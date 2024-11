Wilander: “Sinner è il grande favorito alle ATP Finals, il pubblico metterà pressione ai suoi avversari”

Mats Wilander “fa le carte” alle Nitto ATP Finals 2024, pronte a scattare oggi alle ore 14 con il primo match di singolare, e considera Jannik Sinner il grande favorito per la vittoria finale. Secondo il 7 volte campione Slam svedese, da anni stimato opinionista di Eurosport, l’italiano sarà fortificato dall’esperienza acquisita nel torneo lo scorso anno, e nel 2024 si è dimostrato il più forte sui campi in cemento, come quello allestito all’interno dell’Inalpi Arena di Torino. Inoltre il pubblico sarà tutto per lui, e questo potrebbe essere un altro fattore a suo favore.

“Jannik Sinner è il grande favorito” afferma Wilander in un intervento su Eurosport UK. “Penso che dipenda dalla sua annata, è stato incredibile. Ha vinto i due Grand Slam su cemento, e ha vinto altri cinque tornei. Inoltre, è tornato in Italia. Se fosse successo l’anno scorso, penso che ci sarebbe stata molta pressione su di lui. Ma oggi ha l’esperienza dell’anno scorso, quando ha battuto Novak nel Round Robin. Poi ha perso in finale, ma pochi giorni dopo ha vinto la Coppa Davis”.

“L’aver già vissuto quell’esperienza lo renderà più rilassato e allo stesso tempo più motivato. Sinner entra in campo stasera con molto da perdere, ma penso che abbia molto di più da vincere perché è tornato a giocare in Italia“.

Ricordiamo tra l’altro che le Finals saranno il suo primo torneo in Italia nel 2024, visto che lo scorso maggio è stato costretto a saltare il Masters 1000 di Roma per i problemi all’anca.

“Considerando tutto questo, penso che Sinner avrà lo stesso destino in termini di gioco, è il favorito alle Finals. C’è anche Carlos Alcaraz, ovviamente, ed è giusto considerarlo il favorito quando c’è anche Alcaraz è in campo? Però potrebbe non dover giocare contro lui e l’ultima partita che hanno disputato l’ha vinta l’italiano. Pertanto, lo ritengo il favorito”.

L’ultimo giocatore in grado di vincere le ATP Finals di fronte al pubblico di casa è stato Andy Murray, nella O2 Arena di Londra nel 2016, il suo anno top, quando vinse Wimbledon e con una cavalcata di successi riuscì anche a chiudere l’annata da n.1. Wilander ritiene che Sinner possa seguire le orme del britannico, unendosi agli altri vincitori delle ATP Finals in casa.

“Sinner penso che possa trarre giovamento dalla pressione che i suoi tifosi metteranno in campo sui suoi avversari, accadde lo stesso ad Andy Murray con il pubblico di Wimbledon”, aggiunge Wilander. “E già accaduto altre volte: avevamo Boris Becker che giocava le ATP Finals in Germania, prima ancora John McEnroe e Jimmy Connors al Madison Square Garden. Avere il proprio pubblico alle spalle è una fattore da considerare” conclude lo svedese.

Mario Cecchi