Da Francavilla al Mare: Francesco Maestrelli ai quarti di finale. Fuori Jacopo Berrettini

Sarà il 36enne francese Benoit Paire a sfidare domani l’italiano Francesco Maestrelli per un posto in semifinale. La ”fumata bianca”, nella serata francavillese, è arrivata grazie alla fantastica prestazione del transalpino che ha superato il kazako Skatov (n.181) con un doppio tie break in 2h06 proprio nel giorno del suo compleanno. Lo straordinario talento ha sorretto per tutto il match Benoit Paire, già n.18 al mondo, sostenuto da pubblico numeroso e a dir poco entusiasta per il suo tennis champagne che ha sciorinato come nei tempi migliori.

Da rimarcare anche l’exploit del 23enne pisano Francesco Maestrelli (n.303), che, solo anni tre fa, ad appena 19 anni, arrivò in finale contro Arnaldi. Dopo un primo set da dimenticare, Maestrelli è stato protagonista di una rimonta che lo ha visto imporsi per 26/63/62 in 2h14’ sul moldavo Radu Albot (n.277).

Il toscano, a poco a poco, ha cominciato a dominare gli scambi da fondo e ad essere più incisivo al servizio. Le statistiche non mentono: 11 ace per il pisano e il 74% di punti vinti con la prima di servizio.

Domani, venerdì 9, nel torneo di singolare spazio ai quarti di finale. Questi gli incontri di singolare, in programma tutti sul centrale: (ore 11.00) Lajal (Est) -Sanchez Jover (Esp); (a seguire) Ymer (Swe)-Vacherot (Mon); (non prima delle 15.00)

Stricker (Sui)-Coppejans (Bel); (non prima delle 17.00) Maestrelli (Ita)-Paire (Kaz).

Peccato per Jacopo Berrettini (n.336), finalista nell’edizione 2024 ma quest’anno proveniente dalle qualificazioni, è stato eliminato con un doppio 7-5 dall’estone Lajal nel secondo turno del Challenger ATP di Francavilla al Mare.

Dopo 2h 10’ di sfida estenuante, è uscito vincitore il 21enne di Tallin che al primo turno aveva superato in scioltezza l’altro azzurro Dalla Valle. Tra l’altro, nel luglio dello scorso anno, al primo turno, a Wimbledon, Layal ebbe l’onore di affrontare al primo turno niente meno che lo spagnolo Alcaraz, detentore del titolo. Per Jacopo Berrettini non pochi rimpianti, considerando che, nel primo set, caratterizzato da ben sette tra break e contro break, dopo essere andato sotto per 4-0 era riuscito a recuperare impattando sul 5-5. Fatale si è rivelato il dodicesimo gioco durato un’eternità. Ma poi l’estone ha fatto il break decisivo. Situazione analoga nella seconda partita in cui ci sono stati ben cinque break. Ancora decisivo il break di Lajal al dodicesimo gioco.

Il primo match in programma sul campo centrale al Circolo tennis Sporting club di Francavilla al Mare ha, dunque, regalato subito emozioni al numeroso pubblico assiepato sugli spalti ma molti si auguravano un esito diverso. Il dato relativo all’affluenza del pubblico, che poi è aumentato ulteriormente nel corso del pomeriggio, è particolarmente interessante soprattutto se si considera che si trattava di una giornata feriale. Ora per Jacopo il prestigioso impegno nel torneo di doppio insieme al fratello Matteo al Master 1000 del Foro Italico. Non ci sono state sorprese negli altri confronti. Lo svedese Ymer, allenato dall’italiano Federico Bertuccioli, stupisce per solidità e regolarità. Questi i risultati degli altri incontri: Sanchez Jover(Esp)-Erhard (Fra) 64/63; Ymer (Swe)- Karatsev (Wrl) 75/60; Vacherot (Mon)-Vatutin (Wrl) 63/75. Nel torneo di doppio, eliminata la coppia azzurra Coccioli/Lorusso sconfitti da

Arribage/Jacq per 75/36/10-6.