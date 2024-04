ITF Wiesbaden e Bonita Springs: I Main Draw

ITF WIESBADEN(Ger 100k terra)

[1] Julia Riera vs Dalma Galfi

Panna Udvardy vs Andreea Mitu

Leyre Romero gormaz vs Marie Vogt

Anna Gabric vs [7] Julia Grabher

[4] Darja Semenistaja vs Raluca Georgiana Serban

Gina Feistel vs Barbora Palicova

Veronika Erjavec vs Maja Chwalinska

Nastasja Schunk vs [8] Tamara Zidansek

[5] Laura Pigossi vs Julia Middendorf

Mara Guth vs Tereza Martincova

Noma Noha akugue vs Julia Avdeeva

Ella Seidel vs [3] Jule Niemeier

[6] Irina-Camelia Begu vs Dominika Salkova

Simona Waltert vs Ekaterina Makarova

Katarina Zavatska vs Tara Wurth

Martina Capurro taborda vs [2] Anna Bondar

In attesa….