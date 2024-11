ATP lancia il “No.1 Club”

Durante le Nitto ATP Finals 2024 Jannik Sinner verrà insignito del prestigioso riconoscimento di n.1 di fine stagione, premio meritatissimo che corona un’annata da leader nella quale l’azzurro ha trionfato in due titoli Slam e altri cinque trofei, ottenendo la prima posizione nel ranking nel corso del Roland Garros e mantenuta – con ampio margine sui rivali – sino al torneo dei “Maestri” al via oggi a Torino. Proprio il grande palcoscenico della massima competizione targata ATP è stato scelto per lanciare una nuova iniziativa che riguarda i 29 n.1 del tennis maschile: “No.1 Club”.

“Welcome to the pioneering ‘ATP No.1 Club’, si legge sul sito ufficiale ATP, che annuncia in anteprima la novità. In pratica questo club esclusivo dei numeri uno del tennis maschile è una sorta di nuovo brand, uno spazio dedicato e “identitario” per celebrare i giocatori che sono riusciti a comandare la classifica ufficiale che governa la disciplina e l’annata tennistica. Questo club debutterà in modo operativo dal 2025 e fornirà ai 29 n.1 del tennis una serie di plus, benefit esclusivi che consentiranno loro di presenziare con questo “status” iconico ad eventi promozionali ed esclusivi nei maggiori tornei dell’anno e non solo. È un modo per elevare ancor più la storia di questi tennisti, ovviamente tra i più forti della storia, riportandoli in auge anche presso le nuove generazioni che di loro hanno solo sentito parlare o visto alcuni highlights online dei loro colpi. A loro saranno dedicate varie iniziative: potranno raccontare le loro storie ed imprese, in modo che i fan possano essere in contatto con loro e celebrare le loro straordinarie carriere.





I 29 n.1 ATP della storia, dal primo in assoluto (Ilie Nastase) all’ultimo e attuale (il nostro Jannik Sinner) saranno celebrati in un evento speciale previsto nel corso delle ATP Finals 2025 a Torino: ogni n.1 della storia sarà presentato al pubblico, saranno ricordate le sue imprese e riceverà un dono, a consacrare questa sorta di “tessera” al club più esclusivo della disciplina.

Così Andrea Gaudenzi, Presidente ATP, ha parlato dell’iniziativa: “Diventare n.1 nel ranking ATP è il massimo nel nostro sport. Solo 29 tennisti sono riusciti farcela, mostrando non solo un talento straordinario ma un livello di resilienza, fiducia in se stessi e dedizione che è tenuto nella massima considerazione anche al di fuori del mondo del tennis. L’ATP No.1 Club nasce per celebrare gli stili di gioco, spettacolari e diversi, con cui questi giocatori hanno plasmato il gioco. I fan sono al centro di tutto ciò che facciamo, e questa iniziativa punta a creare nuove opportunità che possano avvicinare ancor più i giocatori che il pubblica ama”.

Da Torino, Marco Mazzoni