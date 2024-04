Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Secondo turno. In campo Jannik Sinner e Lorenzo Sonego (LIVE)

Masters 1000 Monte Carlo 🇲🇨 – 2° Turno, terra battuta

ATP Monte-Carlo Alexei Popyrin Alexei Popyrin 6 6 Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 4 4 Vincitore: Popyrin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 A. Rublev 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 2-3 A. Popyrin 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. Rublev 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 ace ace 1-1 → 1-2 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 A. Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 A. Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-1 → 3-1 A. Rublev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Rublev 0-15 df 30-15 ace 40-15 ace 0-0 → 0-1

1. Alexei Popyrinvs [6] Andrey Rublev

2. Sebastian Korda vs [2] Jannik Sinner



ATP Monte-Carlo Sebastian Korda • Sebastian Korda 30 0 Jannik Sinner [2] Jannik Sinner [2] 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Korda 15-0 30-0 ace 0-2 J. Sinner 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

3. [WC] Gael Monfils vs [4] Daniil Medvedev (non prima ore: 14:00)



4. [7] Holger Rune vs [Q] Sumit Nagal



Court des Princes – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [11] Alex de Minaur vs Tallon Griekspoor



ATP Monte-Carlo Alex de Minaur [11] Alex de Minaur [11] 2 6 6 Tallon Griekspoor Tallon Griekspoor 6 2 3 Vincitore: de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 4-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. de Minaur 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 0-15 15-15 30-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 A. de Minaur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 T. Griekspoor 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 A. de Minaur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 T. Griekspoor 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 2-2 → 3-2 A. de Minaur 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 df 1-2 → 2-2 T. Griekspoor 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-1 → 1-1 T. Griekspoor 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-5 → 2-6 T. Griekspoor 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Griekspoor 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-2 → 0-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 T. Griekspoor 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Tomas Martin Etcheverry vs [12] Stefanos Tsitsipas



ATP Monte-Carlo Tomas Martin Etcheverry Tomas Martin Etcheverry 0 0 Stefanos Tsitsipas [12] Stefanos Tsitsipas [12] 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

3. Alejandro Tabilo vs [8] Casper Ruud



4. Miomir Kecmanovic vs [9] Grigor Dimitrov



Court 2 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [15] Karen Khachanov vs Francisco Cerundolo



ATP Monte-Carlo Karen Khachanov [15] • Karen Khachanov [15] 40 4 6 5 Francisco Cerundolo Francisco Cerundolo 15 6 4 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 K. Khachanov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-2 → 5-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 5-4 → 6-4 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-1 → 5-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-0 → 5-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 K. Khachanov 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-15 2-1 → 2-2 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 2-0 → 2-1 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0

2. [10] Hubert Hurkacz vs [Q] Roberto Bautista Agut



3. [6] Kevin Krawietz / Tim Puetz vs Karen Khachanov / Andrey Rublev



Court 9 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [LL] Lorenzo Sonego vs Felix Auger-Aliassime



ATP Monte-Carlo Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 7 Felix Auger-Aliassime Felix Auger-Aliassime 4 5 Vincitore: Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 7-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 ace 40-A 5-5 → 6-5 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 4-5 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 L. Sonego 0-15 15-30 30-30 30-40 df 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 6-4 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-4 → 5-4 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 L. Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

2. Zhizhen Zhang vs [14] Ugo Humbert



ATP Monte-Carlo Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 15 0 Ugo Humbert [14] • Ugo Humbert [14] 15 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 U. Humbert 0-15 15-15 0-0

3. [1] Rohan Bopanna / Matthew Ebden vs Marcelo Arevalo / Mate Pavic



ATP Monte-Carlo Nathaniel Lammons / Jackson Withrow Nathaniel Lammons / Jackson Withrow 2 4 Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [3] 6 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 df 30-15 40-15 4-5 → 4-6 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Lammons / Withrow 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 N. Lammons / Withrow 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-2 → 1-3 N. Lammons / Withrow 0-15 df 0-30 0-40 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 1-0 → 1-1 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 N. Lammons / Withrow 15-0 ace 30-0 40-0 1-5 → 2-5 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 N. Lammons / Withrow 15-0 15-15 30-15 40-15 0-4 → 1-4 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 N. Lammons / Withrow 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-2 → 0-3 M. Granollers / Zeballos 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 0-1 → 0-2 N. Lammons / Withrow 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 0-0 → 0-1

1. Nathaniel Lammons/ Jackson Withrowvs [3] Marcel Granollers/ Horacio Zeballos

2. Sander Gille / Joran Vliegen vs [2] Ivan Dodig / Austin Krajicek



ATP Monte-Carlo Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 0 6 3 Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] • Ivan Dodig / Austin Krajicek [2] 0 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 I. Dodig / Krajicek 3-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 3-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 5-4 → 6-4 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-3 → 5-3 I. Dodig / Krajicek 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-2 → 4-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 I. Dodig / Krajicek 40-0 3-1 → 3-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 I. Dodig / Krajicek 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 I. Dodig / Krajicek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Francisco Cerundolo / Tomas Martin Etcheverry vs Tallon Griekspoor / Hubert Hurkacz



🇲🇨 I risultati del torneo di Monte Carlo

3T: 🇷🇸(1)Novak Djokovic (SRB) vs 🇮🇹Lorenzo Musetti (ITA) \[3-1\]

2T: 🇦🇺(11)Alex De Minaur (AUS) vs 🇳🇱Tallon Griekspoor (NED) \[1-2\]

2T: 🇦🇺Alexei Popyrin (AUS) vs 🇷🇺(6)Andrey Rublev (RUS) \[0-1\]

2T: 🇮🇹(LL)Lorenzo Sonego (ITA) vs 🇨🇦Felix Auger Aliassime (CAN) \[1-2\]

2T: 🇨🇳Zhizhen Zhang (CHN) vs 🇫🇷(14)Ugo Humbert (FRA) \[0-1\]

2T: 🇵🇱(10)Hubert Hurkacz (POL) vs 🇪🇸(Q)Roberto Bautista Agut (ESP) \[2-3\]

2T: 🇨🇱Alejandro Tabilo (CHI) vs 🇳🇴(8)Casper Ruud (NOR) \[0-1\]

2T: 🇦🇷Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs 🇬🇷(12)Stefanos Tsitsipas (GRE)

2T: 🇷🇺(15)Karen Khachanov (RUS) vs 🇦🇷Francisco Cerundolo (ARG) \[3-0\]

2T: 🇫🇷(WC)Gael Monfils (FRA) vs 🇷🇺(4)Daniil Medvedev (RUS) \[2-1\]

2T: 🇩🇰(7)Holger Rune (DEN) vs 🇮🇳(Q)Sumit Nagal (IND) \[1-0\]

2T: 🇷🇸Miomir Kecmanovic (SRB) vs 🇧🇬(9)Grigor Dimitrov (BUL) \[0-1\]

2T: 🇺🇸Sebastian Korda (USA) vs 🇮🇹(2)Jannik Sinner (ITA) \[1-1\]

2T: 🇷🇸(1)Novak Djokovic (SRB) d. 🇷🇺Roman Safiullin (RUS) 61 62

2T: 🇮🇹Lorenzo Musetti (ITA) d. 🇫🇷Arthur Fils (FRA) 63 75

2T: 🇩🇪(5)Alexander Zverev (GER) d. 🇦🇹Sebastian Ofner (AUT) 63 64

2T: 🇩🇪Jan Lennard Struff (GER) d. 🇭🇷Borna Coric (CRO) 76(2) 61

1T: 🇷🇸(1)Novak Djokovic (SRB) bye

1T: 🇷🇺Roman Safiullin (RUS) d. 🇪🇸(Q)Jaume Munar (ESP) 75 61

1T: 🇫🇷Arthur Fils (FRA) d. 🇩🇪(LL)Yannick Hanfmann (GER) 60 62

1T: 🇮🇹Lorenzo Musetti (ITA) d. 🇺🇸(13)Taylor Fritz (USA) 64 64

1T: 🇦🇺(11)Alex De Minaur (AUS) d. 🇨🇭(WC)Stan Wawrinka (SUI) 63 60

1T: 🇳🇱Tallon Griekspoor (NED) d. 🇩🇪Dominik Koepfer (GER) 76(2) 46 62

1T: 🇦🇺Alexei Popyrin (AUS) d. 🇫🇷(Q)Corentin Moutet (FRA) 36 75 62

1T: 🇷🇺(6)Andrey Rublev (RUS) bye

1T: 🇮🇹(LL)Lorenzo Sonego (ITA) bye

1T: 🇨🇦Felix Auger Aliassime (CAN) d. 🇮🇹(Q)Luca Nardi (ITA) 62 63

1T: 🇨🇳Zhizhen Zhang (CHN) d. 🇺🇸Marcos Giron (USA) 64 36 63

1T: 🇫🇷(14)Ugo Humbert (FRA) d. 🇦🇷(Q)Federico Coria (ARG) 46 61 62

1T: 🇵🇱(10)Hubert Hurkacz (POL) d. 🇬🇧Jack Draper (GBR) 64 36 76(2)

1T: 🇪🇸(Q)Roberto Bautista Agut (ESP) d. 🇦🇷(LL)Facundo Diaz Acosta (ARG) 62 64

1T: 🇨🇱Alejandro Tabilo (CHI) d. 🇦🇺(Q)Christopher Oconnell (AUS) 63 64

1T: 🇳🇴(8)Casper Ruud (NOR) bye

1T: 🇩🇪(5)Alexander Zverev (GER) bye

1T: 🇦🇹Sebastian Ofner (AUT) d. 🇬🇧Daniel Evans (GBR) 61 64

1T: 🇦🇷Tomas Martin Etcheverry (ARG) d. 🇨🇱Nicolas Jarry (CHI) 64 75

1T: 🇬🇷(12)Stefanos Tsitsipas (GRE) d. 🇷🇸Laslo Djere (SRB) 63 32 RET

1T: 🇷🇺(15)Karen Khachanov (RUS) d. 🇬🇧Cameron Norrie (GBR) 75 76(3)

1T: 🇦🇷Francisco Cerundolo (ARG) d. 🇩🇪(LL)Daniel Altmaier (GER) 62 76(3)

1T: 🇫🇷(WC)Gael Monfils (FRA) d. 🇦🇺(LL)Aleksandar Vukic (AUS) 67(7) 63 75

1T: 🇷🇺(4)Daniil Medvedev (RUS) bye

1T: 🇩🇰(7)Holger Rune (DEN) bye

1T: 🇮🇳(Q)Sumit Nagal (IND) d. 🇮🇹Matteo Arnaldi (ITA) 57 62 64

1T: 🇷🇸Miomir Kecmanovic (SRB) d. 🇮🇹(WC)Matteo Berrettini (ITA) 63 61

1T: 🇧🇬(9)Grigor Dimitrov (BUL) d. 🇲🇨(WC)Valentin Vacherot (FRA) 75 62

1T: 🇭🇷Borna Coric (CRO) d. 🇰🇿(16)Alexander Bublik (KAZ) 61 61

1T: 🇩🇪Jan Lennard Struff (GER) d. 🇦🇷Sebastian Baez (ARG) 16 76(3) 62

1T: 🇺🇸Sebastian Korda (USA) d. 🇪🇸Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 61 62

1T: 🇮🇹(2)Jannik Sinner (ITA) bye