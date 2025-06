Jannik Sinner debutta sull’erba di Halle contro Hanfmann: precedenti e curiosità (con il programma di domani)

Jannik Sinner conosce finalmente il nome del suo primo avversario nella stagione sull’erba: sarà Yannick Hanfmann a sfidarlo all’esordio nell’ATP 500 di Halle 2025. Il sorteggio ha riservato al numero uno del mondo una sfida interessante contro il tedesco di 33 anni, attualmente numero 135 del ranking ATP ma capace di arrivare fino al 45° posto nella scorsa stagione.

Hanfmann si è guadagnato un posto nel tabellone principale superando le qualificazioni con due belle vittorie contro Yoshihito Nishioka e Nicolás Jarry. Pur avendo esperienza e potenza, il tedesco non è mai riuscito a vincere un match nel tabellone principale di Wimbledon, segno di un feeling mai costruito con la superficie erbosa.

Il bilancio dei precedenti parla chiaramente in favore di Sinner: i due si sono affrontati già due volte in carriera, con altrettanti successi per l’azzurro. L’ultimo incrocio risale proprio a Wimbledon 2024, quando Hanfmann riuscì a strappargli un set, ma il match si concluse comunque senza troppi patemi per Jannik.

Per Sinner, reduce da una stagione sulla terra culminata con la storica finale al Roland Garros, Halle rappresenta il primo test in vista di Wimbledon. I riflettori sono tutti puntati sul campione altoatesino, che inizia così la sua nuova rincorsa sui prati affrontando un avversario determinato ma, almeno sulla carta, alla sua portata.

ATP 500 Halle

OWL Arena – ore 11:30

Fabian Marozsan vs Miomir Kecmanovic

Daniel Altmaier vs Daniil Medvedev

Alexandre Muller vs Alexander Bublik

Stefanos Tsitsipas vs Luciano Darderi

Schauinsland-Reisen Court – ore 11:30

Nathaniel Lammons / Jackson Withrow vs Tomas Machac / Jan Zielinski

Max Schoenhaus / Jan-Lennard Struff vs Felix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

Jannik Sinner / Lorenzo Sonego vs Karen Khachanov / Alex Michelsen

Quentin Halys vs Benjamin Bonzi





Francesco Paolo Villarico