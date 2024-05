Masters e WTA 1000 Roma: I risultati completi con il dettaglio del Day 9. Iga Swiatek raggiunge la finale del WTA 1000 di Roma dopo aver sconfitto Coco Gauff (LIVE)

Iga Swiatek, numero uno del mondo, lotterà per il titolo nel WTA 1000 di Roma dopo aver superato Coco Gauff nelle semifinali, in quella che è stata la 10ª vittoria su 11 scontri contro la giovane 20enne.

La tennista polacca si è nuovamente imposta sulla terra battuta e, nonostante l’equilibrio in molti giochi, è riuscita a imporsi con i parziali di 6-4 6-3, dopo 1 ora e 50 minuti.

Gauff è stata la prima giocatrice a strappare il servizio – già al secondo gioco dell’incontro – tuttavia, è stato l’unico break che è riuscita a ottenere in tutto il duello. Swiatek, che ha raggiunto l’11ª vittoria consecutiva, cercherà il quarto titolo della stagione contro la vincitrice del confronto tra Aryna Sabalenka e Danielle Collins.

ATP Rome Hubert Hurkacz [7] Hubert Hurkacz [7] 5 6 3 Tommy Paul [14] Tommy Paul [14] 7 3 6 Vincitore: Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 T. Paul 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 3-4 → 3-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 3-4 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 40-A 3-2 → 3-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 3-2 H. Hurkacz 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 H. Hurkacz 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 T. Paul 0-15 df 0-30 0-40 4-3 → 5-3 H. Hurkacz 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 4-3 T. Paul 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 H. Hurkacz 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 H. Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 H. Hurkacz 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-5 → 5-5 H. Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Paul 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 H. Hurkacz 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 H. Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 H. Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 0-0 → 1-0

1. [7] Hubert Hurkaczvs [14] Tommy Paul

2. [1] Iga Swiatek vs [3] Coco Gauff (non prima ore: 15:00)



WTA Rome Iga Swiatek [1] Iga Swiatek [1] 0 6 6 0 Coco Gauff [3] • Coco Gauff [3] 0 4 3 0 Vincitore: Swiatek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Coco Gauff 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Coco Gauff 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 4-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Coco Gauff 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Iga Swiatek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Iga Swiatek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Iga Swiatek 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Coco Gauff 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Iga Swiatek 15-0 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Coco Gauff 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

3. [6] Stefanos Tsitsipas vs [21] Nicolas Jarry (non prima ore: 19:00)



ATP Rome Stefanos Tsitsipas [6] • Stefanos Tsitsipas [6] 0 6 5 Nicolas Jarry [21] Nicolas Jarry [21] 0 3 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 S. Tsitsipas 5-6 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 4-5 → 5-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 S. Tsitsipas 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 N. Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Jarry 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 S. Tsitsipas 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df 40-A df 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-1 → 1-1 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 df 5-2 → 5-3 S. Tsitsipas 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 2-1 → 3-1 S. Tsitsipas 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 2-1 N. Jarry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Tsitsipas 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

4. [13] Danielle Collins vs [2] Aryna Sabalenka (non prima ore: 20:30)



Il match deve ancora iniziare

Pietrangeli – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos vs Sander Gille / Joran Vliegen



ATP Rome Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] Marcel Granollers / Horacio Zeballos [1] 6 7 Sander Gille / Joran Vliegen Sander Gille / Joran Vliegen 2 6 Vincitore: Granollers / Zeballos Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 4*-1 df 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 ace 30-0 40-0 5-6 → 6-6 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 2-3 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 0-1 → 1-1 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 30-15 40-15 5-2 → 6-2 S. Gille / Vliegen 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 ace 5-1 → 5-2 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 4-1 → 5-1 S. Gille / Vliegen 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-1 → 4-1 M. Granollers / Zeballos 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 2-1 → 3-1 S. Gille / Vliegen 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 2-0 → 2-1 M. Granollers / Zeballos 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 S. Gille / Vliegen 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 0-0 → 1-0

2. [7] Wesley Koolhof / Nikola Mektic vs Simone Bolelli / Andrea Vavassori