Federico Cinà conquista la finale a Tbilisi dopo una battaglia di tre set (Video)

Ottima vittoria di Federico Cinà nel Challenger 50 di Tbilisi. L’azzurro, numero 323 del ranking ATP, ha superato in semifinale il britannico Charles Broom (n. 320) con il punteggio di 6-2, 6-7(5), 7-6(5) dopo oltre due ore e sedici minuti di lotta.

Partita intensa e combattuta: Cinà ha dominato il primo set e si è portato avanti 2-0 nel secondo, ma ha subito il controbreak e perso il parziale al tiebreak per 7 punti a 5. Nella terza frazione, sotto 1-3, l’italiano ha reagito con carattere, recuperando il break nel sesto gioco e trascinando il match al tiebreak. Qui, dopo un avvio in salita (0-4), Federico ha compiuto una straordinaria rimonta, aggiudicandosi il tiebreak per 7 punti a 5.

Domani Cinà si giocherà il titolo in finale contro il vincente della sfida tra il georgiano Saba Purtseladze e lo statunitense Martin Damm.