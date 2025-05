Moya spegne il rumor: ‘Io coach di Sinner? Fake news

Solo poche ore dopo la diffusione di una delle notizie più sorprendenti dell’anno tennistico – quella secondo cui Carlos Moyá sarebbe diventato il nuovo allenatore di Jannik Sinner a partire dalla prossima stagione – è arrivata la secca smentita direttamente dal tecnico spagnolo.

“Fake come la cima di un pino”. Con queste parole inequivocabili, rilasciate all’emittente radiofonica spagnola RNE, l’ex coach di Rafael Nadal ha categoricamente negato le indiscrezioni che lo volevano pronto a sostituire Darren Cahill nel team del numero uno del mondo.

La notizia, circolata rapidamente negli ambienti del tennis mondiale nelle ultime ore, proveniva da una fonte russa che aveva dato per certa questa nuova alleanza tecnica, generando grande clamore considerata l’importanza dei protagonisti coinvolti. Secondo la ricostruzione, Moyá avrebbe dovuto affiancare Simone Vagnozzi nel box di Sinner a partire dal 2026, quando l’australiano Cahill lascerà il suo incarico per ritirarsi dalla professione.

Resta dunque ancora aperto l’interrogativo su chi affiancherà Vagnozzi nella guida tecnica dell’altoatesino quando Cahill concluderà la sua esperienza. Una decisione che, presumibilmente, non verrà presa con troppa fretta, considerando che il cambio avverrà solo alla fine di questa stagione.





Marco Rossi