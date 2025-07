Grigor Dimitrov rivela l’entità dell’infortunio: sarà fuori solo alcune settimane

Dopo lo sfortunato ritiro nei quarti di finale di Wimbledon contro Jannik Sinner, Grigor Dimitrov ha chiarito nelle ultime ore la natura del suo problema fisico. Il bulgaro, attraverso il suo agente Georgi Stoimenov, ha comunicato a Tennis Kafe di aver subito “uno strappo parziale al muscolo pettorale”. Si tratta quindi di un infortunio che, seppur fastidioso, non pregiudica il resto della sua stagione.

Dimitrov dovrà saltare i tornei di Bastad, Toronto e Cincinnati per permettere una completa guarigione, ma lo staff medico è ottimista: il bulgaro dovrebbe essere pronto a tornare in campo in tempo per l’US Open. Dopo un ottimo percorso a Wimbledon, Grigor ora punta a recuperare senza forzare, guardando già con fiducia ai prossimi appuntamenti sul cemento americano.