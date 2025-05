Fonseca accende la “Torcida”, ma non basta a battere Marozsan

C’era grande attesa al Foro Italico per il debutto del talento Joao Fonseca, ma la “Torcida” brasiliana, accesa da molti colpi vincenti del nativo di Rio, non è bastata a portarlo sino al successo e così guadagnarsi un bel secondo turno contro Rublev. Fabian Marozsan ha vinto una bella partita, giocata ad altissima velocità e ricca di colpi vincenti, per 6-3 7-6(4) sulla nuova SuperTennis Arena, costruita all’interno dell’iconico Stadio dei Marmi, tempio dedicato all’atletica. Marozsan, che al Masters 1000 di Roma divenne famoso due anni fa battendo Alcaraz, è sceso in campo col piede giusto e ha spesso condotto gli scambi forte della sua eccellente qualità d’impatto, in particolare col rovescio, colpo con il quale ha retto le bordate “inside out” di Fonseca e costruito schemi offensivi di grande qualità. Sempre col rovescio, ma di tocco, Fabian ha accarezzato la palla con molte palle corte che hanno sorpreso il brasiliano, davvero poderoso in spinta ma non così rapido nella corsa in avanti.

Marozsan ha condotto il primo set alla sua velocità, aprendo l’angolo nel palleggio ed entrando molto bene nella palla del rivale, tanto da provocarne tanti, troppi errori. Fonseca infatti col diritto nella prima parte del match è stato troppo falloso, ha esagerato nella spinta affidandosi alla pura potenza, invece di provare a spezzare il ritmo al magiaro con palle più lavorate e difficili da impattare con anticipo.

Sotto di un set e di un break, il match pareva in pugno per Marozsan ma all’improvviso è arrivata una reazione leonina di Fonseca, anche grazie all’incessante tifo dei suoi tanti connazionali sugli spalti. Con un rovescio lungo linea clamoroso Joao ha strappato un contro break e lì si è acceso, iniziando un’altra partita, in comando con una potenza incontenibile. Accelerazioni da ogni dove e tantissimi punti vincenti, ma nonostante ora sia lui a menare le danze non riesce a strappare il break nell’ottavo game, nonostante tre chance. Fonseca annulla una palla break sul 5 pari, e vince un game fiume, ma nel tiebreak Marozsan è più ordinato e si prende con merito una vittoria su di un futuro campione, ma con ancora tante cose da imparare sulla gestione del punto e anche delle emozioni.

ATP Rome Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 7 Joao Fonseca Joao Fonseca 3 6 Vincitore: Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 2-2* df 3*-2 df 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 J. Fonseca 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-5 → 5-6 F. Marozsan 15-0 30-0 4-5 → 5-5 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-4 → 4-5 F. Marozsan 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 4-4 J. Fonseca 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-3 → 3-4 F. Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-2 → 3-3 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 J. Fonseca 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 F. Marozsan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 J. Fonseca 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 J. Fonseca 0-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 4-2 → 5-2 J. Fonseca 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 F. Marozsan 15-0 ace 30-0 40-0 3-1 → 4-1 J. Fonseca 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 F. Marozsan 15-0 30-0 1-1 → 2-1 J. Fonseca 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-0 → 1-1 F. Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0





Marco Rossi