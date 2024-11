Medvedev deluso dopo la sconfitta: “Con queste palle non ho alcun piacere a stare in campo. Dovrò cambiare qualcosa il prossimo anno”

Daniil Medvedev arriva in sala stampa ed esterna senza mezzi termini la delusione per la sconfitta subita da Fritz all’esordio alle Nitto ATP Finals 2024, e conferma come la sua frustrazione derivi da come il suo gioco sia stato a suo dire impoverito e spuntato dalle palle attuali, che rendono la tattica meno decisiva. Per questo è pronto a correre ai ripari cambiando qualcosa nella (breve) off-season per provare a ripartire in modo diverso l’anno prossimo. Tanto che non vede l’ora che la stagione finisca… Questi passaggi più significativi della press conference all’Inalpi Arena.

“Proverò a fare meglio nella prossima partita. Se ci riuscirò, sarò felice di restare in gara, altrimenti andrò a casa e va bene così”.

“La superficie è un po’ più lenta dell’anno scorso, ma è ancora piuttosto veloce, non la reputo affatto lenta. Tre doppi falli di fila? Non saprei, probabilmente li ho fatti contro Popyrin…”

“A volte divento frustrato e arrabbiato, ma ce l’ho sempre contro me stesso, mai contro qualcun altro. Ero furioso ma mica potevo ritirarmi, dovevo finire la partita, così è andata”.

“Non sono affatto sorpreso che Taylor reggesse così bene nello scambio contro di me, ormai lo fanno tutti. Sento questo ogni giorno, da due o tre anni, e anche in allenamento è una lotta. È una cosa che sento dentro da tempo, tanto che ogni volta che scendo in campo non provo più il piacere di giocare. Sto lottando contro qualcosa che non dipende da me stesso. Vedremo come andrà la prossima partita, se non va bene… sarò felice di essere in vacanza”.

“Al 100% il prossimo anno devo cambiare qualcosa, questo sarà il mio obiettivo. Sento che ancora posso vincere contro molti giocatori, magari avrei potuto vincere anche quello odierno se fossi stato in una forma migliore o non avessi fatto quei tre doppi falli di fila… ma sicuramente cambieremo qualcosa. Non so se funzionerà ma ci proveremo. Affronterò una buona pre-season e vedremo come tutto andrà, farò in modo che qualcosa cambi nel mio gioco. Sento di esser svantaggiato (dalle palle attuali, ndr). C’è stato qualche tentativo discreto in alcuni incontri a Pechino, Shanghai, e anche a US Open. Posso lottare e trovare soluzioni a modo mio durante la partita. Ormai tutti riescono a reggere lo scambio contro di me, in ogni partita che gioco so esattamente come devo colpire, ma non importa perché la tattica è meno decisiva, è diventato solo lottare e servire bene. Per questo affronterò la prossima pre-season per cercare soluzioni“.

Dichiarazioni franche quelle di Daniil, che ammette senza mezzi termini le proprie difficoltà, con l’obiettivo chiaro di intervenire. Sembrano invece molto basse le sue aspettative per questo torneo. Martedì affronterà il perdente di Sinner – De Minaur, e in caso di sconfitta le sue Finals potrebbero essere già finite. Visto il suo mood e voglia di vacanze e svoltare, chissà che tutti i mali…

Da Torino, Marco Mazzoni