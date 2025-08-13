Cincinnati 1000 | Hard | $9193540 livescore | sito ufficiale | notizie relative
Us Open 2025 ATP, Copertina, Entry List
Us Open: La situazione aggiornata Md e Qualificazioni. Travaglia entra nelle quali
13/08/2025 22:48 74 commenti
🇺🇸 US Open GSL H 128
(Clicca per vedere l'entry list)Us Open (MD) Inizio torneo: 25/08/2025 | Ultimo agg.: 13/08/2025 22:50
Main Draw (cut off: 101 - Data entry list: 15/07/25 - Special Exempts: 0/0)
- 1. J. Sinner
- 2. C. Alcaraz
- 3. A. Zverev
- 4. T. Fritz
- 5. J. Draper
- 6. N. Djokovic
- 7. L. Musetti
- 8. H. Rune
- 9. B. Shelton
- 10. A. Rublev
- 11. F. Tiafoe
- 12. A. de Minaur
- 13. C. Ruud
- 14. D. Medvedev
- 15. A. Fils
- 16. T. Paul
- 17. K. Khachanov
- 18. J. Mensik
- 19. F. Cobolli
- 20. F. Cerundolo
- 21. G. Dimitrov
- 21. N. Kyrgios*pr
- 22. T. Machac
- 23. U. Humbert
- 24. A. Popyrin
- 25. J. Lehecka
- 26. A. Davidovich Fokina
- 27. S. Tsitsipas
- 28. F. Auger-Aliassime
- 29. T. Griekspoor
- 30. A. Michelsen
- 31. B. Nakashima
- 32. S. Korda
- 33. D. Shapovalov
- 34. A. Bublik
- 35. N. Borges
- 36. M. Berrettini
- 37. S. Baez
- 38. G. Diallo
- 39. J. Thompson
- 40. L. Sonego
- 41. H. Hurkacz
- 42. A. Muller
- 43. C. Norrie
- 44. M. Arnaldi
- 45. G. Mpetshi Perricard
- 46. M. Giron
- 47. P. Martinez
- 48. J. Fonseca
- 49. G. Monfils
- 50. M. Kecmanovic
- 51. J. Munar
- 52. Q. Halys
- 53. Z. Bergs
- 54. R. Bautista Agut
- 55. L. Darderi
- 56. F. Marozsan
- 57. J. Fearnley
- 58. T. Martin Etcheverry
- 59. C. Ugo Carabelli
- 60. L. Djere
- 61. D. Altmaier
- 62. C. Moutet
- 63. M. Bellucci
- 64. A. Rinderknech
- 65. M. Cilic
- 66. R. Opelka
- 67. L. Tien
- 68. D. Goffin
- 69. B. Bonzi
- 70. D. Dzumhur
- 71. K. Nishikori
- 72. H. Medjedovic
- 73. Y. Bu
- 74. F. Comesana
- 74. S. Ofner*pr
- 75. M. Navone
- 76. A. Kovacevic
- 77. C. O'Connell
- 78. R. Safiullin
- 79. R. Carballes Baena
- 80. R. Hijikata
- 81. K. Majchrzak
- 82. E. Quinn
- 83. V. Kopriva
- 83. E. Ruusuvuori*pr
- 84. R. Collignon
- 85. J. Shang
- 86. M. McDonald
- 87. Y. Nishioka
- 88. B. Coric
- 89. M. Fucsovics
- 90. A. Vukic
- 91. H. Gaston
- 92. P. Carreno Busta
- 93. A. Mannarino
- 94. H. Dellien
- 95. L. Nardi
- 96. N. Jarry
- 97. A. Walton
- 98. C. Tseng
- 99. J. Brooksby
- 100. B. van de Zandschulp
- 101. A. Shevchenko
- 0. (WC) T. Schoolkate
- 0. (WC) V. Royer
- 0. (WC) E. Nava
- 0. (WC) B. Holt
- 0. (WC) N. Basavareddy
- 0. (WC) T. Boyer
- 0. (WC) D. Blanch
- 0. (WC) S. Dostanic
Alternates
- 1. E. Moller (102)
- 2. A. Tabilo (103)
- 3. F. Misolic (105)
- 4. J. de Jong (106)
- 5. C. Taberner (107)
- 6. L. Harris (108)*pr
- 7. J. Manuel Cer (109)
- 8. N. Basilashvi (112)
- 9. J. Duckworth (113)
- 10. O. Virtanen (114)
- 11. J. Faria (115)
- 12. A. Cazaux (116)
- 13. C. Garin (117)
- 14. T. Agustin Ti (118)
- 15. D. Lajovic (119)
- 16. D. Svrcina (120)
- 17. L. Draxl (121)
- 18. D. Elahi Gala (122)
- 19. B. Holt (104)
- 20. V. Royer (108)
- 21. T. Schoolkate (110)
- 22. N. Basavaredd (111)
(Clicca per vedere l'entry list)Us Open (Q) Inizio torneo: 28/08/2025 | Ultimo agg.: 13/08/2025 22:50
Main Draw (cut off: 0 - Data entry list: 29/07/25 - Special Exempts: 0/0)
- 75. A. Cazaux
- 79. J. de Jong
- 83. J. Manuel Cerundolo
- 84. C. Taberner
- 103. T. Schoolkate
- 104. A. Tabilo
- 106. J. Duckworth
- 108. B. Holt
- 108. L. Harris*pr
- 110. N. Basavareddy
- 112. N. Basilashvili
- 113. L. Draxl
- 114. E. Nava
- 115. C. Garin
- 116. J. Faria
- 117. O. Virtanen
- 118. F. Passaro
- 119. L. Klein
- 120. D. Svrcina
- 121. A. Blockx
- 122. S. Mochizuki
- 123. T. Boyer
- 124. E. Spizzirri
- 125. M. Gigante
- 127. D. Prizmic
- 128. A. Pellegrino
- 129. D. Evans
- 130. T. Agustin Tirante
- 132. T. Atmane
- 132. L. Riedi*pr
- 133. T. Seyboth Wild
- 134. D. Elahi Galan
- 135. I. Buse
- 135. F. Bagnis*pr
- 136. C. Smith
- 137. M. Landaluce
- 138. J. Struff
- 139. R. Andres Burruchaga
- 140. J. Pablo Ficovich
- 142. P. Herbert
- 143. T. Barrios Vera
- 144. A. Holmgren
- 145. D. Lajovic
- 146. B. Harris
- 147. M. Lajal
- 148. Z. Svajda
- 149. V. Gaubas
- 150. Y. Hanfmann
- 151. J. Choinski
- 153. T. Droguet
- 155. C. Eubanks
- 156. T. Daniel
- 157. H. Mayot
- 158. Y. Watanuki
- 159. C. Rodesch
- 160. S. Napolitano*pr
- 162. Z. Piros
- 163. K. Jacquet
- 164. L. Tu
- 166. M. Krueger
- 167. D. Koepfer*pr
- 167. J. McCabe
- 168. C. Wong
- 169. H. Habib
- 170. T. Monteiro
- 171. D. Merida
- 171. G. Zeppieri*pr
- 172. L. Neumayer
- 173. G. Den Ouden
- 174. M. Huesler
- 175. M. Cassone
- 176. H. Rocha
- 178. F. Maestrelli
- 179. A. Kachmazov
- 180. M. Trungelliti
- 181. C. Hemery
- 183. L. Van Assche
- 184. J. Rodionov
- 185. S. Rodriguez Taverna
- 186. Y. Wu
- 188. B. Hassan
- 189. J. Trotter
- 190. L. Pavlovic
- 191. J. Kym
- 192. H. Grenier
- 193. A. Galarneau
- 194. K. Coppejans
- 195. M. Kukushkin
- 196. J. Pinnington Jones
- 196. P. Llamas Ruiz*pr
- 197. N. Moreno De Alboran
- 198. J. Kubler
- 199. J. Clarke
- 200. C. Lestienne
- 201. F. Agustin Gomez
- 202. D. Stricker
- 203. B. Zhukayev
- 204. O. Jasika
- 205. R. Sakamoto
- 206. S. Gueymard Wayenburg
- 207. Y. Shimizu
- 208. S. Shimabukuro
- 209. R. Noguchi
- 210. G. Onclin
- 211. B. Tomic
- 212. V. Sachko
- 213. P. Kypson
- 214. F. Sun
- 215. A. Dougaz
- 216. A. Bouquier
- 217. Y. Hsiou Hsu
- 218. B. Gojo
- 219. P. Martin Tiffon
- 220. R. Pacheco Mendez
- 221. D. Popko
- 222. V. Durasovic
- 223. F. Cina
- 224. Y. Uchiyama
- 225. J. Engel
- 0. (WC) A. Martin
- 0. (WC) T. Zink
- 0. (WC) P. Maloney
- 0. (WC) G. Johns
- 0. (WC) M. Zheng
- 0. (WC) M. Damm
- 0. (WC) J. Kennedy
- 0. (WC) B. Willwerth
- 0. (WC) J. Satterfield
Alternates
- 1. A. Bolt (226)
- 2. E. Butvilas (227)
- 3. S. Travaglia (228)
- 4. O. Crawford (229)
- 5. C. Chidekh (230)
- 6. U. Blanchet (231)
- 7. E. Ymer (232)
- 8. C. Tabur (233)
- 9. J. Monday (234)
- 10. G. Loffhagen (235)
- 11. A. Barrena (236)
- 12. J. Lucas Reis (237)
- 13. N. Fatic (239)
- 14. A. Collarini (240)
- 15. R. Peniston (241)
- 16. N. Mejia (242)
- 17. A. Guillen Me (243)
- 18. A. Daniel Val (244)
- 19. P. Kotov (245)
- 20. M. Gengel (246)
- 21. I. Gakhov (248)
- 22. M. Soto (250)
- 23. A. Andrade (251)
- 24. F. Diaz Acost (252)
- 25. V. Vacherot (253)
- 26. M. Sharipov (254)
- 27. M. Dodig (255)
- 28. G. Blancaneau (256)
- 29. A. Moro Canas (257)
@ Detuqueridapresencia (#4458356)
Io peraltro ho sempre giocato su mateco o cemento.
Quindi che in Sicilia esiste solo TB è una falsità.
Allora faccio una domanda: Mannarino avrà cominciato a giocare in Francia giusto? Perciò sulla terra battuta gioca benissimo siete d’accordo? 👿
La superficie migliore per te la decidono i tuoi colpi e il tuo fisico. Poi certo che sulla terra se ci giochi fin da piccolo sai fare gli scivolamenti e molti americani fanno fatica a inizio carriera perché non ci giocano mai. Però per Berrettini la superficie migliore è l’erba anche se ha cominciato a giocarci quando era già un professionista.
ahahahahahahhahaha ma ancora a dire questa str….amberia. Ancora????
Lo sanno anche i neonati che Cinà è da veloce e non da TB! E non perché sia un’opinione, ma è proprio un dato di fatto
Ma cosa hai nel cervello? Le scimmie urlatrici? (cit.)
Basta chiedere 😎
travaglia ufficialmente entrato nelle quali, perchè si sono tolti l’australiano Li Tu e Dougaz.
@ MAURO (#4457338)
Wc
Darwin Blanch, Dali è il fratello maggiore…
le wc assegnate, ma non ancora ufficiali,sono, (a parte il già ufficiale francese Royer) per dostanic, che ha vinto non so quale circuito americano, dali blanch, che è campione americano under 18, manca quella australiana, e mi sembra che il più papabile sia schoolkate.
ne mancano 4, non so se uno come wawrinka l’abbia chiesta ( e se la chiede un ex-vincitore gliela danno) poi ci sono holt, basavareddy e nava che sono a ridosso dei 100 e penso proprio che la riceveranno.
considerato che vanno tolte ancora 4-5 wc americane è già dentro.
senza considerare quelli in dubbio nel main draw, tipo korda, fils, ruusuvuori, kyrgios.
@livetennis ma entry list femminile ?
Le teste di serie saranno stabilite dopo la fine del Masters di Cincinnati. Tra gli italiani sono sicuri solo Sinner, Musetti e Cobolli, mentre Darderi e Sonego sono subito fuori dal gruppo e devono sperare in altri ritiri oltre a quello di Dimitrov
@ robi01 (#4449808)
Oddio, io la Sicilia la conosco bene e i campi in cemento là li trovi solo nei villaggi turistici… ma gli esperti siete voi… poi ovviamente auguro ogni bene a Ciná
Forza italiani almeno 3 italiani devono superare le qualifiche.
A quando le teste di serie. ?
16 in tutto ?
9 MD
7 (Q)
E Steto è sull’orlo…
Ma è record ? 🙂
Perché si qualificherà o perché gli daranno una WC?
Dai che entra pure Stetone forse. Ne manca solo uno
Maestreli entrera in md !!
Redazione: ,ma l’entry list femminile?
E te ne dico un’altra: Kukù insisteva, dicendo che un siciliano cresciuto in una terra di sole e sabbia non può essere giocatore da veloce. Pensa te il livello: allora un danese non può vincere il tour de France seguendo il ragonamento di Kukù …. visto che le uniche salite che hanno sono quelle dei cavalcavia ….
E lo aveva dichiarato anche Medvedev in tempi non sospetti, a fine 2023 disse che la differenza principale era che Sinner sbagliava molto meno perché forte aveva sempre tirato ma sbagliava tanto prima.
Sinner alla sua età ( 18 anni e poco più) non tirava forte?
Ma forse non lo ricordi tu, perché Sinner impressionó gli altri giocatori del tour proprio per la forza e velocità che imponeva inizialmente, e sembrava strano da uno magro come uno spaghetto,quale gioco in sicurezza? Faceva i buchi per terra e steccava i dritti, poi hanno lavorato tantissimo sul margine ma Jannik tirava molto più forte prima che adesso in tante situazioni per poca esperienza
Anche Travaglia è sicuro di rientrare nelle qualificazioni. Dopo l’infortunio a Roma che lo ha penalizzato per l’ingresso a Parigi, sono contento per lui. Vengono premiati i suoi sforzi e il suo impegno a ritrovare il tennis che lo portò, qualche anno fa in TOP 100.
Ovviamente contento anche per Cinà che partecipa ad uno SLAM per suoi meriti per la prima volta. Sono certo che parteciperà di diritto a tutti i prossimi SLAM. Nel giro di 1 anno al massimo, sono altrettanto certo che celebreremo la sua partecipazione nel MAIN DRAW. Il primo obiettivo è quello di raggiungere entro Agosto la TOP 200. Cosa possibile.
Mi dispiace tanto non leggere per la prima volta dopo 20 anni il nome di FABIO FOGNINI. Mi sarebbe piaciuto il suo addio anche da un Grande SLAM, magari con la WC degli organizzatori per il Main Draw, senza farlo passare per le qualificazioni.
E’ l’ennesima prova dei tanti incompetenti qui sopra…non ci vuole mo,tornei basta fare una ricerca per capire dove è cresciuto tennisticamente Cina’…e di certo non è cresciuto sulla terra battuta.
Ma allora sei fissato come Kukù!!!!
Il cemento è la superficie sua. Ha mostrato firti miglioramenti su terra perché ultimmente si è dedicato a migliorare lì. Ma il cemento è DA SEMPRE la sua supericie
@ Marco Tullio Cicerone (#4449524)
Boh, io Ciná lo vedo meglio su terra, su cemento è sempre al limite, un centimetro sopra o sotto la rete, un centimetro dentro o fuori dal campo… magari non ve lo ricordate, ma Sinner alla sua età non tirava forte, ma giocava sempre in sicurezza e con margine e sbagliava poco
Ma perché? Come al solito criptico, forse se potessimo leggere il famoso libro riusciremmo a capire di più.
ma coraggio di cosa? ma che stai a di?
@ Pikario Furioso (#4449597)
ahhahahahah
Mica ci legge Cinà! Si fa per discutere fra noi…. 🙂
Sperem!!!
E ma poi Massimo Decimo Meridio Bianco Natale griderebbe al gombloddo demoplutomassonico del faentino diabolico 😀 😀 😀
@ walden (#4449610)
Ciná è forte, ma io ogni volta che lo vedo ho l’impressione che giochi sempre al limite… ovviamente gli auguro ogni bene, ma forse gli state mettendo un po’ troppa pressione… deve ancora crescere e tanto
Berrettini si ritira anche da Cincinnati e sicuramente non sarà TDS,a questo punto non è improbabile che salti anche gli Us Open
@ ff (#4449577)
sicuramente entra, che poi ultimamente è tornato a giocare bene .. ma vi rendete conto di quanti ne abbiamo fra top-100 e top-200…. non l’ho citato nel precedente commento, ma anche Zeppieri, se sta bene fisicamente, vale la top-100
Aspettiamo gli accoppiamenti ma direi che nelle quali hanno tutti buone possibilità di entrare nel maindraw… Passaro, Gigante e Maestrelli li vedo in top-100 entro fine anno… certo, sono un ottimista nato, ma come non esserlo quando sei la prima potenza del mondo ed hai tanti tennisti forti e tutti giovani e con ampi margini di crescita
Sinner dopo aver vinto a Lexington si qualificò dopo anni in cui nessun italiano le superava agli USO. Chissà….
una delle sette è già assegnata, anche se non appare, è per Dostanic. ma le altre 6 andranno a giocatori a ridosso della posizione 120-130.
poi oltre a dimitrov da togliere ci sarà da togliere anche korda, mentre fils e shang, che erano in dubbio, sono riapparsi questa settimana. fra gli infortunati ultimamente si annoverano thompson e medjedovic. kirgyos è sempre un’incognita,come anche nishikori, mentre per problemi non fisici in dubbio c’è ruusuvuori e purtroppo anche il nostro berrettini.
Spero solo non gli tocchi Engel!!!!
Travaglia entrerà sicuramente; a prescindere dai ritiri, devono ancora essere attribuite sette wild card per il tabellone principale e in buona parte, se non tutte, saranno date a tennisti che lo precedono nel tabellone per le qualifiche.
Certo che se invece gli toccasse Taberner o Cerundolino…
@ Detuqueridapresencia (#4449529)
complimenti davvero ci vuole un bel coraggio
Speriamo entri Travaglia, alcuni (Dimitrov, Kyrgios, altri) dovrebbero ritirarsi dal MD
Con il ritiro di Grisha, Darderi è 32° nelle proiezioni, con Sonego 3 posizioni più sotto. Molto dipenderà da come andranno i Masters di Toronto e Cincinnati.
Non è ancora stato registrato il ritiro nella lista del torneo ma è stato annunciato quindi lo cancelleranno prima o poi
anche travaglia è già dentro, considerato che vanno tolte le wc.
Una speranza per vedere anche Darderi tra le TdS mi resta… speriamo!
Missione compiuta Federico!
E pensare che c’erano tanti soloni e tromboni che criticavano la sua scelta di fare TB come non ci fosse un domani
Federico su veloce ci sa già giocare molto bene. Doveva migliorare su mattone tritato e ci è riuscito, facendo i punti necessari per giocarsi le quali slam su cemento.
Ora farà preparazione su veloce e poi si giocherà le sue carte a NY
Poi ci sta che uscirà al primo turno quali: è il terz’ultimo entrato e certamente si becca uno Schoolkate o un Basavareddy e le busca.
Ma nessuno gli chiee il MD: solo di fare esperienza
Mi sembra che Dimitrov si sia ritirato. Come mai ancora risulta tra i partecipanti?
Cinà entra nelle qualificazioni per gli USA Open, buona notizia, gli farà bene cominciare ad assaggiare l’atmosfera degli slam. Il cemento è la sua superficie preferita: chissà che addirittura non si qualifichi?
Ottimo, Travaglia entra di sicuro. Così ci saranno otto azzurri nelle quali, sperando che vengano sorteggiati in spicchi differenti e soprattutto che qualcuno arrivi nel MD.
Diceva che puntava a rientrare per il Masters di Cincinnati (per cui dovrà fare le quali)
Già che c’ero … mi permetto di riportare, finita la stagione sull’erba, il consuntivo delle 2 parti di stagione (terra, dal dopo Miami) ed erba (finito Wimbledon)
1) alcaraz: 6130
2) sinner: 4000
3) musetti: 2260
4) djokovic: 1870
5) zverev: 1635
6) cobolli: 1485
7) fritz: 1470
8) ruud: 1450
9) draper: 1400
10) bublik: 1240
Giusto per manipolazione onanistica abbiamo 3 italiani nei primi 6
Ma Nardi si é infortunato, rientra per gli US open?
Road to US Open (dei primi 40)
1) sinner: 10830
2) alcaraz: 8590
3) zverev: 5490
4) fritz: 4975
5) draper: 4440
6) djokovic: 4130
7) musetti: 3145
8) shelton: 2890
9) minaur: 2885
10) rune: 2750
11) ruud: 2745
12) medvedev: 2620
13) paul: 2560
14) khachanov: 2510
15) mensik: 2346
16) rublev: 2220
17) machac: 2100
18) fils: 2070
19) tiafoe: 2060
20) humbert: 2055
21) cerundolo: 2045
22) dimitrov: 2045
23) lehecka: 1935
24) cobolli: 1910
25) aliassime: 1815
26) fokina: 1805
27) tsitsipas: 1775
28) griekspoor: 1715
29) bublik: 1575
30) shapovalov: 1486
31) nakashima: 1470
32) michelsen: 1465
33) diallo: 1281
34) sonego: 1235
35) borges: 1135
36) muller: 1131
37) popyrin: 1040
38) berrettini: 975
39) thompson: 935
40) hurkacz: 885
Ho tenuto conto dei punti di Winston-Salem che decadono dopo il sorteggio di US Open
Peccato per Arnaboldi che ha in scadenza la vittoria di Verona una settimana prima dell’uscita delle qualificazioni
@ Caronte (#4440232)
Ciaoooo!!!
@ Marco60 (#4440128)
Mi sono dimenticato di queste: 🙂 🙂 🙂
Un saluto.
Io incrocia le dita, ma ho paura che berretto salti.
Quanto mi piacerebbe un sorteggio Sinner vs Kyrgios….
Fatto
Bianchi ha d’atto il culo a Draghi quando quello stronzo voleva escludere i russi dal torneo. Un grande
Solo se gli danno WC
solo tre ranking protetti, vuol dire che il cut-off rispetto ad altri slam si abbassa. considerando che andranno tolti parecchi infortunati, andranno tolte le wild card, direi che travaglia è cinà entrano tranquillamente nelle quali.
Ma lastralopiteco gode ancora del ranking protetto?
@ Caronte (#4440119)
Ok, grazie per il chiarimento, quindi li hanno anche già sorteggiati insieme per il 1o turno delle qualifiche
Anche per me entrano sia Travaglia sia Cinà (speriamo). Arnaboldi dovrebbe arrivare in semifinale a Umago, la vedo duretta.
@ Marco60 (#4440105)
Si!!!
Sinner dovrà partire dalle qualificazioni contro Alcaraz!!!
Che sfiga!!!
Nelle quali attualmente anche Arnaboldi (però scarta molti punti il 28 luglio, bisogna vedere se riesce a fare nuovi punti nel frattempo). Secondo me entrano sia Travaglia che Cinà.
Esatto, Sonny é l’unico con delle possibilità concrete, essendo 37 in live ma con 3 giocatori davanti che scaleranno molto prima del torneo: Popyrin, Korda e Thompson. Mentre la classifica per le tds dovrebbe essere fatta prima di Wiston Salem, dove Sonego difende il titolo. Ma come minimo avrebbe bisogno di un quarto in un mille o la semi a Washington.
Cobolli é tds sicura ma meglio rimanga nelle 24 per un terzo turno teorico migliore e non é scontato visti i punti che difende.
Infine Muso tiene la 7/8 se non ci sono exploit sia di Shelton che di uno fra quelli che seguono, e ovviamente se supera qualche turno lui
Scusate, ma Sinner dovrà partire dalle qualificazioni?
Non so se il Presidentissimo Binaghi abbia un cervello straordinario o solo un c**o di dimensioni spropositate, ma questi risultati incredibili (ed immaginabili solo 10 anni fa) rendono l’Italia un paese TOP nel tennis mondiale!
Quindi, Binaghi subito SANTO !!!!!
Spiace che Berretto non sia TdS, questo potrebbe rendergli amara la salita già in R128. Ma – mettiamola così – speriamo che ci sia e che non salti pure questo. La risalità verrà!
Nove azzurri già nel MD. Teste di serie: Sinner, Musetti e Cobolli, sperando che se ne aggiunga un quarto ma non vedo grandi possibilità, Berrettini uscirà dalla Top50 prima di rientrare a Toronto, Arnaldi ha la semifinale di Montréal da difendere, solo Sonego potrebbe provare a salire in Top32. Per le quali mancano ancora due settimane, ma direi che ci saranno Passaro, Pellegrino, Gigante, Maestrelli, più Zeppieri e Napolitano con il ranking protetto, sperando che si aggiunga almeno uno tra Cinà e Travaglia.
Se penso che negli anni ‘80 ci sono state edizioni in cui non andava nessuno, neppure chi avrebbe avuto la classifica ….