Michelsen stupisce a Metz con un servizio “Pickleball” causa infortunio (Video)

Un momento insolito ha caratterizzato la semifinale dell’ATP di Metz tra Alex Michelsen e Benjamin Bonzi. Il giovane tennista americano, limitato da un problema agli addominali che gli impediva di servire normalmente, ha sorpreso tutti ricorrendo a una soluzione creativa quanto inusuale: un servizio dal basso in stile “Pickleball”.

Costretto dall’infortunio a modificare il suo servizio abituale, Michelsen non si è perso d’animo e ha optato per questa soluzione non convenzionale. Nonostante l’originalità della soluzione e il coraggio mostrato nel continuare a giocare nonostante il dolore, l’americano non è riuscito a conquistare la vittoria, cedendo a Bonzi.

Have you ever seen a serve like this

Have a look at Alex Michelsen's genre-bending side swipe serve!@MoselleOpen pic.twitter.com/3RZZSoKloq

— Tennis TV (@TennisTV) November 8, 2024