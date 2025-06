ATP 500 Halle: Il programma completo di Martedì 17 Giugno 2025. Domani tre italiani in campo. Quote rasoterra per Sinner contro Hanfmann: Jannik in pole per il bis sull’erba tedesca

Comincia la stagione del tennis sull’erba per Jannik Sinner, che dopo la delusione della finale persa al Roland Garros contro Carlos Alcaraz, è volato ad Halle, in Germania, dove difende il titolo vinto lo scorso anno. Il primo avversario del numero 1 al mondo è il tedesco Yannick Hanfmann, già battuto dall’azzurro in entrambi i precedenti, ma capace comunque di strappare un set nell’ultimo match giocato a Wimbledon lo scorso anno. Per i bookmaker non c’è partita: vale 1,02 la vittoria di Sinner, contro i 12 offerti per l’avversario. Quote rasoterra anche per quanto riguarda il set betting, con il 2-0 italiano proposto a 1,14, mentre vale 6,25 il 2-1. Si sale a 20 sia per l’1-2 che per lo 0-2 Hanfmann.

Martedì in campo anche Lorenzo Sonego, che parte dietro – a 2 – nelle quote contro il tedesco Jan-Lennard Struff, in pole a 1,75 e Flavio Cobolli, opposto a Joao Fonseca. Anche in questo caso l’azzurro parte dietro: la vittoria del portoghese è infatti in lavagna a 1,55, mentre il successo italiano si gioca a 2,35.

Sinner, come detto, punta a confermarsi campione sull’erba tedesca e sembra avere tutte le carte in regola per riuscirci: vale infatti 1,70 su Goldbet il ventesimo titolo Atp in carriera. Chi proverà a dare del filo da torcere al tennista altoatesino è Alexander Zverev, la cui vittoria in finale è proposta a 5,50. Chiude il podio, a 7, il russo Daniil Medvedev.

OWL Arena – ore 11:30

Andrey Rublev vs Sebastian Ofner

Joao Fonseca vs Flavio Cobolli

Jannik Sinner vs Yannick Hanfmann (Non prima 15:30)

Lorenzo Sonego vs Jan-Lennard Struff

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30

Jesper de Jong vs Tomas Machac

Ugo Humbert vs Denis Shapovalov

Felix Auger-Aliassime vs Laslo Djere

Marcelo Melo / Alexander Zverev vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori

Court 2 – ore 11:30

Pedro Martinez vs Tomas Martin Etcheverry

Francisco Cerundolo vs Alex Michelsen

Sadio Doumbia / Fabien Reboul vs Daniil Medvedev / Andrey Rublev

Francisco Cabral / Lucas Miedler vs Joao Fonseca / Petros Tsitsipas

Court 3 – ore 13:00

Maximo Gonzalez / Andres Molteni vs Christian Harrison / Evan King