sarà questo il motivo, ma un po’di prudenza in più viste le condizioni climatiche non guastava. Speriamo in pochi giorni passi e sia pronto per New York.
Sbaglio o a Cincinnati l’hanno fatto giocare sempre di giorno differenza del rivale?
Cultura sportiva pericolosa e molto triste,dove vincere è la sola cosa che conta. Lo diceva,fiero, il Vecchio presidente della mia squadra di calcio del cuore, ma si parlava di sport di squadra, laddove si gioca in 11 e se la punta di diamante si infortuna o sta male potevi sostituirlo. Qua invece diventa una carneficina e anziché alla salute dei protagonisti si pensa a chi ha pagato 500 dollari per un posto in prima fila
Non so se qualcuno ha notato che Jannik al sorteggio è poi fino al ritiro aveva il colletto della polo ripiegato sulla nuca . Non se lo è mai sistemato. Mi aveva già all inizio fatto pensare; come minimo una stranezza inconsueta.
Grazie Jannik,oggi ancora di più…
Riprenditi che ti aspettiamo…
Ci vediamo agli USopen.
@ robi01 (#4462957)
Credo che sia proprio così, qualcosa di avariato nel contesto del compleanno potrebbe essere la ragione del successo.
Pessima organizzazione in primis. Far giocare una finale alle 15 è da stupidi.
Ma penso che Sinner avrebbe perso lo stesso.
Si sarebbe ritirato?
Io penso di sì, ma comunque non sarebbe stato abbastanza in forma per vincere.
Pazienza, cose che capitano e nella vita c’è di molto peggio.
Speriamo solo che si riprenda presto per gli US Open.
Forza Jan sempre!
@ zedarioz (#4462933)
Concordo.
Lo spagnolo ha molte probabilità di tornare numero 1 ma se ci riesce non possiamo negare che abbia avuto parecchio culo. A parte stasera, ricordiamoci la squalifica e i 3 MP di Parigi (700 punti). Sono fatti e dati oggettivi. Senza squalifica e ritiro di oggi (tolgo la finale di Parigi) doveva attendere ancora parecchio per riprendersi il numero 1.
Dispiace tanto ma la cosa positiva è che non sia un tema muscolare. Sarà stato qualche malessere (febbre, altro) che purtroppo capitano.
Come sempre ipotizzo che non dirà nulla.
E a questo punto penso si ritirerà dal doppio misto. Mi pare scontato.
Sono affranto!! Spero non sia niente di muscolare ma solo un malessere dovuto al clima. Spero non giochi neanche il doppio misto e si riposi e recuperi per lo us open
Ma va a ciapà i rat
Togli il quasi,la pallina non si vede
D’accordo, però si è campioni anche quando in condizioni estreme si dimostra tenuta atletica e fisica. Se gli altri si ritirano tu sei il più forte. C’è poco da fare.
Se invece Sinner è entrato in campo già sofferente, bhe allora Alcarax è stato solo fortunato
Oggi festeggiano le pantegane….a NewYork festeggeranno le volpi!
Sono sicuro che l’anno prossimo farà solo Montreal.
Al tuo nick aggiungerei -tume
Ipotesi tutt’altro che impossibile.
Gli hanno portato una torta negli studi televisivi e l’ho visto magiare una pasta alla panna in un incontro con i ballboys.
Che qualcosa gli abbia dato fastidio, unitamente al caldo terribile, ci può stare.
Senza contare l’aria condizionata a palla con un caldo asfissiante fuori…una piccola indigestione/congestione non è così improbabile.
Se stava male già da ieri probabilmente ha pur dormito poco e male… era forse meglio non scendere nemmeno in campo a questo punto.
Peccato, ero curioso di vedere come sarebbe andata in queste condizioni di gioco
Purtroppo non è affatto detto che le condizioni a New York saranno tanto diverse da quelle di Cincinnati, soprattutto nella prima settimana. Speriamo abbiano un occhio di riguardo per il numero 1 e lo mettano spesso nella sessione serale.
Jan anche questa volta si è comportato da fuoriclasse. Non ha assolutamente nulla. Ha fatto tutta una messa in scena per far capire a chi organizza questo torneo che bisogna avere rispetto per chi gioca a tennis. Grande Jan. A New York sistemerà tutto.
Esattamente
Ho visto video , dopo la partita con atmane, in cui Jannik mangiava di tutto…in un programma fragole, nella festa organizzata dal torneo per lui una fetta di torta…allora fuori da ogni complottismo ridicolo,credo però che Jannik sia stato un po’ imprudente a mangiare quella roba….non per dolo…assolutamente non lo penso..ma qualcosa che poteva non essere freschissimo…..
Chiedilo a Djokovic
Complimenti ad Alcaraz,uno spagnolo veramente stupefacente come altri suoi connazionali d’altronde …
Il caldo non c’entra nulla. Ha detto che già ieri stava male.
Assolutamente imperdibile. Uno spettacolo per palati fini
La cosa paradossale che un questo scampolo di partita ha fatto più vincenti di Alcaraz, 4 contro 2….
Oggi nelle fogne è festa grande
E Alcaraz chiuderà l’anno da n.1.
Insomma, tre mesi di assenza ed ora un ritiro… mi sembra che qualche aiutino dalla fortuna l’abbia avuto, esattamente come tre anni fa….
Numero uno quando lo diventerà per ora ci sono ancora, 1890 punti. E la sfiga è una ruota che gira.
Forse qualche hater dei peggiori sperava di vederlo collassare ed uscire in barella… che orrore!
Sono umani, checché se ne dica. Star sempre bene è una rara fortuna. Vale per tutti, non solo per Sinner. Un calo fisico o psichico capita a tutti, ogni tanto, stagione dopo stagione. Nei campioni sportivi è un fenomeno che si vede ingrandito, perché sono sotto la lente d’ingrandimento mediatica.
Non solo fa un caldo orrendo alle 3 di pomeriggio c’è anche il controluce che rendono la pallina quasi invisibile a quell’ora.
Penso che lui per primo non sia contento. Non è mai bello vincere così, anzi è anche un po’ imbarazzante.
Peccato, avrei preferito una sconfitta sul campo per merito di Carlitos che non un ritiro per indisposizione. Auguroni Jannik di pronta guarigione.
Come se vedere una finale che finisce 60 60 sia meglio che un ritiro….sono gli scommettitori che ci perdono, e spero che perdano tanto, quei @@!
Vabbè, è stato male.
Avrà mangiato qualcosa che gli ha fatto male.A causa del compleanno gli avranno offerto di tutto e lui per non offendere nessuno avra’ accettato e qualcosa l’ ha messo k.o.
Se sei n.1 perché i n.1 non possono giocare o stanno male, diciamo che sei molto a credito con la fortuna. N.1 bisognerebbe esserlo giocando ad armi pari.
Dispiace tantissimo, ma il primo ad essere dispiaciuto è lui per i tifosi presenti. Sarebbe stata una grande partita.
Spero solo non sia nulla di grave!
Chissà perchè si è sentito male. Cincinnati è un torneo veramente ridicolo, hanno speso tanti di quei soldi per rifare il circolo e poi mettono la finale alle 3 del pomeriggio, in un posto dove la temperatura media supera i 35 gradi e l’umidità è fuori dalla norma. Se questo non è un tentato omicidio poco ci manca. Jannik dammi retta: l’anno prossimo vai in Canada, pazienza se riposi un po’ meno dopo wimbledon, la salute viene prima di tutto. Cincinnati rimane un torneo da spostare in un altro periodo dell’anno, come del resto tanti altri tornei, conferma che io calendario atp è ormai diventato una pagliacciata.
Clicca qui per visualizzarlo.
a memoria non ricordo un match di djokovic interrotto prima del chiusura del set molto antisportivo almeno il set dovevi finirlo per il pubblico pagante perché di scambiare poteva
Bravo. Niente viene regalato a nessuno
Visto che non penso abbiano l’idea di anticipare un po’ la finale femminile a Cincinnati
Clicca qui per visualizzarlo.
Ringraziamo il ritorno di Ferrara,ottimo preparatore fisico e si è visto stasera e anche per averlo fatto riposare tre mesi questa primavera con la sua pomata che si è portata l’hanno scorso con se e di averla prestata a Baldi.
Che peccato. A me in realtà pareva già molto in difficoltà con Atmane. Soprattutto, paradossalmente, nel secondo set.
Navarrogate!
Il caldo chiaramente non c’entra nulla, oggi per altro era meno caldo e umido dell’altro ieri.
Il video dell’allenamento di ieri, caricato da TennisTV poco fa, non mostra particolari problemi (per altro non credo si sarebbe fermato a firmare autografi in condizioni precarie). Ci dirà lui qual è il problema.
L’unica conseguenza positiva di questa brutta faccenda è che possiamo vedere Bronzetti-Golubic…
Questo non è giusto scriverlo secondo me, se Alcaraz diventa nr.1 lo è a pieno merito.
L’importante è che non sia una torta preparata con le sue mani da Umberto Ferrara…
@ stefanello (#4462871)
è la verità. Alcaraz è fortissimo, ma torna numero 1 grazie alla squalifica di sinner, punto. E nel 2022 diventa numero 1 per la squalifica di djokovic, con soli 6000 punti. Sono fatti oggettivi
Lo scrivo anche qua
No ma…fatele le finali alle 3 di pomeriggio…branco di idioti
@ zedarioz (#4462854)
Numero 1 de che???
davvero…
Andate a quel paese voi che organizzate Cincinnati, un paese orrendo ed un torneo che è una fornace.
Vogliono incassare di più, ma non hanno nessun rispetto per chi i soldi glieli fa fare.
Alcaraz in pratica ha vinto per ritiro avversario in SF e Finale con gli ottavi contro uno infortunato.
Gli è bastato scendere in campo.
Però un tetto servirebbe anche ad impedire che il campo diventi un forno.
Bastava spostare la finale al serale per avere una temperatura da unani.
Ok ma non oggi! Semmai a fine US Open.
Eh, poco da dire, anzi, che si può dire? Dispiace tanto, si è visto dopo la prima palla steccata che Jannik aveva una postura scarica, molle… dispiace perdere così, sentiamo che cos’ha avuto, spero qualcosa di risolvibile per NY.. bravo Alcaraz a confortarlo, alla fine era anche lui scosso per come è andata questa partita..
Mi dispiace molto,ero pronto a godermi uno spettacolo ma sono umani e ahimè può succedere.
Oltre che per lui sono dispiaciuto per chi si è sobbarcato biglietti e viaggio ma nel tennis non si possono fare sostituzioni.
Certo, è una finale ma leggere che doveva onorare l’impegno anche prendendo 60 60 fa capire l’ignoranza della gente.Un’ignoranza che dietro un presunto sostegno allo spirito agonistico non solo dimostra di non comprendere cosa significa la gestione della salute per un campione ma anche una gran voglia di esprimere livore,fregandosene della salute del ragazzo.
Poi si mostrano come appassionati di sport…che schifo.
Peccato. Non abbiamo potuto vedere una finale vera. Forse converrebbe saltare cincinnati il prossimo anno a favore del 1000 canadese
Almeno non farà la pagliacciata del doppio misto. Cmq sia Zverev che Sinner distrutti dal caldo, Alcaraz invece fresco come una rosa. Come al RG dopo 5 ore di battaglia del resto.
E’ un tipico no contest per palese sofferenza rispetto a qualcosa: caldo stomaco etc. Il che non è che sia preferibile perchè se Alcaraz è una bestia anche in queste condizioni c’è poco da sperare per questa fine estate. Alcaraz sembra avere il pilota automatico ed è invulnerabile a queste condizioni di gioco debilitanti per parecchi.
@ zedarioz (#4462854)
non si diventa numeri 1 senza meritarlo 🙂
Speriamo che sia solo un problema di dissenteria o simili e non ci sia nessun tipo di infezione in corso che necessiti di cure e riposo prolungati in vicinanza di USO. Tanto Jannik in forma sappiamo bene di che cosa sia capace.
Spero non sia stata qualche torta di compleanno… con un simile caldo sia la crema che la panna vanno a male in pochi minuti…
Che sfiga. Buon per alcaraz che ha vinto un 1000 senza giocare semifinale e finale. E diventa n.1 per la seconda volta senza meritarlo.
La vedo fosca x NY.
Alcaraz ha un autostrada x il secondo titolo newyorkese.
Anche a questi livelli si puo avere il cagotto, capita.Sara per la prossima volta, speriamo bene per Us open.
A Cincinnati impareranno ad avere rispetto dei finalisti. Non si mette una finale alle 3 del pomeriggio.