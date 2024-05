Masters e WTA 1000 Roma: Il programma completo di Giovedì 16 Maggio 2024

Center Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [7] Hubert Hurkacz vs [14] Tommy Paul

2. [1] Iga Swiatek vs [3] Coco Gauff (non prima ore: 15:00)

3. [6] Stefanos Tsitsipas vs [21] Nicolas Jarry (non prima ore: 19:00)

4. V. Azarenka or D. Collins vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 20:30)

Grand Stand Arena – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

Pietrangeli – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Sander Gille / Joran Vliegen

2. [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori