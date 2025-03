Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Mercoledì 12 Marzo 2025. In campo Jasmine Paolini in singolare e Berrettini-Sonego nel doppio

Stadium 1 – ore 20:00

Coco Gauff vs Belinda Bencic

Donna Vekic vs Madison Keys

Jack Draper vs Taylor Fritz

Grigor Dimitrov vs Carlos Alcaraz (Non prima 02:00)

Katerina Siniakova / Taylor Townsend vs Sofia Kenin / Lyudmyla Kichenok

Stadium 2 – ore 20:00

Brandon Nakashima vs Ben Shelton

Francisco Cerundolo vs Alex de Minaur

Aryna Sabalenka vs Sonay Kartal (Non prima 23:00)

Liudmila Samsonova vs Jasmine Paolini

Sebastian Korda / Jordan Thompson vs Jiri Lehecka / Alejandro Tabilo

Stadium 3 – ore 20:00

Desirae Krawczyk / Neal Skupski vs Carson Branstine / Nikola Mektic

Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs Matteo Berrettini / Lorenzo Sonego (Non prima 22:00)

Christian Harrison / Evan King vs Maximo Gonzalez / Andres Molteni (Non prima 23:30)

Nicole Melichar-Martinez / Andrey Rublev vs Bethanie Mattek-Sands / Mate Pavic

Stadium 4 – ore 22:00

Asia Muhammad / Demi Schuurs vs Timea Babos / Nicole Melichar-Martinez

Fernando Romboli / John-Patrick Smith vs Yuki Bhambri / Andre Goransson (Non prima 23:30)

Rohan Bopanna / Demi Schuurs vs Marcelo Arevalo / Timea Babos

John Peers / Diana Shnaider vs Matthew Ebden / Storm Hunter