ATP Finals 2024 – Torino: Sinner debutterà domenica sera contro De Minaur. Lunedì in campo Bolelli-Vavassori (con il programma completo di Domenica 10 e Lunedì 11 Novembre)

È stato comunicato l’orario di gioco della prima giornata delle ATP Finals 2024. Si scatterà col gruppo Nastase, quello di Jannik Sinner. Il n.1 del mondo esordirà nell’incontro serale, domenica 10 (non prima delle 20.30) contro Alex De Minaur.

Quindi il primo match di singolare del torneo sarà quello tra Medvedev e Fritz, previsto non prima delle 14.00.

Sinner nelle interviste pre-torneo ha parlato dell’importanza di “partire bene”, per affrontare il round robin di slancio; visti i precedenti con l’australiano, sembrano esserci le condizioni ideali.

Importante inoltre il fatto che il gruppo Nastase terminerà il giovedì sera, con un giorno di riposo prima delle semifinali, fissate per sabato, alle quali speriamo Jannik possa essere presente.

Esordio fissato per lunedì invece per il nostro doppio Bolelli – Valvassori: domenica infatti in campo due match dell’altro girone.

Il programma di Domenica 10 Novembre 2024

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [3] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs [5] Max Purcell / Jordan Thompson

2. [4] Daniil Medvedev vs [5] Taylor Fritz (non prima ore: 14:00)

3. [2] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs [7] Harri Heliovaara / Henry Patten (non prima ore: 18:00)

4. [1] Jannik Sinner vs [7] Alex de Minaur (non prima ore: 20:30)

Il programma di Lunedì 11 Novembre 2024

Centre Court – Ora italiana: 11:30 (ora locale: 11:30 am)

1. [1] Marcelo Arevalo / Mate Pavic vs [8] Kevin Krawietz / Tim Puetz

2. [3] Carlos Alcaraz vs [6] Casper Ruud (non prima ore: 14:00)

3. [4] Simone Bolelli / Andrea Vavassori vs [6] Rohan Bopanna / Matthew Ebden (non prima ore: 18:00)

4. [2] Alexander Zverev vs [8] Andrey Rublev (non prima ore: 20:30)

Mario Cecchi