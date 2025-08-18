Sinner K.O: l’azzurro è costretto al ritiro dopo 23 minuti nella finale di Cincinnati. “Stavo male dai ieri, speravo di migliorare nella notte ma invece sono peggiorato”

“Sono entrato in campo per i fans, ma non ce la faccio, sto male”. Seduto mestamente sulla sua panchina, questo Jannik Sinner sussurra a Carlos Alcaraz dopo l’amarissima conclusione di una partita che non è mai iniziata. Dura solo 23 minuti l’attesissima finale del Masters 1000 di Cincinnati, con l’italiano costretto a gettare la spugna quando lo score era 5-0 per lo spagnolo, con 3 break concessi da un Jannik invisibile. Fin dai primi punti è stato evidente che Sinner aveva qualcosa che non andava: bloccato, zero reattivo, sguardo perso nel vuoto, i suoi piedi non si muovevano e gli errori sono arrivati dopo l’altro, senza che Alcaraz facesse chissà cosa se non una manciata di risposte aggressive ma nemmeno clamorose.

Sinner c’ha provato. È sceso in campo, ha tirato una manciata di bordate delle sue, cercando di raschiare il fondo del barile nelle sue pochissime energie e dare qualcosa al pubblico, con due – tre vincenti di qualità col diritto. Ma subito tutti hanno capito che le cose si stavano mettendo molto male, e dopo una manciata di minuti. Non è plausibile vedere Jannik tirare out un rovescio di tre metri con i piedi bloccati, o nemmeno vederlo scattare sulle risposte del rivale, subendo la palla invece di cercarla. Enorme delusione, e anche preoccupazione. Che cosa sta accadendo? Si è infortunato? O è solo un malessere? Fino alla decisione di ritirarsi nel corso del cambio di campo sul 5-0, dopo un brevissimo consulto con il medico e fisioterapista, accorsi inutilmente all’angolo dell’azzurro. “Non ce la faccio” afferma uno sconsolato Jannik in panchina ai medici, nemmeno il ghiaccio in testa è servito a nulla. Tutto scorreva lentamente, l’atmosfera era surreale sotto il sole cocente di Mason. Sinner molto probabilmente prima dell’avvio dell’incontro aveva avvisato della sua condizione, tanto che pure Alcaraz dopo alcuni punti strappati senza fatica esultava appena, consapevole di cosa stava accadendo.

Il momento più importante di questa terribile finale praticamente nemmeno iniziata sono state le parole a caldo di Sinner, pronunciate durante la premiazione di rito: “In genere parto con l’avversario ma stavolta devo iniziare per voi… Sono terribilmente dispiaciuto per tutti voi. Da ieri non mi sentivo bene, speravo di migliorare nel corso della notte ma invece sono addirittura peggiorato. C’ho provato, è una finale, ma è stata una partita troppo breve, non sono riuscito a dare di più… Mi dispiace tanto, è lunedì, magari molti di voi si sono presi un giorno dal lavoro o dovevano far altro… Carlos, congratulazioni. Non è il modo in cui avresti voluto vincere, stai facendo una grande stagione, ti auguro il meglio per il resto dell’anno. È stato uno dei tornei più ‘bollenti’ in cui abbia mai giocato, ma grazie per l’organizzazione, con la ristrutturazione è un bellissimo torneo e tanti lavorano davvero bene”.

Come è nelle sue consuetudini, Jannik al momento non è entrato nel dettaglio del suo malessere, vediamo se ne parlerà con più dettagli nella press conference che terrà a breve. La speranza è che sia un malanno banale, come uno stato influenzale o una conseguenza del caldo sofferto nei giorni scorsi in quest’edizione davvero impegnativa per il fisico degli atleti. Soprattutto che sia una cosa lieve e che non comprometta l’avvicinamento e US Open, al via solo tra una settimana.

Visto l’accaduto, sembra scontato che non giocherà il doppio misto di US Open (dovrebbe giocare già domani con Siniakova!), ma soprattutto speriamo che riesca riprendersi al 100% e preparare al meglio possibile lo Slam di New York, dove Carlos grazie ai 1000 punti conquistati a Cincinnati e lo scarto dei punti di US24, sarà sempre più minaccioso nella lotta per il n.1. Forza Jannik!!!

Marco Mazzoni

La cronaca

Sinner vince il sorteggio e sceglie di servire. Chiaro il messaggio: voglio comandare io. Però non gli entra la prima palla e nello scambio è Jannik a steccare col diritto. Fulminante la sbracciata di rovescio di Alcaraz che gli vale lo 0-30. Niente, altra grande risposta di Carlos, stavolta sulla prima palla, e Sinner termina in rete. 0-40, subito 3 PB. Spinge lo spagnolo, esce il diritto dell’italiano. Inedito BREAK a zero per Alcaraz. Scegliere di iniziare al servizio forse è stato un azzardo… 5 punti di fila verso Murcia, poi la serie si rompe con un rovescio out di Carlos. Smorfia di Sinner dopo un rovescio tirato fuori 3 metri, impattato quasi da fermo. Tensione… ma si riscatta con una risposta ottima, finalmente un buon impatto, gli vale il 30 pari. Jannik alterna grandi colpi ad errori, eccellente la sbracciata col diritto che forza il game ai vantaggi. 2-0 Alcaraz. 5 errori di Sinner in due game, ultimamente li commette in un set… E pur doppio fallo come primo punto del terzo game, e poi un diritto malamente in rete. Terribile l’errore di Jannik sullo 0-30, comanda e con tre passi avanti cerca una volée improbabile da tre quarti campo, affossandola in rete. 0-40, altre tre palle break. Cancella la prima, finalmente fa un punto al servizio (il primo del match!). Sevizio e diritto sul 15-40, ma ne resta una; il Doppio BREAK arriva con una risposta con tanta parabola di Alcaraz e Sinner che arriva molto pesante a destra, il suo diritto quasi non arriva a rete. Inizio pessimo di Sinner, talmente lento di reazione che viene il dubbio che qualcosa non funzioni in lui. 3-0 Alcaraz. Finalmente Sinner trova uno schema e impatto da JS nel primo punto, da sinistra grande impatto e vincente lungo linea, imprendibile. Carlos non si scompone, rimonta e vince il quarto game con un bel servizio, 4-0. Muto il team Sinner, basito da quest’inizio shock in negativo. Non c’è Sinner, qualcosa NON va. L’evidenza nel primo punto del quinto game, si sposta lentissimo su di una risposta di Alcaraz discreta ma niente di che, e ovviamente la palla non passa la rete. Altro 0-30. Sul 15-30 Sinner non prova nemmeno ad andare sulla palla corta, si gira… 15-40. Un Ace, poi un doppio fallo. Lo score è impietoso, 5-0, con tre BREAK, nel silenzio dello stadio che capisce benissimo come non ci sia una partita. Al cambio di cambio arrivano medico e fisioterapista, non serve a niente un po’ di ghiaccio in testa… “Non ce la faccio, sto male”. E così la partita finisce con un Alcaraz incredulo mentre abbraccia il rivale sulla rete e poi va al suo angolo a sincerarsi della sua condizione. “Sei un grande campione e tornerai ancor più forte come hai sempre fatto, come fanno i grandi campioni a cui appartieni”, così Carlos nella premiazione.

Jannik Sinner vs Carlos Alcaraz

