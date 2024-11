Challenger Montevideo: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Nessuna presenza italiana

Challenger Montevideo – Tabellone Principale – terra

(1) Francisco Comesana vs Juan Bautista Torres

Felipe Meligeni Alves vs Andres Andrade

Henrique Rocha vs Qualifier

Qualifier vs (5) Hugo Dellien

(3) Federico Coria vs Vilius Gaubas

Qualifier vs Adolfo Daniel Vallejo

Qualifier vs Andrea Collarini

Gustavo Heide vs (7) Federico Agustin Gomez

(6) Roman Andres Burruchaga vs (WC) Genaro Alberto Olivieri

Elmer Moller vs Oriol Roca Batalla

Qualifier vs Murkel Dellien

Vit Kopriva vs (4) Camilo Ugo Carabelli

(8) Juan Manuel Cerundolo vs Tristan Boyer

(WC) Franco Roncadelli vs Qualifier

Alvaro Guillen Meza vs Pedro Cachin

(WC) Joaquin Aguilar Cardozo vs (2) Thiago Monteiro

(1) Mateus Alvesvs Ignacio Carou(WC) Francisco Llanesvs (12) Mariano Kestelboim

(2) Gastao Elias vs (WC) Federico Aguilar Cardozo

Franco Ribero vs (10) Garrett Johns

(3) Matheus Pucinelli De Almeida vs Thiago Cigarran

Conner Huertas del Pino vs (8) Gonzalo Villanueva

(4) Gerard Campana Lee vs Alex Barrena

(WC) Facundo Paysse vs (11) Orlando Luz

(5) Alejo Lorenzo Lingua Lavallen vs Juan Pablo Paz

(PR) Tobias Franco vs (9) Lautaro Midon

(Alt) (6) Ryan Nijboer vs Juan Manuel La Serna

(WC) Valentino Aliano vs (7) Luciano Emanuel Ambrogi