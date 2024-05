Simona Halep si ritira al WTA 125K di Parigi: il dolore al ginocchio persiste

Simona Halep non ha avuto il miglior ritorno in campo in questo WTA 125K di Parigi, nonostante avesse vinto il primo set al suo debutto. La realtà è che la rumena è sembrata un po’ spenta nonostante si trovasse in vantaggio nel punteggio (7-5 2-3). Così, dopo evidenti fastidi che non è riuscita a risolvere, Halep è stata costretta a ritirarsi dall’incontro contro Mccartney Kessler per gli stessi problemi che la tengono lontana dai campi da Miami. Sembra quindi che il dolore al ginocchio persista e, per il momento, bisognerà aspettare per vedere la portata di questi fastidi.





Marco Rossi