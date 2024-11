Nardi conquista la finale di Helsinki dopo una grande rimonta. Ora sfiderà Kei Nishikori

Luca Nardi, numero 102 del ranking mondiale, ha raggiunto la finale del Challenger di Helsinki dopo una bella vittoria in rimonta contro il kazako Denis Yevseyev. Il tennista italiano si è imposto con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6(4), guadagnandosi la possibilità di sfidare l’ex top ten Kei Nishikori nell’atto conclusivo del torneo.

Una rimonta da campione

Il momento chiave del match è arrivato nel terzo set, quando Nardi ha mostrato tutto il suo carattere. Sotto per 3-5, l’azzurro ha saputo recuperare lo svantaggio portando il set al tie-break. Anche in questa fase decisiva, Nardi ha dimostrato una straordinaria forza mentale: trovandosi sotto 4-2, ha inanellato una serie impressionante di cinque punti consecutivi, chiudendo il tie-break per 7-4.

Verso la finale con Nishikori

La vittoria proietta Nardi in una finale di prestigio contro Kei Nishikori, in quello che si preannuncia come un match affascinante tra un giovane talento in ascesa e un ex protagonista del tennis mondiale.

ATP Helsinki Denis Yevseyev Denis Yevseyev 6 3 6 Luca Nardi [5] Luca Nardi [5] 2 6 7 Vincitore: Nardi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-5 → 5-6 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 L. Nardi 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-2 → 4-3 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-2 → 4-2 L. Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 D. Yevseyev 15-0 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 3-1 L. Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 L. Nardi 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Yevseyev 15-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 L. Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 3-3 → 3-4 L. Nardi 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 3-3 D. Yevseyev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 L. Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 D. Yevseyev 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 L. Nardi 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 D. Yevseyev 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 L. Nardi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 D. Yevseyev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 L. Nardi 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 D. Yevseyev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 L. Nardi 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 D. Yevseyev 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0





Marco Rossi