Shapovalov conquista Belgrado: primo titolo dopo 5 anni. Bonzi conquista Metz: primo titolo ATP da eroe in casa

Benjamin Bonzi ha scritto la storia al torneo ATP di Metz 2024, conquistando il suo primo titolo in carriera davanti al pubblico di casa. Il tennista francese, attualmente numero 124 del ranking mondiale, ha superato in finale il britannico Cameron Norrie (numero 57 ATP) con il punteggio di 7-6(8), 6-4 dopo 1 ora e 55 minuti di battaglia.

La vittoria assume un significato ancora più profondo per essere arrivata sul suolo francese. Bonzi ha dimostrato di saper gestire la pressione nei momenti chiave, in particolare durante un primo set combattutissimo dove è riuscito a salvare un set point prima di aggiudicarsi il tie-break per 10-8.

Il secondo set, concluso 6-4, ha confermato la solidità del francese che è riuscito a mantenere il livello di gioco mostrato durante tutta la settimana. Una prestazione che gli ha permesso di coronare nel migliore dei modi questa settimana indimenticabile.

Questa vittoria rappresenta non solo il primo titolo ATP per Bonzi, ma potrebbe segnare anche un punto di svolta nella sua carriera, dimostrando di poter competere e vincere contro avversari più quotati nel ranking mondiale.

ATP Metz Cameron Norrie Cameron Norrie 6 4 Benjamin Bonzi Benjamin Bonzi 7 6 Vincitore: Bonzi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-5 → 4-6 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace ace 3-4 → 3-5 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 3-4 B. Bonzi 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-2 → 1-3 C. Norrie 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 B. Bonzi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Norrie 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 3-4* 4-4* 4*-5 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 C. Norrie 15-0 30-0 ace 40-0 5-6 → 6-6 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 C. Norrie 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 B. Bonzi 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-4 → 4-5 C. Norrie 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 4-3 → 4-4 B. Bonzi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-3 → 4-3 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 B. Bonzi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 C. Norrie 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 B. Bonzi 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 1-2 C. Norrie 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 B. Bonzi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Statistica Norrie 🇬🇧 Bonzi 🇫🇷 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 287 290 Ace 5 10 Doppi falli 2 0 Prima di servizio 47/68 (69%) 60/89 (67%) Punti vinti sulla prima 34/47 (72%) 45/60 (75%) Punti vinti sulla seconda 13/21 (62%) 15/29 (52%) Palle break salvate 4/6 (67%) 13/14 (93%) Giochi di servizio giocati 11 11 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 90 117 Punti vinti sulla prima di servizio 15/60 (25%) 13/47 (28%) Punti vinti sulla seconda di servizio 14/29 (48%) 8/21 (38%) Palle break convertite 1/14 (7%) 2/6 (33%) Giochi di risposta giocati 11 11 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti a rete 11/13 (85%) 13/21 (62%) Vincenti 33 37 Errori non forzati 22 27 Punti vinti al servizio 47/68 (69%) 60/89 (67%) Punti vinti in risposta 29/89 (33%) 21/68 (31%) Totale punti vinti 76/157 (48%) 81/157 (52%) VELOCITÀ DI SERVIZIO Velocità massima 200km/h (124 mph) 224km/h (139 mph) Velocità media prima 187km/h (116 mph) 199km/h (123 mph) Velocità media seconda 146km/h (90 mph) 162km/h (100 mph)

Denis Shapovalov è tornato finalmente al successo, conquistando il torneo ATP di Belgrado 2024. Il canadese, attualmente numero 78 del ranking mondiale, ha superato il serbo Hamad Medjedovic per 6-4, 6-4 in appena un’ora e 18 minuti di gioco, aggiudicandosi quello che è solo il secondo titolo della sua carriera.

La vittoria assume un significato particolare per Shapovalov, che non alzava un trofeo dal 2019. Questo successo potrebbe rappresentare un punto di svolta fondamentale per il tennista canadese, fornendogli quella iniezione di fiducia necessaria per risalire la classifica ATP.

La partita ha visto Shapovalov imporsi con autorità, confermando il ruolo di favorito del torneo. In meno di un’ora e mezza di gioco, il canadese ha dimostrato di aver ritrovato quella solidità che gli era mancata negli ultimi anni, gestendo con maturità i momenti chiave dell’incontro.

Questo successo a Belgrado potrebbe segnare l’inizio di una nuova fase nella carriera di Shapovalov, che ora punta a risalire le posizioni del ranking mondiale e a tornare ai livelli che gli competono.

ATP Belgrade Hamad Medjedovic Hamad Medjedovic 4 4 Denis Shapovalov Denis Shapovalov 6 6 Vincitore: Shapovalov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 4-6 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 3-5 H. Medjedovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 2-3 → 2-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Shapovalov 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 D. Shapovalov 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 H. Medjedovic 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Shapovalov 15-0 ace 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Shapovalov 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 4-4 H. Medjedovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 D. Shapovalov 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 3-3 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 D. Shapovalov 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-1 → 2-2 H. Medjedovic 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 D. Shapovalov 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-0 → 1-1 H. Medjedovic 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Statistica Medjedovic 🇷🇸 Shapovalov 🇨🇦 STATISTICHE DI SERVIZIO Valutazione del servizio 274 315 Ace 3 13 Doppi falli 2 3 Prima di servizio 46/61 (75%) 34/54 (63%) Punti vinti sulla prima 30/46 (65%) 28/34 (82%) Punti vinti sulla seconda 8/15 (53%) 13/20 (65%) Palle break salvate 0/2 (0%) 2/2 (100%) Giochi di servizio giocati 10 10 STATISTICHE DI RISPOSTA Valutazione della risposta 53 201 Punti vinti sulla prima di servizio 6/34 (18%) 16/46 (35%) Punti vinti sulla seconda di servizio 7/20 (35%) 7/15 (47%) Palle break convertite 0/2 (0%) 2/2 (100%) Giochi di risposta giocati 10 10 STATISTICHE DEI PUNTI Punti vinti al servizio 38/61 (62%) 41/54 (76%) Punti vinti in risposta 13/54 (24%) 23/61 (38%) Totale punti vinti 51/115 (44%) 64/115 (56%)





Marco Rossi