Gauff elimina Sabalenka e sfiderà Zheng nella finale delle WTA Finals 2024

In una semifinale che molti consideravano una finale anticipata, Coco Gauff ha superato la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka con il punteggio di 7-6, 6-3, guadagnandosi il diritto di sfidare Qinwen Zheng nella finale delle WTA Finals 2024. Una vittoria che conferma il dominio della giovane americana sulla bielorussa, diventata ormai la sua vera “kryptonite” nel circuito.

Il match si è aperto con un’intensità degna della posta in palio, con entrambe le giocatrici determinate a lasciare il segno sin dai primi scambi. Il momento cruciale è arrivato sul 6-5 per Sabalenka: la numero 1 del mondo, servendo per il set sul 30-30, ha commesso un errore fatale su una volea apparentemente semplice. Un momento che ha segnato una svolta psicologica nel match, culminata con la vittoria del tie-break da parte di Gauff. La frustrazione di Sabalenka si è manifestata in modo evidente quando, prima di lasciare il campo, ha scagliato con rabbia una palla contro il tetto dello stadio.

La chiave del successo dell’americana è stata la sua proverbiale consistenza da fondo campo, che ha neutralizzato la potenza della bielorussa. Sabalenka, visibilmente in difficoltà, non è riuscita a trovare il suo gioco migliore, come dimostrano le statistiche: zero ace e solo sei vincenti in un’ora di gioco, accompagnati da un numero elevato di errori non forzati.

La vittoria porta Gauff alla sua prima finale delle WTA Finals, dove affronterà la cinese Qinwen Zheng. Un risultato che conferma l’assenza delle due migliori giocatrici del mondo nell’atto conclusivo del torneo, con sia Sabalenka che Iga Swiatek (eliminata nella fase a gironi) costrette a guardare la finale da spettatrici.

La decisiva sessione finale in programma domani vedrà quindi confrontarsi due giocatrici che hanno dimostrato di meritare pienamente questo palcoscenico: da una parte Gauff, che ha confermato ancora una volta di saper gestire i momenti di maggiore pressione, dall’altra Zheng, guidata dal suo allenatore Pere Riba, pronta a coronare una stagione già ricca di soddisfazioni.

WTA Riyadh Aryna Sabalenka [1] • Aryna Sabalenka [1] 0 6 3 0 Coco Gauff [3] Coco Gauff [3] 0 7 6 0 Vincitore: Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Aryna Sabalenka 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-4 → 2-5 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 1-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0*-2 0*-3 0-4* 1-4* 1*-5 1*-6 2-6* 3-6* 4*-6 6-6 → 6-7 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Coco Gauff 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Aryna Sabalenka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Aryna Sabalenka 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 Coco Gauff 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-1 → 2-1 Aryna Sabalenka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1





Francesco Paolo Villarico