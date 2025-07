Challenger 75 Bunschoten: Il Tabellone Principale. Un azzurro nel Md e tre nelle quali

Challenger 75 Bunschoten – Tabellone Principale – terra

(1) Zsombor Piros vs Qualifier

(Alt) Gijs Brouwer vs Qualifier

Joao Lucas Reis Da Silva vs Kimmer Coppejans

Qualifier vs (8) Dimitar Kuzmanov

(4) Titouan Droguet vs Qualifier

Alex Barrena vs Filip Cristian Jianu

Carlos Sanchez Jover vs Qualifier

Geoffrey Blancaneaux vs (7) Clement Tabur

(5) Jan Choinski vs (WC) Manvydas Balciunas

(NG) Matej Dodig vs Qualifier

Frederico Ferreira Silva vs Ivan Gakhov

(WC) Mees Rottgering vs (3) Benjamin Hassan

(6) Gauthier Onclin vs Lorenzo Giustino

Max Houkes vs (Alt) Michael Geerts

Mathys Erhard vs (WC) Abel Forger

(Alt) Matheus Pucinelli De Almeida vs (2) Guy Den Ouden

(1) Stefano Travagliavs Martin Krumich(Alt) Dali Blanchvs (11) Tom Gentzsch

(2) Javier Barranco Cosano vs (WC) Pieter De Lange

(WC) Stijn Slump vs (12) Evgeny Karlovskiy

(3) Jelle Sels vs Petr Brunclik

(WC) Dax Donders vs (10) Federico Bondioli

(4) Svyatoslav Gulin vs (WC) Niels Visker

Alex Molcan vs (7) Tom Paris

(Alt) (5) Daniel Dutra da Silva vs Gerard Campana Lee

Anton Matusevich vs (9) Neil Oberleitner

(6) Giovanni Fonio vs Michiel De Krom

Ryan Nijboer vs (8) Nicolas Kicker

The Indian Maharadja – ore 11:00

Dali Blanch \ vs Tom Gentzsch \

Javier Barranco Cosano \ vs Pieter De Lange \

Jelle Sels \ vs Petr Brunclik \

Ryan Nijboer \ vs Nicolas Kicker \ (Non prima 17:00)

The Grand Slam Club – ore 11:00

Daniel Dutra da Silva \ vs Gerard Campana Lee \

Stefano Travaglia \ vs Martin Krumich \

Svyatoslav Gulin \ vs Niels Visker \

Dax Donders \ vs Federico Bondioli \

The KNLTB – ore 11:00

Anton Matusevich \ vs Neil Oberleitner \

Stijn Slump \ vs Evgeny Karlovskiy \

Alex Molcan \ vs Tom Paris \

Giovanni Fonio \ vs Michiel De Krom \