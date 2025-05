Gregoire Barrere annuncia il ritiro: l’infortunio al tendine d’Achille pone fine alla sua carriera

Gregoire Barrere ha deciso di appendere la racchetta al chiodo. Il tennista francese, che solo due anni fa era riuscito a entrare nella top-50 del ranking ATP confrontandosi con i migliori giocatori del mondo ogni settimana, ha annunciato che il Challenger di Lione sarà l’ultimo torneo della sua carriera.

La decisione, riportata dal quotidiano francese L’Equipe, arriva a soli 31 anni per Barrere, la cui carriera è stata bruscamente interrotta da un grave infortunio al tendine d’Achille subito nel 2024. Nonostante i numerosi tentativi di recuperare la condizione ottimale, il tennista transalpino non è più riuscito a raggiungere i livelli che lo avevano portato a competere ai massimi livelli.

“Mi porto dietro problemi fisici, non mi sento competitivo e sono diventato padre da qualche mese. Il mio problema al tendine d’Achille mi causa molto dolore e influisce sulla mia vita quotidiana”, ha dichiarato Barrere, spiegando le ragioni che lo hanno portato a questa difficile decisione.

Il francese lascia il tennis professionistico con la soddisfazione di aver vinto almeno un incontro in tutti e quattro i tornei del Grande Slam, un traguardo non trascurabile che testimonia il suo talento e la sua capacità di adattarsi a tutte le superfici.

L’infortunio al tendine d’Achille si è rivelato però troppo grave e invalidante, compromettendo non solo le sue prestazioni in campo ma anche la qualità della vita quotidiana. A questo si è aggiunta la recente paternità, che ha probabilmente contribuito a far pendere la bilancia verso il ritiro.

Il Challenger di Lione rappresenterà dunque l’ultimo capitolo di una carriera che, seppur bruscamente interrotta, ha regalato momenti di soddisfazione a Barrere.





Francesco Paolo Villarico