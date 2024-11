Challenger Lione: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Tris azzurri nel md e due nelle quali

Challenger Lione – Tabellone Principale – indoor hard

(1) Borna Coric vs August Holmgren

Qualifier vs Stefano Travaglia

Qualifier vs Henri Squire

Titouan Droguet vs (6) Raphael Collignon

(3) Damir Dzumhur vs Valentin Royer

Adrian Andreev vs (WC) Tom Paris

Qualifier vs Gregoire Barrere

Qualifier vs (5) Mikhail Kukushkin

(7) Joao Fonseca vs Qualifier

(Alt) Rudolf Molleker vs (WC) Kyrian Jacquet

(Alt) Gianluca Mager vs Martin Landaluce

Dino Prizmic vs (4) Harold Mayot

(8) Hugo Grenier vs Qualifier

Calvin Hemery vs Denis Yevseyev

(WC) Loann Massard vs (Alt) Abdullah Shelbayh

Ugo Blanchet vs (2) Luca Nardi

F. Arnaboldi (1) 🇮🇹 – Alternates

N. Alvarez Varona 🇪🇸 – D. Merida (9) 🇪🇸 – AlternatesN. Alvarez Varona 🇪🇸 – D. Merida (9) 🇪🇸 M. Janvier (2) 🇫🇷 – H. Barton 🇦🇺

N. Karma (WC) 🇫🇷 – F. Maestrelli (7) 🇮🇹 G. Blancaneaux (3) 🇫🇷 – V. Sachko 🇺🇦

N. Visker (Alt) 🇳🇱 – M. Klizan (8) 🇸🇰 L. Pavlovic (13) 🇫🇷 – Y. Sborowsky (WC) 🇫🇷

S. Eriksson 🇸🇪 – M. Chazal (12) 🇫🇷 J. Sels (5) 🇳🇱 – K. Feldbausch (Alt) 🇨🇭

M. Karol (Alt) 🇸🇰 – R. Berankis (10) 🇱🇹 H. Naw (6) 🇭🇰 – M. Bobichon (WC) 🇫🇷

T. Lustig (WC) 🇨🇭 – O. Prihodko (11) 🇺🇦

COURT 1 – ore 11:00

Jelle Sels vs Kilian Feldbausch

Federico Arnaboldi vs Alternate

Maxime Janvier vs Hynek Barton

Geoffrey Blancaneaux vs Vitaliy Sachko

COURT 2 – ore 11:00

Nicolas Alvarez Varona vs Daniel Merida

Milos Karol vs Ricardas Berankis

Sebastian Eriksson vs Maxime Chazal

Niels Visker vs Martin Klizan