Rune ritorna “grande” e batte Stefanos Tsitsipas ad Indian Wells

Una grande vittoria per rilanciare una stagione partita in salita: così può essere sintetizzato il successo di Holger Rune contro Stefanos Tsitsipas agli ottavi di finale del BNP Paribas Open di Indian Wells. Il giovane tennista danese ha battuto il greco con un convincente 6-4, 6-4, mostrando un livello di tennis straordinario e una determinazione che mancava da qualche tempo.

Rune, 21 anni e numero 13 del mondo, ha saputo interrompere una serie positiva di sette vittorie consecutive del rivale, interrompendo così la striscia di ben 16 game consecutivi vinti al servizio da Tsitsipas. In una partita caratterizzata da grande intensità, Rune ha messo a segno ben 22 vincenti, dominando spesso con potenti colpi da fondo campo e mostrando una notevole capacità offensiva.

Uno dei momenti chiave del match è stato un incredibile “colpo tweener” eseguito da Rune per annullare una pericolosa palla break nel secondo set sul 4-3 in suo favore. Un gesto tecnico che ha lasciato stupito il pubblico presente e che certamente resterà tra i colpi più belli della stagione.

Questo risultato porta Rune ai quarti di finale di un torneo Masters 1000 per la nona volta in carriera. Il successo arriva dopo un inizio di stagione complicato per il numero 13 del mondo, che aveva faticato a trovare continuità nei tornei disputati a Rotterdam, Buenos Aires e Acapulco.

La sfida contro Tsitsipas ha evidenziato la crescita e la maturità di Rune, che ha saputo reagire con determinazione nei momenti di maggiore pressione, salvando palle break fondamentali con grande carattere. La vittoria contro il greco rappresenta inoltre la sua prima afferata contro un Top 10 su cemento outdoor.

Rune affronterà nei quarti di finale Tallon Griekspoor, con l’obiettivo di proseguire nella sua risalita e dimostrare che la nuova generazione del tennis, rappresentata da giocatori come lui, Alcaraz e Sinner, è pronta a dominare il palcoscenico mondiale nei prossimi anni.

ATP Indian Wells Holger Rune [12] Holger Rune [12] 6 6 Stefanos Tsitsipas [8] Stefanos Tsitsipas [8] 4 4 Vincitore: Rune Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 H. Rune 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 5-4 H. Rune 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 H. Rune 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-2 → 3-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 H. Rune 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 H. Rune 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 4-4 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 H. Rune 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 H. Rune 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Statistica Rune 🇩🇰 Tsitsipas 🇬🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 300 245 Ace 3 2 Doppi falli 0 1 Prima di servizio 41/58 (71%) 37/61 (61%) Punti vinti sulla prima 30/41 (73%) 22/37 (59%) Punti vinti sulla seconda 11/17 (65%) 13/24 (54%) Palle break salvate 5/6 (83%) 2/5 (40%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 176 89 Punti vinti sulla prima di servizio 15/37 (41%) 11/41 (27%) Punti vinti sulla seconda di servizio 11/24 (46%) 6/17 (35%) Palle break convertite 3/5 (60%) 1/6 (17%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 10/11 (91%) 5/10 (50%) Vincenti 22 16 Errori non forzati 22 19 Punti vinti al servizio 41/58 (71%) 35/61 (57%) Punti vinti in risposta 26/61 (43%) 17/58 (29%) Totale punti vinti 67/119 (56%) 52/119 (44%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 215 km/h (133 mph) 215 km/h (133 mph) Velocità media prima 198 km/h (123 mph) 200 km/h (124 mph) Velocità media seconda 153 km/h (95 mph) 171 km/h





Marco Rossi