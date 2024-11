Medvedev fa spettacolo (non richiesto) all’esordio delle ATP Finals 2024 (Video)

Un inizio decisamente memorabile quello delle ATP Finals 2024 di Torino, con Daniil Medvedev protagonista di un comportamento che ha fatto discutere nel suo match d’esordio contro Taylor Fritz.

Il numero quattro del mondo ha perso il controllo dopo aver ceduto il primo set con un doppio fallo. La reazione immediata è stata quella di spaccare la racchetta, ma questo è stato solo l’inizio di uno show non propriamente sportivo.

Il tennista russo, noto per il suo temperamento particolare, ha superato i suoi stessi standard di comportamento eccentrico. La sua frustrazione è sfociata in una serie di gesti teatrali e “numeri da circo” in campo, che non hanno trovato il gradimento del pubblico torinese.

Questa performance extra-tennistica di Medvedev ha sicuramente segnato l’apertura del torneo dei maestri, anche se probabilmente non nel modo in cui gli organizzatori avrebbero sperato.

‍♂️ Incroyable : Quand Daniil Medvedev disjoncte complètement et se donne en spectacle face à Fritz ! Le Russe s'incline en deux sets (6-4, 6-3) lors du premier match des ATP Finals, à suivre sur Eurosport #HomeOfTennis pic.twitter.com/IKGmN0Ls8l — Eurosport France (@Eurosport_FR) November 10, 2024





Marco Rossi