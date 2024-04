Masters 1000 Monte Carlo: I risultati completi con il dettaglio del Secondo Turno. Avanzano Medevedv, Ruud, Tsitsipas e Hurkacz (Live e Video)

Daniil Medvedev, numero quattro del ranking ATP, è entrato nel migliore dei modi nella stagione sulla terra battuta, la superficie che meno gradisce ma sulla quale è riuscito ad avere successo finalmente nel 2023, vincendo inaspettatamente l’ATP Masters 1000 di Roma. Il russo di 28 anni aveva di fronte una sfida difficile, ma ha esibito un buon livello per sconfiggere Gael Monfils (40° ATP ed ex top 10) con il punteggio di 6-2 6-4, in un incontro in cui ha perso la concentrazione solo per 10 minuti, a metà del secondo set, ma nel quale ha vinto gli ultimi cinque giochi di ogni set.

Agli ottavi di finale anch Casper Ruud e Hubert Hurkacz. Il norvegese, 10° ATP, ha superato il cileno Alejandro Tabilo (45°) per 6-2 6-4, mentre il polacco (8°) ha avuto la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista (90°) per 7-5 7-6(4).

Stefanos Tsitsipas, ex numero tre del mondo e attualmente fuori dalla top 10 ATP, sembra interessato a ritrovare la forma sulla sua superficie preferita e, in particolare, nel torneo di maggior successo della sua carriera – l’ATP Masters 1000 di Monte-Carlo, l’unica prova di questa categoria che ha già vinto, per due volte nel 2021 e nel 2022.

Il greco di 25 anni si è esibito a un livello favoloso per sconfiggere l’argentino Tomas Etcheverry, numero 31 ATP e quarti-finalista del Roland Garros nel 2023, con il punteggio di 6-1 e 6-0, in soli 64 minuti di incontro. Tsitsipas, che vive nel Principato, affronterà un altro residente a Monaco questo giovedì negli ottavi di finale: Alexander Zverev, numero cinque ATP. Guida i confronti diretti per 9-5.

🇲🇨 I risultati del torneo di Monte Carlo

3T: 🇷🇸(1)Novak Djokovic (SRB) vs 🇮🇹Lorenzo Musetti (ITA) \[3-1\]

2T: 🇦🇺(11)Alex De Minaur (AUS) vs 🇳🇱Tallon Griekspoor (NED) \[1-2\]

2T: 🇦🇺Alexei Popyrin (AUS) vs 🇷🇺(6)Andrey Rublev (RUS) \[0-1\]

2T: 🇮🇹(LL)Lorenzo Sonego (ITA) vs 🇨🇦Felix Auger Aliassime (CAN) \[1-2\]

2T: 🇨🇳Zhizhen Zhang (CHN) vs 🇫🇷(14)Ugo Humbert (FRA) \[0-1\]

2T: 🇵🇱(10)Hubert Hurkacz (POL) vs 🇪🇸(Q)Roberto Bautista Agut (ESP) \[2-3\]

2T: 🇨🇱Alejandro Tabilo (CHI) vs 🇳🇴(8)Casper Ruud (NOR) \[0-1\]

2T: 🇦🇷Tomas Martin Etcheverry (ARG) vs 🇬🇷(12)Stefanos Tsitsipas (GRE)

2T: 🇷🇺(15)Karen Khachanov (RUS) vs 🇦🇷Francisco Cerundolo (ARG) \[3-0\]

2T: 🇫🇷(WC)Gael Monfils (FRA) vs 🇷🇺(4)Daniil Medvedev (RUS) \[2-1\]

2T: 🇩🇰(7)Holger Rune (DEN) vs 🇮🇳(Q)Sumit Nagal (IND) \[1-0\]

2T: 🇷🇸Miomir Kecmanovic (SRB) vs 🇧🇬(9)Grigor Dimitrov (BUL) \[0-1\]

2T: 🇺🇸Sebastian Korda (USA) vs 🇮🇹(2)Jannik Sinner (ITA) \[1-1\]

2T: 🇷🇸(1)Novak Djokovic (SRB) d. 🇷🇺Roman Safiullin (RUS) 61 62

2T: 🇮🇹Lorenzo Musetti (ITA) d. 🇫🇷Arthur Fils (FRA) 63 75

2T: 🇩🇪(5)Alexander Zverev (GER) d. 🇦🇹Sebastian Ofner (AUT) 63 64

2T: 🇩🇪Jan Lennard Struff (GER) d. 🇭🇷Borna Coric (CRO) 76(2) 61

1T: 🇷🇸(1)Novak Djokovic (SRB) bye

1T: 🇷🇺Roman Safiullin (RUS) d. 🇪🇸(Q)Jaume Munar (ESP) 75 61

1T: 🇫🇷Arthur Fils (FRA) d. 🇩🇪(LL)Yannick Hanfmann (GER) 60 62

1T: 🇮🇹Lorenzo Musetti (ITA) d. 🇺🇸(13)Taylor Fritz (USA) 64 64

1T: 🇦🇺(11)Alex De Minaur (AUS) d. 🇨🇭(WC)Stan Wawrinka (SUI) 63 60

1T: 🇳🇱Tallon Griekspoor (NED) d. 🇩🇪Dominik Koepfer (GER) 76(2) 46 62

1T: 🇦🇺Alexei Popyrin (AUS) d. 🇫🇷(Q)Corentin Moutet (FRA) 36 75 62

1T: 🇷🇺(6)Andrey Rublev (RUS) bye

1T: 🇮🇹(LL)Lorenzo Sonego (ITA) bye

1T: 🇨🇦Felix Auger Aliassime (CAN) d. 🇮🇹(Q)Luca Nardi (ITA) 62 63

1T: 🇨🇳Zhizhen Zhang (CHN) d. 🇺🇸Marcos Giron (USA) 64 36 63

1T: 🇫🇷(14)Ugo Humbert (FRA) d. 🇦🇷(Q)Federico Coria (ARG) 46 61 62

1T: 🇵🇱(10)Hubert Hurkacz (POL) d. 🇬🇧Jack Draper (GBR) 64 36 76(2)

1T: 🇪🇸(Q)Roberto Bautista Agut (ESP) d. 🇦🇷(LL)Facundo Diaz Acosta (ARG) 62 64

1T: 🇨🇱Alejandro Tabilo (CHI) d. 🇦🇺(Q)Christopher Oconnell (AUS) 63 64

1T: 🇳🇴(8)Casper Ruud (NOR) bye

1T: 🇩🇪(5)Alexander Zverev (GER) bye

1T: 🇦🇹Sebastian Ofner (AUT) d. 🇬🇧Daniel Evans (GBR) 61 64

1T: 🇦🇷Tomas Martin Etcheverry (ARG) d. 🇨🇱Nicolas Jarry (CHI) 64 75

1T: 🇬🇷(12)Stefanos Tsitsipas (GRE) d. 🇷🇸Laslo Djere (SRB) 63 32 RET

1T: 🇷🇺(15)Karen Khachanov (RUS) d. 🇬🇧Cameron Norrie (GBR) 75 76(3)

1T: 🇦🇷Francisco Cerundolo (ARG) d. 🇩🇪(LL)Daniel Altmaier (GER) 62 76(3)

1T: 🇫🇷(WC)Gael Monfils (FRA) d. 🇦🇺(LL)Aleksandar Vukic (AUS) 67(7) 63 75

1T: 🇷🇺(4)Daniil Medvedev (RUS) bye

1T: 🇩🇰(7)Holger Rune (DEN) bye

1T: 🇮🇳(Q)Sumit Nagal (IND) d. 🇮🇹Matteo Arnaldi (ITA) 57 62 64

1T: 🇷🇸Miomir Kecmanovic (SRB) d. 🇮🇹(WC)Matteo Berrettini (ITA) 63 61

1T: 🇧🇬(9)Grigor Dimitrov (BUL) d. 🇲🇨(WC)Valentin Vacherot (FRA) 75 62

1T: 🇭🇷Borna Coric (CRO) d. 🇰🇿(16)Alexander Bublik (KAZ) 61 61

1T: 🇩🇪Jan Lennard Struff (GER) d. 🇦🇷Sebastian Baez (ARG) 16 76(3) 62

1T: 🇺🇸Sebastian Korda (USA) d. 🇪🇸Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 61 62

1T: 🇮🇹(2)Jannik Sinner (ITA) bye