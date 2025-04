Il regno di Sinner: l’azzurro nella top-10 storica per settimane consecutive al vertice

Jannik Sinner continua a scrivere la storia del tennis italiano e mondiale. L’altoatesino ha raggiunto quota 46 settimane consecutive come numero 1 del ranking ATP, un traguardo significativo che gli ha permesso di entrare nella top-10 storica dei tennisti con più settimane consecutive al vertice della classifica mondiale, eguagliando la leggenda svedese Björn Borg.

Questo risultato sottolinea la straordinaria consistenza del campione azzurro, la cui leadership non sembra essere minacciata nel breve termine, grazie al considerevole vantaggio accumulato sui diretti inseguitori nelle ultime stagioni.

Davanti a Sinner in questa prestigiosa classifica si trovano alcuni dei più grandi campioni di tutti i tempi: Andre Agassi con 52 settimane consecutive, Rafael Nadal con 56, John McEnroe con 58, Lleyton Hewitt con 75, Pete Sampras con 102, Novak Djokovic con 122, Ivan Lendl con 157, Jimmy Connors con 160 e Roger Federer, che detiene il primato assoluto con ben 237 settimane consecutive al comando del tennis mondiale.

Se Sinner manterrà l’attuale posizione, nei prossimi mesi potrebbe superare sia Agassi che Nadal in questa speciale graduatoria, avvicinandosi ulteriormente al gruppo delle leggende che hanno dominato il tennis per periodi ancora più estesi.

Questo ennesimo riconoscimento conferma quanto il tennista italiano si sia ormai stabilmente collocato nell’élite del tennis mondiale, non solo per i risultati ottenuti nei tornei, ma anche per la continuità di rendimento che gli ha permesso di rimanere al vertice del ranking per un periodo così significativo anche con una sospensione di tre mesi.





Francesco Paolo Villarico