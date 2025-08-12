Sinner: “Avevo bisogno di un match così per arrivare pronto allo US Open” (Video)

Nuova vittoria per Jannik Sinner al Masters 1000 di Cincinnati 2025, ma questa volta con qualche difficoltà in più. Dopo il debutto lampo contro Daniel Galán – il successo più rapido della sua carriera, in appena 59 minuti – l’altoatesino ha dovuto sudare per piegare la resistenza di Gabriel Diallo, uno dei giovani più in crescita del circuito. Il numero 1 del mondo si è imposto in due set, evitando il terzo parziale, ma ha riconosciuto di aver attraversato momenti complessi durante l’incontro.

“È stata una partita dura, l’ho percepita come una giornata molto difficile in campo” – ha dichiarato Sinner ai microfoni di TennisTV subito dopo la vittoria – “Lui ha servito in modo incredibile per tutta la partita, soprattutto nel secondo set. Contro avversari così, che basano tanto il loro gioco sul servizio, devi trovare un certo equilibrio negli scambi da fondo, e questo può richiedere tempo. Ho avuto problemi in molte fasi, ma sono felice del risultato. Alla fine è quello che cercavo: partite complicate, in cui mi trovo ad affrontare situazioni avverse”.

L’obiettivo, con lo US Open alle porte, è arrivare con il giusto ritmo partita. “Questi momenti servono per recuperare automatismi e arrivare a New York pronto. Non ho sempre giocato bene, non sono riuscito a servire come volevo in alcuni giochi, ma sono contento di aver portato a casa un match così difficile e di essere al turno successivo”.

Il fattore orario e le condizioni di gioco

A Cincinnati, il caldo e l’umidità sono fattori determinanti, al punto da aver già messo in difficoltà diversi giocatori nei giorni scorsi. Sinner, questa volta, ha giocato in sessione serale. “Rispetto alla partita di giorno, qui la palla continua a viaggiare molto, forse un po’ meno la sera, ma la differenza c’è. I match notturni hanno i loro aspetti positivi, ma le condizioni restano complicate. So che nel prossimo turno sarà dura, quindi l’unica cosa che posso fare è mantenere una mentalità forte e accettare le situazioni che si presenteranno in campo”.

Adesso per Sinner, negli ottavi di finale, ci sarà il francese Adrian Mannarino (e non Paul come si pensava), un avversario di grande esperienza e capace di adattarsi bene a queste condizioni rapide.