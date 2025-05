IBI25: comunicato il primo allenamento di Sinner al Foro Italico

Save The Date: lunedì 5 maggio, alle ore 19, Jannik Sinner svolgerà sul Centrale del Foro Italico il suo primo allenamento a Roma. La comunicazione arriva dalla direzione del torneo, ufficializzata sul sito dell’evento romano. Il n.1 del mondo arriverà a Roma già domani, 4 maggio, e lunedì sarà “il gran giorno”, con il suo ritorno in campo dopo due anni, visto che nel 2024 per il noto problema all’anca arrivò al Foro Italico solo per una breve conferenza stampa, insieme al Presidente Binaghi, che annunciò il forfait per il torneo capitolino.

“Basterà un biglietto Ground per far sentire a Jannik, che proprio a Roma giocherà il primo torneo dopo il secondo trionfo consecutivo all’Australian Open, tutto il calore del pubblico italiano” si legge sul sito degli Internazionali BNL d’Italia.

Lunedì 5, in mattinata, si svolgerà anche il sorteggio dei tabelloni: alle ore 11 quello femminile, alle 12 quello maschile.

Marco Mazzoni