Djokovic ha assistito al match di Medjedovic al Belgrado Open (video)

Il mondo della racchetta si appresta a vivere una grande edizione delle ATP Finals a Torino, con Jannik Sinner e Carlos Alcaraz favoriti per l’ultimo titolo in singolare della stagione, anche se lo Zverev ammirato a Parigi Bercy ha tutte le carte in regola per essere un fortissimo terzo incomodo. Ma la domanda sulla bocca di tutti gli appassionati è soltanto una: Djokovic giocherà alle Finals?

Attualmente sesto nella Race, è difficile che Ruud, De Minaur e Rublev riescano a farlo fuori dalla contesa, ma resta un grande punto interrogativo sulla voglia del serbo di arrivare a Torino e giocare il torneo. Nei giorni scorsi sono girate foto di Novak al mare con la famiglia alle Maldive. Ieri sera un fan serbo ha immortalato Djokovic sugli spalti del Belgrado Open, pronto ad assistere l’incontro tra Medjedovic e Nakashima nell’ATP 250 organizzato nella capitale del paese balcanico. Novak quindi è già rientrato in patria e ha seguito l’incontro (vinto) dal giovane connazionale che ha supportato nella sua scalata verso il tennis professionistico. Riportiamo la breve clip video che ritrae Novak sugli spalti di Belgrado.

Djokovic quindi non è più al mare nell’Oceano Indiano, ma nella sua Belgrado. Starà riprendendo gli allenamenti in vista delle ATP Finals, oppure è solo di passaggio, pronto a volare poi in Argentina per l’esibizione con Del Potro, prevista per il 1° dicembre? La sua presenza a Torino cambierebbe di molto gli scenari del torneo, anche perché ci arriverebbe in ogni caso come n.6, e pertanto il round robin nel quale sarebbe sorteggiato diventerebbe un girone di ferro. Immaginate un girone con Sinner, Alcaraz e Djokovic…

Mario Cecchi