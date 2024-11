Sinner, primo allenamento a Torino (con video integrale della sessione)

Jannik Sinner stamattina ha svolto la prima sessione di allenamento a Torino, presso i campi allestiti al Circolo della Stampa-Sporting, adiacente al palazzo dello sport dove si disputerà l’edizione 2024 delle ATP Finals. Il n.1 del mondo ha potuto così tastare le condizioni di palle e campi, identici a quello all’interno dell’arena che ospiterà da domenica le partite dell’ultimo evento ATP dell’anno. A dividere il campo con Jannik la giovane promessa Budkov Kjaer, 18enne norvegese numero uno della classifica ITF e campione a Wimbledon junior quest’anno. È un’interessante “tradizione” delle Finals quella di far assaggiare a talenti del futuro i grandi palcoscenici e campioni, come toccato per esempio in passato al brasiliano Fonseca.

Questo l’arrivo di Sinner ai campi di allenamento:

Sotto gli occhi del suo coaching staff, Sinner ha lavorato con buona intensità, molti scambi da fondo campo ma anche servizio e tante volée, continuando così le sessioni di Monte Carlo dove a lavorare sul net c’era l’ex pro (e specialista della materia) Radek Stepanek.

Qua trovate il video integrale di tennistv che mostra l’allenamento svolto da Sinner nella tarda mattinata di oggi a Torino (dal minuto 10.30 in avanti).



Sinner lo scorso anno esaltò il pubblico di Torino, con 4 vittorie prima di cedere in finale a Novak Djokovic. Il serbo ha annunciato stamattina il forfait, per un infortunio non meglio precisato.

Mario Cecchi