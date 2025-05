Gabriel Debru sotto i ferri: operazione al polso sinistro per la giovane promessa francese

Gabriel Debru, una delle più brillanti promesse del tennis francese, ha annunciato attraverso i suoi profili social di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al polso sinistro, mettendo a rischio la sua partecipazione ai prossimi tornei in calendario.

Il giovane tennista transalpino, attualmente numero 252 del ranking mondiale, ha condiviso con i suoi follower un messaggio che lascia intendere la gravità della situazione:

“Come potete vedere nella foto, oggi ho dovuto operarmi al polso sinistro a causa di un dolore che è tornato prima del Roland Garros. Farò tutto il possibile per tornare in campo il prima possibile. Grazie a tutti per il vostro supporto”, recita il messaggio.

Si tratta di un duro colpo per il giovane talento francese, che avrebbe sperato di poter disputare il Roland Garros davanti al pubblico di casa. L’infortunio lo costringe invece a uno stop forzato proprio nel momento in cui la sua carriera stava iniziando a decollare.

Debru non ha fornito dettagli sui tempi di recupero, ma gli infortuni al polso sono notoriamente delicati per i tennisti e spesso richiedono periodi di riabilitazione piuttosto lunghi. L’uso della parola “tornato” in riferimento al dolore fa inoltre pensare che non si tratti di un problema nuovo, ma di una recidiva di un infortunio precedente.





Marco Rossi