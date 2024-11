Gauff regina delle WTA Finals 2024: battaglia incredibile contro Zheng (Video della Finale)

Dopo tre ore di battaglia intensa, Coco Gauff ha conquistato le WTA Finals 2024, superando Qinwen Zheng in una finale memorabile con il punteggio di 3-6, 6-4, 7-6(2). Un match che, come aveva predetto Iga Swiatek qualche mese fa, ha dimostrato quanto sia emozionante il tennis femminile.

Il match è stato caratterizzato da continui cambi di fronte e momenti di alta intensità. Zheng, alla sua prima partecipazione alle Finals, ha iniziato con grande determinazione, dominando il primo set grazie a un servizio impeccabile e colpi profondi che hanno messo in difficoltà l’americana.

Nonostante gli errori iniziali con il rovescio, il dritto e il servizio, incluso un doppio fallo costato un break importante, Gauff ha dimostrato una straordinaria resistenza. Quando la partita sembrava ormai compromessa, la numero 3 del mondo ha trovato la forza di risorgere, equilibrando il match e portando a casa il secondo set.

Il terzo set è stato un susseguirsi di emozioni, con entrambe le giocatrici a un passo dalla vittoria. L’americana sotto per 3-5, 15-30 rimonta ed impatta sul 5 pari. Sul 5-5, con la tensione alle stelle, nessuna delle due è riuscita a trovare il break decisivo (l’americana ha mancato due palle match sul 6 a 5), portando il match al tie-break dove. È qui che l’esperienza di Gauff ha fatto la differenza: mentre il livello di Zheng calava vistosamente, l’americana ha mantenuto la lucidità necessaria per conquistare il titolo più importante della sua carriera.

La vittoria di Gauff arricchisce ulteriormente un circuito femminile sempre più competitivo, guidato da Sabalenka e Swiatek. Il pubblico di Riyadh ha assistito a uno spettacolo di altissimo livello, con scambi prolungati da fondo campo e pochi punti gratuiti, in una finale che ha offerto tennis di qualità, tensione e incertezza fino all’ultimo punto.

WTA Riyadh Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 3 6 7 Qinwen Zheng [7] Qinwen Zheng [7] 6 4 6 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2-0* 3-0* 4*-0 5*-0 6-0* 6-1* 6*-2 6-6 → 7-6 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 6-4 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Qinwen Zheng 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 1-2 Qinwen Zheng 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Coco Gauff 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Qinwen Zheng 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Qinwen Zheng 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Qinwen Zheng 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico