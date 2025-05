“In questo momento sei il più forte sulla terra”: Sinner riconosce la superiorità di Alcaraz dopo la finale di Roma (Video sintesi della partita e discorso alla premiazione)

La finale degli Internazionali BNL d’Italia ha visto trionfare Carlos Alcaraz, ma le parole scambiate dai due protagonisti sul campo centrale del Foro Italico hanno confermato ancora una volta la straordinaria sportività e il rispetto reciproco che caratterizza questa rivalità destinata a segnare il tennis dei prossimi anni.

Il tributo di Alcaraz a Sinner

Lo spagnolo, fresco vincitore del torneo romano, ha dedicato parole di grande ammirazione al suo avversario durante la cerimonia di premiazione: “Sono contento di rivedere Jannik a questo livello. Per lui non è stato semplice tornare dopo tre mesi di stop e raggiungere subito la finale di un Masters 1000 è qualcosa di incredibile.”

Alcaraz ha mostrato piena consapevolezza del percorso difficile affrontato dall’italiano nelle ultime settimane: “Posso solo immaginare quello che hai passato nelle ultime settimane e con te tutte le persone che ti sono vicino.”

Per il campione iberico, questo successo ha un valore particolare, come lui stesso ha sottolineato: “Per me questo è un successo speciale. Devo ringraziare il mio team: sono arrivato qui a Roma dopo un infortunio, non sapevamo cosa sarebbe successo ma alla fine è andata bene.”

La sportività di Sinner

Jannik Sinner, nonostante la sconfitta, ha dimostrato ancora una volta la sua straordinaria maturità, riconoscendo apertamente la superiorità dell’avversario sulla superficie: “Complimenti Carlos, in questo momento sei il più forte sulla terra e l’uomo da battere a Parigi.”

Il tennista altoatesino ha poi tracciato un bilancio positivo del suo torneo, considerando le difficoltà affrontate nelle settimane precedenti: “Per me è stato un ottimo torneo, non era facile dopo gli ultimi mesi: devo ringraziare davvero il mio team.”

Nel suo discorso, Sinner ha voluto anche celebrare il grande momento del tennis italiano, estendendo i complimenti ai suoi connazionali: “Grazie alla mia famiglia, ai miei amici, al pubblico. Possiamo essere soddisfatti di queste due settimane, anche con Jasmine che ha vinto singolare e doppio e Lorenzo che è arrivato fino alle semifinali in quello che è il torneo più speciale per noi italiani.”

Verso Roland Garros

Le parole dei due protagonisti lasciano presagire che questa finale sia solo un’anticipazione di quanto potrebbe accadere al Roland Garros, ormai alle porte. Alcaraz, designato da Sinner stesso come l’uomo da battere sul rosso parigino, arriva al secondo Slam della stagione con la fiducia derivante dal successo romano.

Sinner, dal canto suo, ha dimostrato di aver recuperato pienamente la condizione fisica e di poter competere ai massimi livelli anche sulla terra battuta, superficie storicamente meno congeniale al suo gioco.

Una rivalità, quella tra Alcaraz e Sinner, che si arricchisce di un nuovo capitolo e che promette di regalare agli appassionati altre sfide memorabili, a partire dal torneo parigino che prenderà il via tra pochi giorni.





Francesco Paolo Villarico