Novak Djokovic cambia casa: residenza in Grecia grazie alla Golden Visa

Notizia curiosa dal mondo del tennis e non solo: secondo quanto riportato dal media greco Protothema, Novak Djokovic ha ottenuto il permesso di residenza necessario per trasferire la sua dimora abituale in Grecia. Una decisione che arriva in un periodo particolarmente turbolento nei rapporti tra il campione serbo e il governo del suo Paese, dopo che Djokovic ha apertamente manifestato il proprio sostegno agli studenti che da mesi protestano contro l’Esecutivo di Belgrado.

Djokovic, che continuerà a tornare in Serbia solo per brevi periodi di vacanza, ha scelto insieme alla famiglia di vivere una nuova esperienza in una terra da sempre molto vicina culturalmente alla Serbia e logisticamente comoda, vista la vicinanza con i parenti che ancora risiedono nei Balcani. La nuova residenza si aggiunge alle case già possedute a New York e Marbella—quest’ultima “base” della famiglia negli ultimi cinque anni, dopo anni a Monaco.

L’approdo in Grecia rappresenta anche una sfida personale per Djokovic, che ha espresso il desiderio di imparare la lingua locale: sarebbe il dodicesimo idioma che il fuoriclasse serbo aggiungerebbe al suo già impressionante repertorio linguistico.

Il trasferimento è stato reso possibile grazie alla Golden Visa, il permesso di soggiorno che la Grecia concede agli stranieri intenzionati a investire e risiedere stabilmente nel Paese per almeno cinque anni. Restano da definire solo alcuni dettagli burocratici, ma è ormai prossimo a iniziare una nuova vita sotto il sole della Grecia, dove potrà continuare ad allenarsi, studiare e godersi la famiglia in un contesto più tranquillo.





Francesco Paolo Villarico