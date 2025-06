Andrea Bocelli lancia “Polvere e Gloria”, nuova canzone con il contributo di Jannik Sinner (video)

Notizia curiosa e a sorpresa per gli appassionati di tennis e in particolare i fan di Jannik Sinner. Il notissimo cantante Andrea Bocelli, una delle voci italiane più famose in tutto il mondo, ha pubblicato un post attraverso i suoi canali social per lanciare il suo nuovo singolo “Polvere e Gloria”, disponibile da domani, 20 giugno 2025. La curiosità viene dal fatto che all’interno della canzone sarà presente anche… Sinner!

Nella clip video che riportiamo dai canali social di Bocelli, il n.1 del mondo parla in inglese, affermando: “In our lives there will be many first times, All you need to do is be yourself.”, mentre scorrono delle immagini della Toscana di Bocelli sovrapposte all’infanzia di Jannik.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Bocelli (@andreabocelliofficial)

È una novità assoluta per Sinner, mai finora aveva partecipato ad un progetto musicale, con l’annuncio a sorpresa via social che ha lasciato oggettivamente un po’ spiazzati. Non resta che attendere l’uscita del brano per capire quale sarà il contributo di Jannik. Di sicuro, insieme due eccellenze italiane.

Marco Mazzoni