Inaugurato a Belgrado il campo da tennis Novak Djokovic: progetto Lacoste per i giovani della città

Lacoste ha inaugurato mercoledì a Belgrado un campo da tennis intitolato a Novak Djokovic, nella città natale del campione serbo. Il campo, completamente rinnovato con un design speciale, celebra la straordinaria carriera di uno dei più grandi tennisti di tutti i tempi.

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con la Fondazione Novak Djokovic, organizzazione che sviluppa iniziative di educazione infantile in Serbia per combattere le disuguaglianze educative fin dalla giovane età. Il campo sarà gestito proprio dalla fondazione come parte del suo programma educativo.

“Sono estremamente felice che possiamo offrire questa struttura alla città e a questa zona che ospita molte famiglie e bambini entusiasti di provare il tennis”, ha dichiarato Djokovic, presente all’evento dove ha palleggiato con i bambini locali. “Il mio più grande desiderio è che i bambini si sentano completamente liberi, felici, se stessi. Come atleta, non c’è gioia più grande per me che vedere tanti bambini fare sport e stare all’aria aperta.”

Situato nel cuore della sua città natale, il design unico del campo rende omaggio alla carriera di Djokovic e offre ai giovani l’opportunità di scoprire il tennis partecipando anche ad attività educative, culturali e creative.

L’apertura del campo Novak Djokovic a Belgrado fa parte di un’iniziativa più ampia lanciata nel 2020 da Lacoste e We Are Etendart, che ha già portato alla creazione di diversi campi in tutto il mondo, tra cui un precedente campo Novak Djokovic a Clichy, oltre ad altri a San Paolo, New York, Troyes e, più recentemente, Grasse.

A Belgrado, la Fondazione Novak Djokovic, We Are Etendart e Lacoste riaffermano il loro impegno condiviso per ampliare l’accesso dei giovani al tennis. La scelta di Belgrado è stata naturale per onorare il palmares eccezionale di Djokovic, che include 99 titoli a livello professionistico.

La Fondazione Novak Djokovic è stata fondata dall’ex numero 1 del ranking ATP insieme a sua moglie, co-fondatrice e CEO globale Jelena Djokovic. La fondazione ha fatto grandi progressi nella comunità, costruendo o ristrutturando 73 scuole e aiutando migliaia di bambini e famiglie.





Francesco Paolo Villarico