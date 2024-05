Challenger 175 Bordeaux: Il Tabellone Principale e di Quali. Nessuna presenza italiana

Challenger 175 Bordeaux – Tabellone Principale – terra

(1) Fils, Arthur vs Bye

(Alt) van de Zandschulp, Botic vs Qualifier

(Alt) Bergs, Zizou vs (Alt) Kovacevic, Aleksandar

Kokkinakis, Thanasi vs (8) Hijikata, Rinky

(3) Shevchenko, Alexander vs Bye

Lestienne, Constant vs (WC) Mpetshi Perricard, Giovanni

(Alt) Ramos-Vinolas, Albert vs (Alt) Barrere, Gregoire

Qualifier vs (7/WC) Murray, Andy

(5) Evans, Daniel vs (WC) Grenier, Hugo

Nagal, Sumit vs (Alt) Mayot, Harold

(Alt) Shang, Juncheng vs Gaston, Hugo

Bye vs (4) Carballes Baena, Roberto

(6) McDonald, Mackenzie vs Bautista Agut, Roberto

Qualifier vs Daniel, Taro

Wawrinka, Stan vs Qualifier

Bye vs (2) Martinez, Pedro

(1) Ajdukovic, Dujevs (WC) Bourgue, Mathias(Alt) Gea, Arthurvs (5) Halys, Quentin

(2) Herbert, Pierre-Hugues vs (Alt) Luz, Orlando

(Alt) Geerts, Michael vs (7/Alt) Jacquet, Kyrian

(3) Zapata Miralles, Bernabe vs (WC) Pilet, Charles

(WC) Dussin, Louis vs (8/Alt) Guinard, Manuel

(4) Martineau, Matteo vs (Alt) Debru, Gabriel

(Alt) Wessels, Louis vs (6/Alt) Squire, Henri

CENTRAL COTE OUEST AGENCY – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [2] Pierre-Hugues Herbert vs [Alt] Orlando Luz

2. [Alt] Arthur Gea vs [5] Quentin Halys

3. [4] Matteo Martineau vs [Alt] Gabriel Debru

COURT 3 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [Alt] Michael Geerts vs [7/Alt] Kyrian Jacquet

2. [1] Duje Ajdukovic vs [WC] Mathias Bourgue

3. [Alt] Louis Wessels vs [6/Alt] Henri Squire

COURT 11 – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [WC] Louis Dussin vs [8/Alt] Manuel Guinard

2. [3] Bernabe Zapata Miralles vs [WC] Charles Pilet