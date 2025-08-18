Us Open - Qualificazioni Day 1 ATP, Copertina, WTA

Us Open – Qualificazioni: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Vince Passaro, fuori Napolitano e Maestrelli- Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam. Gigante al secondo turno. Pellegrino si ferma subito. Fuori la Trevisan.

19/08/2025
US Open Quali: vince Passaro, fuori Napolitano e Maestrelli
Buona partenza per Francesco Passaro, che al primo turno delle qualificazioni dello US Open ha battuto il taiwanese Yu Hsiou Hsu 6-3 1-6 6-4. Il perugino, numero 121 del ranking e decima testa di serie, partecipa per la quarta volta alle “quali” newyorkesi con l’obiettivo di raggiungere per la prima volta il main draw. Finora, infatti, non è mai andato oltre il secondo turno. Dopo aver superato per la prima volta le qualificazioni in uno Slam quest’anno a Melbourne, Passaro proverà a ripetersi contro il messicano Rodrigo Pacheco Mendez, ventenne numero 226 ATP, mai affrontato in carriera.
Nulla da fare invece per Stefano Napolitano (n.651), che si è arreso allo svizzero Marc-Andrea Huesler 6-3 6-7(2) 6-4. Al suo ritorno alle qualificazioni dello US Open dopo sei anni, il biellese ha lottato fino al terzo set, ma ha pagato la solidità al servizio dell’elvetico, autore di 16 ace e capace di vincere l’80% dei punti con la prima palla.
Eliminato anche Francesco Maestrelli (n.155), sconfitto dall’australiano James McCabe 6-3 6-7(2) 6-4. Per il toscano sfuma così il sogno di entrare per la prima volta nel tabellone principale di Flushing Meadows, dove aveva sfiorato l’impresa nel 2021. Dopo aver reagito nel secondo set, vinto al tie-break, Maestrelli ha ceduto il servizio nell’ultimo game del terzo set, salutando il torneo con rammarico.

US Open, Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam
Giornata da ricordare per Federico Cinà. In poche ore il siciliano ha celebrato il best ranking e la prima vittoria in un tabellone Slam, qualificazioni incluse. Allo US Open, dove lo scorso anno aveva raggiunto la semifinale junior, il numero 216 ATP ha dominato lo svizzero Dominic Stricker (214) con un netto 6-2 6-2.
Cinà ha imposto fin da subito il suo tennis propositivo: 5-0 lampo nel primo set, chiuso in 27 minuti con lo schema vincente servizio esterno–diritto. Anche nella seconda frazione il copione non è cambiato: break immediato, risposta profonda nei momenti chiave e diritto incisivo per allungare fino al 5-2 e chiudere il match con autorità.
Al secondo turno sfiderà l’argentino Federico Agustin Gomez (206).

US Open, Pellegrino si ferma subito nelle qualificazioni
Ancora amaro debutto per Andrea Pellegrino allo US Open. Per la quarta volta in altrettante partecipazioni, l’azzurro si ferma all’esordio nelle qualificazioni: il pugliese, numero 136 ATP e 28ª testa di serie, è stato sconfitto dal veterano kazako Mikhail Kukushkin (236), ex top 40, con il punteggio di 7-6(4) 6-3.
Dopo aver rimontato un break nel primo set e sfiorato il vantaggio sul 6-5, Pellegrino ha ceduto al tie-break. Nel secondo parziale era partito bene, avanti 2-1 con break, ma ha perso intensità e precisione col dritto, permettendo a Kukushkin di chiudere dopo un’ora e 37 minuti.

US Open, Gigante trova la rimonta e supera il primo turno di qualificazione
Finalmente una vittoria per Matteo Gigante nelle qualificazioni dello US Open. Il romano, numero 126 del ranking e 16ª testa di serie, ha battuto il lituano Edas Butvilas con il punteggio di 3-6 6-4 6-1, centrando per la prima volta il secondo turno del tabellone cadetto.
Partita in salita per l’azzurro, sotto di un set e 0-3 nel secondo con palla del doppio break contro. Da quel momento, però, è scattata la rimonta: sette game consecutivi e dominio totale nel terzo parziale, chiuso con autorità. Una vittoria che certifica la crescita di Gigante, capace di ribaltare una situazione complicata con determinazione e varietà di gioco.
Al secondo turno sfiderà Coleman Wong classe 2004 e n.177 ATP.

US Open, Trevisan fuori al primo turno di qualificazione
Esordio amaro per Martina Trevisan nelle qualificazioni dell’US Open 2025. La toscana è stata eliminata dalla russa Tatiana Prozorova, che si è imposta con un netto 6-3 6-3 in un’ora e trentadue minuti di gioco
Trevisan ha provato a restare agganciata al match, ma non è riuscita a contenere la maggiore potenza della rivale, cedendo terreno soprattutto nella seconda parte della sfida. Il primo set è stato caratterizzato da continui break, con Prozorova più incisiva nei momenti decisivi. Nella seconda frazione l’azzurra ha avuto l’occasione di allungare, ma tre palle break non sfruttate nel sesto game hanno segnato la svolta: la russa ha preso il comando e non ha più lasciato spazio, chiudendo con autorità la partita.
Per Trevisan sfuma così la possibilità di accedere al tabellone principale, mentre Prozorova prosegue il suo cammino a New York.

Luca96 19-08-2025 08:34

Giornata secondo pronostico. Ottime le vittorie di Gigante, Passaro e soprattutto di Cinà e prevedibili le sconfitte di Pellegrino e Napolitano con Maestrelli che, invece, partiva alla pari. Martina è rientrata da poco da un grave infortunio e il cemento di certo non è la sua superficie preferita.

 67
walden 19-08-2025 02:13

Scritto da Marco Tullio Cicerone

Scritto da walden
Striker è sicuramente fuori forma, i punti li fa quasi solo su battuta, quando gli entra la prima, ma sono proprio queste le partite che vanno vinte. Prossimo match contro il vincente fra Klein e Gomez, altro mattoncino per costruire la carriera.
PS: conto i minuti per i soliti interventi dei muridi…

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Walden: eccoti accontentato. Dal punto di vista tecnico non vale la pena di commentarlo. Dal punto di vista umano mi chiedo cosa ti spinge a entrare su un sito di tennis all’unico scopo di disturbare chi cerca di fare dei discorsi con un briciolo di senso.
Perché i disturbatori accaniti non si iscrivono ai campionati italiani di testate sugli scogli? Specialità senza casco, tanto a loro non serve.

Tutta la mia solidarietà agli scogli…

 66
guest (Guest) 19-08-2025 00:35

qualcuno sa perché nel ranking live chi ha già vinto il primo turno non ha ancora conteggiati i relativi 8 punti?

 65
Jannik Über Alles (Guest) 18-08-2025 22:14

Scritto da Jannik Über Alles
Scusate ma scrivendo “Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam” sembra che il ragazzo abbia vinto il torneo!

Per i QI purtroppo più bassi: la mia era un’annotazione tecnica per il titolista della REDAZIONE e non c’era nessuna intenzione di offendere Cinâ, che tifo come tutti gli azzurri!

 64
Spinoza (Guest) 18-08-2025 22:01

Scritto da Adrien Ouilecoup

Scritto da etberit

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Visto che il milanese lo capisci, lo uso: ma va’ a ciapa’ i ratt!!!

Noto che il tuo nick sembra quasi un anagramma.

Già. Però ha ragione

 63
Jannik Über Alles (Guest) 18-08-2025 21:42

Scusate ma scrivendo “Cinà festeggia best ranking e primo successo in uno Slam” sembra che il ragazzo abbia vinto il torneo!

 62
Adrien Ouilecoup (Guest) 18-08-2025 21:13

Scritto da etberit

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Visto che il milanese lo capisci, lo uso: ma va’ a ciapa’ i ratt!!!

Noto che il tuo nick sembra quasi un anagramma.

luk77 (Guest) 18-08-2025 21:03

Vittoria di Cinà assolutamente non banale specie su cemento…stricker tira bordate al servizio. Bene anche Gigante…partita non semplicissima. Pellegrino purtroppo temevo non ce l’avrebbe fatta

 60
etberit 18-08-2025 21:00

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Visto che il milanese lo capisci, lo uso: ma va’ a ciapa’ i ratt!!!

 59
Giuseppe A. 18-08-2025 20:56

Scritto da Leftwing13

Scritto da Giuseppe A.
Stricker sono due anni che è sparito, tra infortuni, forma approssimativa e una testa non da pro.
Tutto vero eh.
Ma poi alle quali wimbledon esce solo al terzo turno per mano di Mochizuki (giocatore in grande ascesa e tra pochissimo nei 100), poi batte Herbert a Gstaad e perde con Ruud 7-5 7-6
Quindi va bene tutto ma che ultimamente fosse un giocatore allo sfascio, ecco, no, tutt’altro.
Quindi sto inizio partita di Federico credo sia tanta roba

Stricker da ventunenne nel 2023 era in ascesa, con un best ranking al nr. 88. Poi seri problemi alla schiena gli hanno fatto perdere i primi sei mesi del 2024 e dal ritorno in campo non è ancora tornato ai livelli ante-infortunio ed è precipitato fuori dai top 300.
Quest’anno ha recuperato un centinaio di posizioni e si è presentato alle qualifiche per gli US Open esattamente con gli stessi punti di Ciná.
Insomma, Stricker non sarà ancora – ammesso che lo ritorni mai – quello del 2023, ma per Ciná non era una sorta di Bye.
Faccio queste osservazioni rivolto a te, perché confrontarsi con coglionazzi e umarelli è solo tempo perso.

Sì sì, ma infatti abbiamo detto praticamente la stessa cosa 🙂

 58
Spinoza (Guest) 18-08-2025 20:54

Sono veramente contento. L’ho seguito al Challenger di Modena e lui e la sua famiglia si meritano davvero il meglio.

 57
Replica | Quota | 0
Bisogna essere registrati per votare un commento!
Paul440 (Guest) 18-08-2025 20:37

Ottimi Matteo e Federico.

SGT76 18-08-2025 20:35

Scritto da Perugino doc il ritorno
Leggo lo svizzero a quota 2 contro Cina’,da giocare.

Perugia ti ha rimosso dal Gruppo

 55
Leftwing13 18-08-2025 20:34

Scritto da Giuseppe A.
Stricker sono due anni che è sparito, tra infortuni, forma approssimativa e una testa non da pro.
Tutto vero eh.
Ma poi alle quali wimbledon esce solo al terzo turno per mano di Mochizuki (giocatore in grande ascesa e tra pochissimo nei 100), poi batte Herbert a Gstaad e perde con Ruud 7-5 7-6
Quindi va bene tutto ma che ultimamente fosse un giocatore allo sfascio, ecco, no, tutt’altro.
Quindi sto inizio partita di Federico credo sia tanta roba

Stricker da ventunenne nel 2023 era in ascesa, con un best ranking al nr. 88. Poi seri problemi alla schiena gli hanno fatto perdere i primi sei mesi del 2024 e dal ritorno in campo non è ancora tornato ai livelli ante-infortunio ed è precipitato fuori dai top 300.
Quest’anno ha recuperato un centinaio di posizioni e si è presentato alle qualifiche per gli US Open esattamente con gli stessi punti di Ciná.
Insomma, Stricker non sarà ancora – ammesso che lo ritorni mai – quello del 2023, ma per Ciná non era una sorta di Bye.
Faccio queste osservazioni rivolto a te, perché confrontarsi con coglionazzi e umarelli è solo tempo perso.

 54
Marco Tullio Cicerone 18-08-2025 20:33

Scritto da walden
Striker è sicuramente fuori forma, i punti li fa quasi solo su battuta, quando gli entra la prima, ma sono proprio queste le partite che vanno vinte. Prossimo match contro il vincente fra Klein e Gomez, altro mattoncino per costruire la carriera.
PS: conto i minuti per i soliti interventi dei muridi…

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Walden: eccoti accontentato. Dal punto di vista tecnico non vale la pena di commentarlo. Dal punto di vista umano mi chiedo cosa ti spinge a entrare su un sito di tennis all’unico scopo di disturbare chi cerca di fare dei discorsi con un briciolo di senso.

Perché i disturbatori accaniti non si iscrivono ai campionati italiani di testate sugli scogli? Specialità senza casco, tanto a loro non serve.

 53
l Occhio di Sauron 18-08-2025 20:31

Risultato veramente notevole quello di Cinà.

Il ragazzo marcia forte.

 52
Pheanes (Guest) 18-08-2025 20:25

Scritto da Perugino doc il ritorno
Leggo lo svizzero a quota 2 contro Cina’,da giocare.

Il ritorno della vergogna di Perugia

 51
maverikkk 18-08-2025 20:24

Povero Stricker, non giocava da un mese ed e` venuto a New York per i 27.500$.
Federico ha fatto il suo perfettamente.

 50
pablito 18-08-2025 20:22

Peccato.

Pelle imbrigliato da Nonno Kukú… 🙁

 49
pablito 18-08-2025 20:20

Cinà vs. Federico Agustin Gomez (ARG)
28 a. #206… 😉

 48
mattia saracino 18-08-2025 20:18

Bravo gigante.

Bravo gigante.

 47
mattia saracino 18-08-

Bravo cinà

 46
Giuseppe A. 18-08-2025 20:16

Alla fine niente Klein ma Gomez, meglio per Federico.
Gomez è argentino molto atipico, gran servitore ma legnoso sia nei fondamentali che nei movimenti.
Sta vivendo il suo miglior anno (compreso il 2024) a 27/28 anni. Se Cinà troverà ritmo in risposta sullo scambio avrà pochi problemi.

 45
Alain 18-08-2025 20:16

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Stai guardando la partita di Pellegrino (che oggi doveva crederci un poco di più), pulisciti gli occhiali (e rispetta i nostri tennisti e pure Stricker che viene da una serie immemore di infortuni).

Redazione, vogliamo eliminare certi personaggi dal forum obbligando la registrazione ?

 44
ospite1 (Guest) 18-08-2025 20:14

Gigante era favorito ed è riuscito a portarla a casa sotto di un breack anche nel secondo , ma l’altro è poca roba . Cinà nulla da dire , ma Stricker non pervenuto.

 43
Elio 18-08-2025 20:13

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Il tennis non fa per te, torna al calcio espertone.

 42
Alessandro Firenze (Guest) 18-08-2025 20:12

Che dispiacere per Trevisan. E dire che avevo preso due ore di permesso per vederla. Ultima apparizione a questi livelli. Alza a le traiettorie come un amateur e regolarmente le metteva fuori due metri . Servizio
Da junior. Mentalmente a pezzi. ITF 15.000 a breve poi ritiro se non cambia drasticamente qualcosa.

 41
Detuqueridapresencia 18-08-2025 20:10

Scritto da Adrien Ouilecoup
Assolutamente fuori luogo le prevedibili glorificazioni per Cina’. Giocatore senza peso palla,fondamentali senza infamia e senza lode, atteggiamento da matricola universitaria.Alla sua età si dovrebbero tirare lavandini non mosciarelle che possono funzionare solo con tennisti di passaggio o umarell tipo lo svizzerotto odierno.

Sei un grande, patacca!!!!!

 40
Detuqueridapresencia 18-08-2025 20:10

Scritto da Grifo999
Gigante sembra aver fretta di perdere.

Scritto da Max66
@ Grifo999 (#4462565)
Spiace per Gigante, ma sta sempre là, nel limbo della top-100, e non riesce a fare quel passo che gli cambierebbe la carriera

Voi invece avevate fretta di far brutta figura

 39
Vasco90 18-08-2025 20:07

@ Grifo999 (#4462565)

Ahahahah continua cosi

 38
Vasco90 18-08-2025 20:06

@ Perugino doc il ritorno (#4462474)

Spero tu ci abbia giocato l’anima ahahahah

 37
Vasco90 18-08-2025 20:06

Gran bell’esordio di pallino!

 36
forzaragazziforza (Guest) 18-08-2025 20:02

bravo federico anche se stricker sembra l’ombra del giocatore che aveva impressionato un anno o due fa

 35
Inox 18-08-2025 20:02

Scritto da robi01
Impressionante Cinà davvero impressionante..fisico, colpi e testa..ha gia’ tutto 18 anni…dove sarà tra un paio di anni??? Io un’idea l’avrei….

È comunque azzardato fare previsioni meglio gustare il presente

 34
Comandante (Guest) 18-08-2025 20:02

Bravo Pallino,ora passiamo la qualificazione!

 33
io (Guest) 18-08-2025 19:59

Cina’ veramente bravo, mi sembra molto più avanti di Vasami’ e Basile. Rovescio solido come una roccia. Il resto in via di miglioramento continuo.

 32
walden 18-08-2025 19:56

Striker è sicuramente fuori forma, i punti li fa quasi solo su battuta, quando gli entra la prima, ma sono proprio queste le partite che vanno vinte. Prossimo match contro il vincente fra Klein e Gomez, altro mattoncino per costruire la carriera.

PS: conto i minuti per i soliti interventi dei muridi…

 30
robi01 (Guest) 18-08-2025 19:55

Impressionante Cinà davvero impressionante..fisico, colpi e testa..ha gia’ tutto 18 anni…dove sarà tra un paio di anni??? Io un’idea l’avrei….

 29
Fi (Guest) 18-08-2025 19:54

Prestazione stratosferica di cinà, anche se stricker oggi è stato molto discontinuo

 28
marcov2 (Guest) 18-08-2025 19:54

Alla faccia di chi aveva parlato di gita di Cinà

 27
Razzotto 18-08-2025 19:52

Cinà ha imperversato sul povero Stricker, al quale il talento non può oggi certo bastare… Federico ha anche sganciato qualche dritto veramente notevole: un 6-2/6-2 senza alcuna replica. Avanti Pallino!

 26
piermonticchio (Guest) 18-08-2025 19:48

Il rovescio di Federico è pura poesia, a me non interessa vaticinarlo top 10 o 100, quello che amo è veder crescere i nostri ragazzi, apprezzando i miglioramenti…e Federico migliora in fretta.
Forza ragazzi sempre!!!

 25
pablito 18-08-2025 19:39

Peccato Pelle: si fa irretire al TB del primo da nonno Kukù.

Speriamo faccia come Giga… 😉

 24
Giuseppe A. 18-08-2025 19:20

Stricker sono due anni che è sparito, tra infortuni, forma approssimativa e una testa non da pro.
Tutto vero eh.
Ma poi alle quali wimbledon esce solo al terzo turno per mano di Mochizuki (giocatore in grande ascesa e tra pochissimo nei 100), poi batte Herbert a Gstaad e perde con Ruud 7-5 7-6

Quindi va bene tutto ma che ultimamente fosse un giocatore allo sfascio, ecco, no, tutt’altro.

Quindi sto inizio partita di Federico credo sia tanta roba

 23
Tecmoxninja (Guest) 18-08-2025 19:19

La sto vedendo sul canale super tennis.

5 a 0 finora per Cina

 22
maverikkk 18-08-2025 19:15

Ottimo questo antipasto Cina-Stricker, in attesa della finalona delle 21.00.
Addirittura 5-0 per il nostro ragazzo…

 21
pablito 18-08-2025 19:13

Scritto da pablito
Sarà (anche) perchè Gigante fa rima con Dante,
ma oggi ha passato le intere tre Cantiche col “pericolo” lituano: Inferno nero, Purgatorio e apoteosi-Paradiso, con 8 punti e 40mila €.
Bravo ma…
Ora secondo turno Rodesch/Wong.
Avanti, Forza !

Con Wong, di HongKong (mannaggia le rime…) 😉
21a. #174

Forza Giga !

 20
andrewthefirst (Guest) 18-08-2025 19:11

Scritto da piper

Scritto da Grifo999
Gigante sembra aver fretta di perdere.

A me non sembra.

Il suo avversario si è ricordato che è tutt’altro che vilas. ..

 19
pablito 18-08-2025 19:08

Sarà (anche) perchè Gigante fa rima con Dante,
ma oggi ha passato le intere tre Cantiche col “pericolo” lituano: Inferno nero, Purgatorio e apoteosi-Paradiso, con 8 punti e 40mila €. 🙂

Bravo ma… 😉

Ora secondo turno Rodesch/Wong.

Avanti, Forza ! 🙂

 18
Max66 (Guest) 18-08-2025 19:06

@ Grifo999 (#4462596)

Se Gigante riesce a trovare continuità nel suo gioco entra in top-100 e ci resta per anni… purtroppo sappiamo bene che ha ancora troppi alti e bassi

 17
Max66 (Guest) 18-08-2025 19:04

E bravo Gigante, sembrava persa e l’ha vinta, ora però gliene mancano due per il maindraw

 16
piper (Guest) 18-08-2025 19:02

Scritto da Grifo999
Gigante sembra aver fretta di perdere.

A me non sembra.

 15
Grifo999 18-08-2025 19:02

Gigante : 3-6/0-3 con palla dello 0-4.
Si sveglia e vince 6-4 6-2.
Bravo,ma la prossima partita è meglio che inizi a giocare dal primo 15.

 14
Pheanes (Guest) 18-08-2025 19:01

Scritto da Grifo999
Gigante sembra aver fretta di perdere.

Ha cambiato idea. Ora avanti con gli altri.

 13
Giambi (Guest) 18-08-2025 18:49

Scritto da Grifo999
Gigante sembra aver fretta di perdere.

Evidentemente ha cambiato idea .

 12
Deportivo la carogna (Guest) 18-08-2025 18:45

Gigante con il problema al ginocchio sull’orlo del ritiro improvvisamente decide che non ha più niente e inizia a vincere un game dietro l’altro

 11
tomasol 18-08-2025 18:35

Scritto da Grifo999
Gigante sembra aver fretta di perdere.

ha vinto 7 games di fila

 10
Giambi (Guest) 18-08-2025 18:24

Stricker è un tennista da Atp fermato solo da un grave problema alla schiena mentre Cina’ deve ancora dimostrare di esserlo. Lo svizzero arrivò al quarto turno degli USA Open battendo Popyrin Tsitsi Bonzi e perdendo con Fritz solo al terzo di una partita combattuta. Quindi se sta bene è favorito d’obbligo se non altro per il differente livello di esperienza.

 9
Max66 (Guest) 18-08-2025 18:08

@ Grifo999 (#4462565)

Spiace per Gigante, ma sta sempre là, nel limbo della top-100, e non riesce a fare quel passo che gli cambierebbe la carriera

 8
Grifo999 18-08-2025 17:53

Gigante sembra aver fretta di perdere.

 7
walden 18-08-2025 17:38

Scritto da Max66
@ Perugino doc il ritorno (#4462474)
Stricker ha un potenziale enorme, ricordo 3 anni fa che ci mancò poco che batteva a Basilea Alcaraz, allora numero 1… purtroppo è un bellissimo giocattolo che si rompe di continuo, ovvio che gli scommettitori puntino su Ciná, un giovanissimo magari con meno talento, ma decisamente più solido a livello fisico e mentale

Tu proprio ne capisci di tennis…

 6
vittorio carlito (Guest) 18-08-2025 17:13

Dietro al grande gruppo dei tennisti italiani solo Jannik .
Cordiali saluti e buon tennis non dimentcate il Maalox e non usate molto zucchero pericolo di diabete a Becstyle, Mauro , Markux , Mister bianco , Antonio etc. etc. etc.

 5
Pisquik 18-08-2025 17:09

Beh comunque stricker-klein- Landaluce non la vedo per niente impossibile per cinà…se è al 100% passa le quali…dipende tutto da lui…visto che stricker non è per nulla in forma..con Klein se la gioca …e Landaluce super sopravvalutato…secondo me il vero ostacolo è l ansia..se supera quello passa

 4
Max66 (Guest) 18-08-2025 15:58

@ Perugino doc il ritorno (#4462474)

Stricker ha un potenziale enorme, ricordo 3 anni fa che ci mancò poco che batteva a Basilea Alcaraz, allora numero 1… purtroppo è un bellissimo giocattolo che si rompe di continuo, ovvio che gli scommettitori puntino su Ciná, un giovanissimo magari con meno talento, ma decisamente più solido a livello fisico e mentale

 3
Perugino doc il ritorno (Guest) 18-08-2025 14:25

Leggo lo svizzero a quota 2 contro Cina’,da giocare.

 2
ospite1 (Guest) 18-08-2025 13:51

Oggi ottime chance per tutti

 1
