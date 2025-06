Hurkacz, stagione da incubo: forfait anche ad Halle, non sarà testa di serie a Wimbledon

Continua il momento difficile per Hubert Hurkacz, protagonista suo malgrado di una stagione segnata dagli infortuni e dalla mancanza di continuità. Il tennista polacco, che non riesce a trovare la regolarità dei mesi migliori, è tormentato da fastidiosi problemi alla schiena emersi già durante il Masters 1000 di Miami: un infortunio che lo ha costretto prima a dare forfait la scorsa settimana a ‘s-Hertogenbosch, e ora a ritirarsi all’ultimo momento anche dall’ATP 500 di Halle.

Hurkacz avrebbe dovuto esordire in Germania nella parte di tabellone di Jannik Sinner, con la possibilità di sfidare il numero uno del mondo nei quarti di finale. Il suo ritiro non solo gli farà perdere i punti conquistati da finalista lo scorso anno, ma avrà ripercussioni pesanti anche in chiave Wimbledon 2025: il polacco infatti non sarà testa di serie nel terzo Slam stagionale.

In caso di recupero fisico, Hurkacz si presenterebbe a Londra come uno degli avversari più temibili da incontrare già al primo turno: un vero “outsider” per le teste di serie, capace di mettere in difficoltà chiunque sull’erba quando è in condizione. La speranza è che il polacco riesca a risolvere quanto prima i suoi problemi fisici e a ritrovare il sorriso e la continuità che hanno sempre caratterizzato il suo tennis.





Marco Rossi