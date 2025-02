Andreeva nella storia: a 17 anni è la più giovane finalista di un WTA 1000. Sfiderà in finale la Tauson (Video)

Mirra Andreeva riscrive la storia del tennis femminile a Dubai. La 17enne russa ha sconfitto Elena Rybakina in semifinale con il punteggio di 6-4 4-6 6-3, diventando la più giovane finalista di un WTA 1000 da quando il formato è stato introdotto nel 2009.

Una vittoria costruita con carattere, specialmente nel set decisivo dove la russa ha infilato cinque game consecutivi dall’ 1-3, completando la sua vendetta contro Rybakina dopo la sconfitta subita a Pechino nel 2023. Per Andreeva si tratta della sesta vittoria in carriera contro una Top 10 e la terza della settimana contro una vincitrice Slam.

Il match è stato un capolavoro tattico della giovane russa. Nel primo set, nonostante un servizio meno efficace rispetto al match contro Swiatek (dove aveva piazzato 10 ace), Andreeva è riuscita a tenere testa a Rybakina nel suo terreno preferito: il gioco di primo colpo. Decisiva la sua efficienza sulle palle break, convertendone due su due e salvandone quattro su cinque.

Nel secondo set, Rybakina ha alzato il livello al servizio (dal 55% al 65% di prime), non concedendo nemmeno una palla break. Ma nel terzo, quando la partita sembrava girare a favore della kazaka, Andreeva ha mostrato una maturità sorprendente.

“È stato difficile dopo il secondo set”, ha raccontato la russa. “Ho avuto dei flashback del nostro ultimo match nel 2023. Mi sono detta ‘No, questa volta non finirà così’. Sono andata in bagno, ho cercato di prendere tempo e pensare a cosa dovevo fare. Alla fine ho continuato a credere in me stessa. Mi sono detta ‘Ho vinto il primo set, ero lì nel secondo, continuerò a giocare il mio tennis, a correre, a lottare’. E alla fine ha funzionato, anche se non so come.”

Il successo garantisce ad Andreeva un nuovo best ranking: sarà numero 11 in caso di sconfitta in finale, ma in caso di vittoria contro Clara Tauson diventerà la più giovane Top 10 dai tempi di Nicole Vaidisova nel 2007.

Andreeva diventa così la terza teenager a raggiungere una finale WTA 1000 dopo Iga Swiatek (Roma 2021) e Coco Gauff (Cincinnati 2023). Per lei si tratta della seconda finale in carriera dopo il successo a Iasi lo scorso luglio.

In finale affronterà la danese Clara Tauson, che ha superato Karolina Muchova per 6-4 6-7(4) 6-3. Anche Tauson sta vivendo una settimana magica, avendo eliminato la numero 1 del mondo Sabalenka e l’ex campionessa di Dubai Svitolina.

“È paradossale”, ha concluso Andreeva. “Quando arrivi a un torneo senza aspettative, finisce sempre per essere uno dei migliori della tua carriera.” Una filosofia che sta portando la giovane russa a scrivere pagine di storia del tennis femminile.

🇦🇪 WTA 1000 Dubai Emirati Arabi

Cemento SEMIFINALI

28°C/21°C

Center Court – ore 12:00

(6) Elena Rybakina vs (12) Mirra Andreeva



Clara Tauson vs (14) Karolina Muchova



(3) Su-Wei Hsieh / (3) Jelena Ostapenko vs Yifan Xu / Zhaoxuan Yang



Marco Rossi