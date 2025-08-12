Sinner: “Avevo bisogno di un match così per arrivare pronto allo US Open” (Video)
Nuova vittoria per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati 2025, ma questa volta con qualche difficoltà in più. Dopo il debutto lampo contro Daniel Galán – il successo più rapido della sua carriera, in appena 59 minuti – l’altoatesino ha dovuto sudare per piegare la resistenza di Gabriel Diallo, uno dei giovani più in crescita del circuito. Il numero 1 del mondo si è imposto in due set, evitando il terzo parziale, ma ha riconosciuto di aver attraversato momenti complessi durante l’incontro.
“È stata una partita dura, l’ho percepita come una giornata molto difficile in campo” – ha dichiarato Sinner ai microfoni di TennisTV subito dopo la vittoria – “Lui ha servito in modo incredibile per tutta la partita, soprattutto nel secondo set. Contro avversari così, che basano tanto il loro gioco sul servizio, devi trovare un certo equilibrio negli scambi da fondo, e questo può richiedere tempo. Ho avuto problemi in molte fasi, ma sono felice del risultato. Alla fine è quello che cercavo: partite complicate, in cui mi trovo ad affrontare situazioni avverse”.
L’obiettivo, con lo US Open alle porte, è arrivare con il giusto ritmo partita. “Questi momenti servono per recuperare automatismi e arrivare a New York pronto. Non ho sempre giocato bene, non sono riuscito a servire come volevo in alcuni giochi, ma sono contento di aver portato a casa un match così difficile e di essere al turno successivo”.
Il fattore orario e le condizioni di gioco
A Cincinnati, il caldo e l’umidità sono fattori determinanti, al punto da aver già messo in difficoltà diversi giocatori nei giorni scorsi. Sinner, questa volta, ha giocato in sessione serale. “Rispetto alla partita di giorno, qui la palla continua a viaggiare molto, forse un po’ meno la sera, ma la differenza c’è. I match notturni hanno i loro aspetti positivi, ma le condizioni restano complicate. So che nel prossimo turno sarà dura, quindi l’unica cosa che posso fare è mantenere una mentalità forte e accettare le situazioni che si presenteranno in campo”.
Adesso per Sinner, negli ottavi di finale, ci sarà il francese Adrian Mannarino (e non Paul come si pensava), un avversario di grande esperienza e capace di adattarsi bene a queste condizioni rapide.
Soprattutto quando deve rispondere su un servizio a uscire da destra che sia prima o seconda e a qualsiasi velocità,fa veramente fatica,manca la ricerca di palla,l’aspetta troppo e spesso la colpisce scomposto.Aveva parzialmente risolto questo problema con il cambio in risposta,non capisco perché è tornato alla vecchia posizione
… e infatti Vagnozzi ha già prenotato un campo per l’allenamento subito dopo la partita.
Direttamente dalla rubrica “strano ma vero”, Diallo risponde meglio e non di poco rispetto a Shelton..poi peggio di Perricard è impossibile giacché è il peggiore tra i primi 100 e sospetto di quasi tutti tra i primi 200 in risposta..se non ci credete andate su tennisabstract.it..
Con questa prima è pressoché imbattibile, diamo una speranza anche agli altri. Ieri lui ha fatto il 64% sulla seconda, Diallo meno del. 20%. Con la seconda si è tolto gli unici problemi avuti nella finale di Wimbledon. Sicuramente non sarà mai il punto forte ma nelle statistiche è nei migliori al mondo, meglio di moltissimi big server. Io dormo sonni tranquilli. P.s. Se ieri Diallo avesse servito un ottimo 65% e non l’80% nel secondo set, sarebbe Finita 6-2 6-3
La serata “storta” ti arriva all’improvviso e ti mette in grave difficoltà, spesso più dell’avversario.
Quando Sinner fa addirittura 3 doppi-falli nello stesso gioco, tra l’altro senza forzare la seconda, è un chiaro campanello di allarme…
Il Divino ha iniziato a litigare con il proprio fin dal suo primo turno di battuta, in cui si è (di fatto) auto-breakato.
Ecco che si è irrigidito e disunito, sbagliando molto dritti “facili” (per lui).
Poi ci sono state le interruzioni ed in pubblico poco composto che non hanno aiutato a ritrovare tempi e colpi, con Diallo che sparacchiava senza logica, impedendo all’azzurro un minimo ritmo.
Il culmine del malumore è arrivato nel tie-break, con troppi punti perso con il proprio servizio, come non succede neppure contro Carlitos.
Alla fine il supplemento di allenamento sarà servito per ritrovare distanza e colpi, poi una buona dormita per dimenticare…
Il pelo nell uovo nel tennis di jannik è sempre quel dritto da giocare in movimento verso destra soprattutto nei primi turni dei tornei
@ Aquila. (#4456941)
Indubbiamente il 50% di prime è una percentuale bassa ma sicuramente è supportata da un ottima 2’di servizio(tra le migliori del circuito a detta di Shelton e non solo)col quale ha ottenuto il 65% dei punti,percentuale decisamente alta e l’81% con la prima,di certo tutto sta nella qualità del ribattitore che si troverà difronte
Mi hai anticipato di 10 minuti 😀
Grande robottino!
Spacca tutto!!!!!
e soprattutto può dirlo perchè ha tantissime armi a disposizione (molte di più di quelle che i meno tecnici possono vedere e comprendere).
E’ uno dei pochi che potrebbe vincere gli US Open anche senza la prima di servizio
Vabbè se ci dobbiamo preoccupare di Mannarino allora meglio che si ritiri ora Jannik…
Mannarino per quanto un giocatore osticissimo ed intelligentissimo non ha le capacità ne tecniche ne fisiche per far fronte alla potenza di fuoco di Sinner.
Verrà spazzato via rapidamente
tutto vero. Ma da prendere con attenzione, non fasciarsi la testa per uno di 37 anni con già 5 partite in 6 giorni
La tensione bassa funziona quando riesci comunque ad arrivare abbastanza bene sulla palla. Se devi arrivare su una palla che viaggia di più e quindi in recupero non puoi fare colpi della vita
E Paul ha sconsideratamente gettato il nono game del terzo set con un doppio fallo evitabilissimo.
Ogni under dog che si rispetti cerca e fa la partita perfetta contro il numero sull”attico fra le nuvole, a volte anche alzando il livello oltre il suo livello. Mi sembra ovvio. Visto che il livellamento medio è molto ascensionale, capita sempre di dover fare gli straordinari per vincere in due set, tesaurizzando così energie preziose per i di futuri tenebrosi e oscuri…
ed in questo caso li stende lo stesso, vedi Shelton…
@ Paolopaolopa (#4456962)
Ma infatti apparentemente il Francese non avrebbe i mezzi per quelle velocità ma supplisce con il “trucco” della tensione bassa che controlla di esperienza. Certo una pressione costante ed ossessiva di un Sinner in palla creerebbe ben più problemi di quelli che ha creato un Paul abbastanza sottotono anche se in questo Torneo i Francesi sono sorprendenti e non timorosi.
Che in campo sia un campione che sta studiando per diventare extraterrestre penso che pochi possono avere dubbi, quello che invece sorprende ogni giorno di più è la maturità delle sue analisi post partita non da ventenne.
Questo combinato mi ha fatto scrivere ieri alle 2 di notte ,mentre Diallo andava a servire per il 3/0 e dopo tre doppi falli in un game , che avrebbe vinto la partita.
Io sono scaramantico nella mia professione nello sport nella vita eppure ho scritto quel commento contro la mia natura ma verso Sinner ho una stima sconfinata come tennista e come persona.
Vi consiglio se non tutta la partita, almeno gli highlights di Mannarino-Paul
La velocità dello scambio era un 30% più lenta di quella SInner-Diallo
Il dritto di Paul sembrava quello di Musetti sull’hard, molto sforzo per nulla.
Non credo che il pelato francese abbia i colpi per sovrastare SInner. Molti recuperi su palle angolate di Paul sono stati permessi dalla velocità della palla. Con Sinner che spinge alla sua maniera , arriverà sempre in affanno
E non dimentichiamo che per l’anzianotto francese sarà la sesta partita a Cincinnati
Sarà dura perché jannik ha deciso di provare a giocare mancino…
Mannarino risulta forte perché con potenza data dalla bassa tensione delle corde da una velocità allo scambio sorprendente e pericolosa se tutto gli rimane dentro. Anche al servizio coglie angoli esterni ma anche centrali di precisione e rara efficacia. Certo è anzianotto e una pressione costante di un Sinner più impietoso di quello visto ieri potrebbe farlo saltare!
Comunque provateci voi a giocare bene (mutatis mutandis sul livello da dilettanti di ciascuno di noi) contro uno sparapalline al servizio scarso da fondo (uno Mpetshi Perricard in versione peggiore).
Dai.
Anche Jannik ha poi servito male un pò come conseguenza. E poi l’organizzazione da dilettanti allo sbaraglio degli americani. Su: nemmeno un challenger dovrebbero organizzare questi
Inoltre non deve essere in formissima qui, ma a NY
Sampras perdeva ai primi turni tutti i tornei sul cemento prima di US open poi a NY asfaltava tutti
l’unico vero avversario di Sinner prima della finale si chiama colpo di calore.
Grande Jannikkkkkkkk.
Il grido finale è come un complimento nei confronti di Diallo perché vuol che lo ha impegnato seriamente.Poi con il black out e gli allarmi che suonavano, la giornata non è stata semplice ma Jannik caparbiamente ha saputo tirarsi fuori dalle varie difficoltà.Partita che risulterà essere molto utile per gli uso.
Come sempre Sinner fa autocritica di se stesso, sa benissimo che il servizio ha funzionato male, purtroppo dovremo abituarci a un suo servizio ballerino, pericoloso perchè non da tranquillità….pericoloso perchè quando incontrerà giocatori di livello superiore il servizio diventa importante soprattutto su questo campo
“Accettare le situazioni che si presenteranno in campo”.. una frase semplice e apparentemente scontata, ma che rivela un atteggiamento agonisticamente perfetto.. nessun piagnisteo, lamento, vittimismo se le cose o la giornata magari non gira, si accetta che sia così e si combatte con quello che funziona in quel match..giornate dove non tutto scorre le ha anche il “giovane”, ma la mentalità con le quali le affronta fa la differenza