Arnaldi supera Marozsan e vola ai Quarti di Ginevra. Ora sfida contro Novak Djokovic

Matteo Arnaldi, numero 39 del ranking ATP, conquista un posto nei quarti di finale del torneo ATP 250 di Ginevra superando l’ungherese Fabian Marozsan, numero 56 del mondo, con il punteggio di 6-3, 7-6(3). Una prestazione convincente quella del tennista ligure, che dopo aver dominato il primo set ha saputo resistere nel secondo, chiudendo al tie-break una partita combattuta e a tratti interrotta dalla pioggia.

Il tennista italiano attende ora ai quarti di finale l’ex numero uno del mondo Novak Djokovic. Per Arnaldi un prestigioso confronto sul Campo Centrale contro il campione serbo, in quello che sicuramente rappresenterà un importante test in vista dell’imminente Roland Garros.

L’inizio del primo set è stato equilibrato, con entrambi i giocatori che hanno tenuto agevolmente i propri turni di servizio. Arnaldi ha aperto le ostilità con un primo game solido, chiuso con un servizio vincente, e ha poi mantenuto il proprio ritmo anche nei game successivi, servendo bene e mostrando una buona varietà di colpi.

Il primo momento di tensione è arrivato sul 2-2, quando Arnaldi ha dovuto fronteggiare la prima palla break del match. In un momento potenzialmente complicato, il ligure ha estratto dal cilindro una seconda di servizio carica, cancellando così la minaccia e rimanendo avanti nel punteggio.

Ma è stato nell’ottavo game che si è decisa la sorte del set. Sul 4-3 per Arnaldi, Marozsan ha perso completamente la bussola, concedendo ben cinque palle break all’italiano. Dopo averne salvate alcune grazie al servizio, l’ungherese ha ceduto alla quinta opportunità, commettendo sul 40 pari un clamoroso errore gratuito di dritto e sul set point un passante solido di rovescio di Arnaldi ha piazzato il break decisivo.

Con il servizio a disposizione per chiudere il set, il tennista ligure non ha tremato, e nonostante un piccolo passaggio a vuoto che lo ha portato sullo 0-30, è riuscito a risalire grazie a un ace e a una prima vincente ed un servizio slice efficace sul 30-30 vincendo la frazione per 6 a 3.

La partita è stata temporaneamente sospesa per pioggia all’inizio del secondo set, con i giocatori che sono rimasti inizialmente in campo ma poi hanno dovuto lasciarlo quando le precipitazioni sono aumentate. Il campo è stato prontamente coperto fino alla ripresa del gioco.

Alla ripresa, Arnaldi ha mostrato grande solidità nei propri turni di servizio, tenendo un importante game ai vantaggi sul 3-4, dimostrando carattere in un momento delicato della partita.

Sul 4-5, l’italiano ha realizzato un punto spettacolare, seguendo il servizio con due dritti in spinta, completando l’azione con un efficace schema di schiaffo al volo e volée.

Il tie-break è stato il momento decisivo: inizialmente in equilibrio fino al 3-3, Arnaldi ha conquistato un mini-break fondamentale grazie a un errore di dritto dell’ungherese. Sul 4-3, l’italiano ha capitalizzato con un servizio seguito da uno smash efficace.

Sul 5-3 nel tie-break, Marozsan ha commesso un errore decisivo con una smorzata mal eseguita, regalando ad Arnaldi tre match point. Il ligure ne ha sfruttato subito il primo, chiudendo l’incontro con il punteggio di 6-3, 7-6(3) e qualificandosi per i quarti di finale del torneo.

ATP Geneva Matteo Arnaldi [8] Matteo Arnaldi [8] 6 7 Fabian Marozsan Fabian Marozsan 3 6 Vincitore: Arnaldi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 F. Marozsan 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-4 → 4-5 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Marozsan 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 M. Arnaldi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 M. Arnaldi 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Arnaldi 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 M. Arnaldi 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 F. Marozsan 0-15 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-3 → 4-3 F. Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 M. Arnaldi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 M. Arnaldi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 F. Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Arnaldi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Statistica Arnaldi 🇮🇹 Marozsan 🇭🇺 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 307 267 Ace 5 2 Doppi falli 0 2 Prima di servizio 47/75 (63%) 43/76 (57%) Punti vinti sulla prima 33/47 (70%) 31/43 (72%) Punti vinti sulla seconda 20/28 (71%) 16/33 (48%) Palle break salvate 2/2 (100%) 5/6 (83%) Giochi di servizio giocati 11 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 106 58 Punti vinti sulla prima di servizio 12/43 (28%) 14/47 (30%) Punti vinti sulla seconda di servizio 17/33 (52%) 8/28 (29%) Palle break convertite 1/6 (17%) 0/2 (0%) Giochi di risposta giocati 10 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 6/8 (75%) 16/25 (64%) Vincenti 30 26 Errori non forzati 20 33 Punti vinti al servizio 53/75 (71%) 47/76 (62%) Punti vinti in risposta 29/76 (38%) 22/75 (29%) Totale punti vinti 82/151 (54%) 69/151 (46%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 209km/h (129 mph) 205km/h (127 mph) Velocità media prima 186km/h (115 mph) 198km/h (123 mph) Velocità media seconda 156km/h (96 mph) 160km/h (99 mph)





Marco Rossi