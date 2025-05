Salsomaggiore Under 18: Il torneo di Salsomaggiore si avvia alla sua conclusione

Il torneo di Salsomaggiore si avvia alla sua conclusione ed oggi sotto un cielo velato e un vento fastidioso semifinali tutte straniere con il tennis azzurro presente solo nei doppio . In quello femminile Fabiola Marino in coppia con la statunitense Lee hanno ceduto nettamente alla coppia Paun – Zoldakova mentre nel maschile Balducci e Gribaudo hanno sconfitto i russi Garin e Katsiukevich. Le semifinali maschili hanno parzialmente rispettato il pronostico e sono approdati alla finale di questa 42° edizione il numero due del torneo vale a dire l’ucraino Nikita Bilozertsev e lo sloveno Sesko N° . L’ucraino ha vinto il suo match contro il kazako Tazabekov non senza qualche apprensione accusando un dolore ai muscoli della schiena poi risolto per l’intervento del fisioterapista. Nell’altra semifinale Vinciguerra come già lo scorso anno si è fermato in semifinale trovando sulla sua strada un giocatore di grande talento e fresco vincitore del torneo di Firenze.

Nel tabellone femminile la prima semifinale femminile si è risolta in un’ora e mezzo di gioco in cui la russa Dorefeeva-Rybas ha prevalso sulla francese Dune Vaissaud in due set dall’andamento speculare . La russa ha avuto il merito di gestire meglio la tensione nervosa e di giocare meglio i punti importanti. Quella di domani è la sua prima finale in un J200. Di miglior caratura l’altra semifinale tra la cinese Geng e la n°1 Thamm . Una battaglia senza esclusione di colpi seguita con grande entusiasmo da un numeroso pubblico. La Geng ha vinto bene il primo e nel secondo è andata a servire per il match sul 5 a 3 . Ha subito il break ma poi con la Thamm al servizio ha sprecato ben sei match point. A quel punto la tedesca ha preso coraggio ed ha allungato la partita al tie break che ha dominato per 7 punti a 1. Nel terzo set la Thamm prendeva il largo. Saliva sul 4 a 1 poi sul 5 a 2 ma subiva la rimonta della cinese che si portava sul 6 a 5 e servizio per poi chiudere a suo favore una maratona di tre ore che si è rivelata per bellezza e intensità la vera finale del torneo . Finali domani dalle ore 15 .

Semifinali Boys : Bilozertsev (Ukr) b Tazabekov (Kaz) 6/1 6/3; Sesko (Slo) b Vinciguerra (Sve) 6/4

6/2.